Les plateformes de GMAO offrent aux équipes opérationnelles de santé un point centralisé pour automatiser et rationaliser les workflows de maintenance, surveiller la performance des actifs et améliorer leurs capacités de prise de décision fondées sur les données.

Les établissements de santé (hôpitaux, cliniques et cabinets spécialisés) sont des environnements complexes et difficiles à maintenir. Les solutions de GMAO pour le secteur de la santé constituent un élément essentiel de la gestion des actifs d’entreprise (EAM), permettant aux équipes de ces établissements d’assurer la maintenance des actifs critiques grâce à une combinaison de logiciels, de systèmes et de services.

Les plateformes de GMAO aident les équipes de maintenance à optimiser la disponibilité des actifs, à rationaliser les pratiques de maintenance et à automatiser la conformité dans un secteur fortement réglementé. Les établissements de santé qui s’appuient sur une GMAO pour gérer leurs activités de maintenance améliorent la sécurité des patients, réduisent les coûts et diminuent le risque d’erreurs humaines.