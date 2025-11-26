Guide de mise en œuvre du CMMS

Les entreprises adoptent de plus en plus les nouvelles technologies et s'appuient sur elles pour rationaliser les opérations de maintenance et améliorer l'efficacité. Un système CMMS moderne utilise l'IA (intelligence artificielle), le ML (machine learning) et l'IdO (Internet des objets) pour rationaliser les workflows, réduire les temps d’arrêt des actifs et améliorer la prise de décision fondée sur les données.

L’implantation de CMMS ne se limite pas à installer un logiciel. C’est un processus hautement structuré qui intègre le CMMS dans les systèmes de maintenance existants, rationalisant workflows et améliorant les résultats. Une implémentation solide de la GMAO repose sur la collecte et l’analyse avancées des données, le but étant de donner aux parties prenantes une idée en temps réel des performances de leurs actifs les plus précieux et de la manière dont ils doivent être entretenus.