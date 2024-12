Qu’est-ce que l’expérience du centre de contact ?

Bien que les termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, les centres de contact et les centres d’appel jouent des rôles distincts dans le service client, en raison de leur champ d’action, de leurs moyens de communication et de la manière dont ils gèrent les interactions avec les clients. Alors que les agents des centres d’appels traitent principalement les appels de support client, les centres de contact fournissent un service client plus complet. De nature omnicanale, ces derniers gèrent les demandes provenant de plusieurs plateformes numériques et offrent à la clientèle un large éventail de moyens d’entrer en contact avec l’entreprise.

Les centres de contact prévoient l’utilisation de systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de bases de connaissances homogènes qui unifient les données des clients provenant de différents canaux. Grâce à ces bases de données, les agents peuvent accéder à l’historique complet des interactions et fournir un service client plus personnalisé et mieux informé. Ces systèmes facilitent également des analyses plus sophistiquées, car ils peuvent collecter et analyser des jeux de données plus robustes dans des environnements multi-appareils et multi-plateformes.