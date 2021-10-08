Qu’est-ce que la réponse vocale interactive (SVI) ?

La réponse vocale interactive, ou SVI, est une technologie de système téléphonique automatisé qui permet aux appelants de recevoir ou de fournir des informations, ou de faire des demandes à l’aide d’entrées vocales ou de menus, sans parler à un agent physique. Le SVI est alimenté par une technologie de messagerie préenregistrée ou Text to Speech avec une interface multifréquence à double tonalité (DTMF).
Si le système de réponse vocale interactive ne peut pas récupérer les informations demandées par l’appelant, les options de menu programmées peuvent fournir une assistance dans le routage des appels, en envoyant les appelants au représentant approprié pour obtenir de l’aide. En intégrant les technologies informatiques et téléphoniques, les logiciels SVI peuvent améliorer le flux d’appels et réduire les temps d’attente, ce qui conduit à une plus grande satisfaction globale des clients.
Moviefone est un des exemples d'utilisation parmi les plus célèbres et les plus réussies de la technologie SVI au cours des années 1990. Comme Internet n’était pas aussi accessible qu’aujourd’hui, les cinéphiles appelaient et fournissaient leur code postal pour obtenir une liste des salles de cinéma disponibles à proximité, avec leurs horaires respectifs. Bien que Moviefone soit un produit du passé, sa technologie sous-jacente est toujours utilisée, principalement dans les centres d’appels, pour fournir un support client et réduire le volume d’appels reçu par les représentants des services client.
Aujourd’hui, le logiciel SVI continue d’évoluer. Le développement de la technologie de traitement automatique du langage naturel élargit les différentes méthodes de communication avec les technologies par téléphone. Au lieu d’utiliser un système tactile, un logiciel SVI plus avancé permet aux appelants de verbaliser leurs demandes au téléphone. Ensuite, grâce à la reconnaissance vocale, un système de SVI peut comprendre et répondre à leurs demandes en temps réel.
Les systèmes SVI améliorent l’expérience client en offrant des options en libre-service permettant aux clients d’accéder aux informations dont ils ont besoin sans l’aide du support client. Ils réduisent également le volume d’appels pour les centres de contact, ce qui réduit les temps d’attente et les coûts opérationnels pour les entreprises.
Le SVI peut être utilisé à la fois avec les réseaux téléphoniques commutés publics (PSTN) et avec les réseaux voix sur IP (VoIP). Un système téléphonique à réponse vocale interactive comprend généralement les éléments suivants :
Sur cette base, l’un des trois types de systèmes SVI est généralement construit.
La technologie de réponse vocale interactive offre des avantages concurrentiels aux petites et grandes entreprises, et améliore leurs efforts d’automatisation. Voici les principaux avantages :
Si la réponse vocale interactive peut offrir des avantages aux entreprises, la technologie présente encore des limites qu’il convient de résoudre et d’optimiser. Les organisations doivent surveiller les indicateurs des options les plus utilisées : le temps d’attente moyen et le taux de réussite. Les défis à relever sont les suivants :
Des systèmes SVI mal déployés peuvent entraîner des taux d’abandon d’appels élevés et un sentiment négatif des clients. Étant donné que le faible niveau de satisfaction du service client peut nuire à une marque en cas de critiques négatives ou de plaintes du public sur les réseaux sociaux, les entreprises devraient adopter une solution de centre d’appels SVI avec parcimonie.
Les solutions de réponse vocale interactive ont été utilisées dans une grande variété de secteurs. Nous détaillerons ci-dessous ces cas d’utilisation.
Banque : le SVI peut être utilisé pour diverses tâches dans le secteur bancaire et financier, telles que la fourniture de demandes d’informations bancaires, comme les soldes de comptes et les statuts des demandes de prêt, ainsi que la validation de transactions, d’activations et de modifications de portefeuilles d’investissement.
Service client : les centres d’appels des services client sont présents dans plusieurs secteurs d’activité. Les organisations peuvent créer des centres pour gérer un volume élevé d’appels entrants à l’aide de menus automatisés et de messages préenregistrés pour gérer les requêtes et les réclamations des clients. Certaines solutions SVI comprennent une option de rappel où les clients sont dans une file d’attente et reçoivent un appel sortant lorsqu’un agent est prêt à les aider.
Éducation : l’étude1 a démontré que les établissements d’enseignement peuvent mettre en œuvre un SVI pour aider les parents à suivre les résultats et l’assiduité de leur enfant à l’école. Les parents peuvent souscrire au système, puis saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder aux informations clés lors des futurs appels.
Gouvernement : les administrés appellent les services du gouvernement pour obtenir des informations importantes ou pour formuler des demandes. Une grande partie de ces tâches peut être automatisée grâce au SVI, par exemple pour connaître les lieux et les horaires de vote, obtenir des licences et des permis, mais aussi pour les impôts ou l’assurance chômage. De plus, les demandes peuvent être acheminées au service approprié pour discuter avec un interlocuteur.
Soins de santé : la technologie SVI a de nombreuses utilisations pratiques dans le domaine de la santé, telles que les questionnaires de prétraitement, les enquêtes de satisfaction des patients, les contacts avec les laboratoires et les rendez-vous médicaux, le suivi après la sortie d’un établissement de santé, les résultats de laboratoire et le suivi des patients. Cette étude2 met également en évidence la façon dont il peut augmenter la satisfaction globale des patients en leur rappelant de bien prendre leurs traitements médicamenteux.
Hôtellerie et tourisme : les réservations, les annulations et les contacts avec le service client peuvent accélérer et améliorer le service client pour les compagnies aériennes, les hôtels, les chemins de fer et les agences de location de véhicules. En déterminant la raison de l’appel (réservation, changement de plan, retard), les clients peuvent être dirigés directement vers le service approprié.
Vente au détail et commerce électronique : les clients peuvent désormais vérifier rapidement et facilement le statut des livraisons et des retours. Les chats en libre-service ou en direct pour la vente au détail peuvent répondre à de nombreuses questions des clients, mais les appels téléphoniques peuvent également être transférés à un agent physique.
