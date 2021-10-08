Qu’est-ce que la réponse vocale interactive (SVI) ?

Les solutions de réponse vocale interactive ont été utilisées dans une grande variété de secteurs. Nous détaillerons ci-dessous ces cas d’utilisation.

Banque : le SVI peut être utilisé pour diverses tâches dans le secteur bancaire et financier, telles que la fourniture de demandes d’informations bancaires, comme les soldes de comptes et les statuts des demandes de prêt, ainsi que la validation de transactions, d’activations et de modifications de portefeuilles d’investissement.

Service client : les centres d’appels des services client sont présents dans plusieurs secteurs d’activité. Les organisations peuvent créer des centres pour gérer un volume élevé d’appels entrants à l’aide de menus automatisés et de messages préenregistrés pour gérer les requêtes et les réclamations des clients. Certaines solutions SVI comprennent une option de rappel où les clients sont dans une file d’attente et reçoivent un appel sortant lorsqu’un agent est prêt à les aider.



Éducation : l’étude1 a démontré que les établissements d’enseignement peuvent mettre en œuvre un SVI pour aider les parents à suivre les résultats et l’assiduité de leur enfant à l’école. Les parents peuvent souscrire au système, puis saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder aux informations clés lors des futurs appels.



Gouvernement : les administrés appellent les services du gouvernement pour obtenir des informations importantes ou pour formuler des demandes. Une grande partie de ces tâches peut être automatisée grâce au SVI, par exemple pour connaître les lieux et les horaires de vote, obtenir des licences et des permis, mais aussi pour les impôts ou l’assurance chômage. De plus, les demandes peuvent être acheminées au service approprié pour discuter avec un interlocuteur.



Soins de santé : la technologie SVI a de nombreuses utilisations pratiques dans le domaine de la santé, telles que les questionnaires de prétraitement, les enquêtes de satisfaction des patients, les contacts avec les laboratoires et les rendez-vous médicaux, le suivi après la sortie d’un établissement de santé, les résultats de laboratoire et le suivi des patients. Cette étude2 met également en évidence la façon dont il peut augmenter la satisfaction globale des patients en leur rappelant de bien prendre leurs traitements médicamenteux.

Hôtellerie et tourisme : les réservations, les annulations et les contacts avec le service client peuvent accélérer et améliorer le service client pour les compagnies aériennes, les hôtels, les chemins de fer et les agences de location de véhicules. En déterminant la raison de l’appel (réservation, changement de plan, retard), les clients peuvent être dirigés directement vers le service approprié.

Vente au détail et commerce électronique : les clients peuvent désormais vérifier rapidement et facilement le statut des livraisons et des retours. Les chats en libre-service ou en direct pour la vente au détail peuvent répondre à de nombreuses questions des clients, mais les appels téléphoniques peuvent également être transférés à un agent physique.