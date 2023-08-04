Un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour le secteur de la santé est une plateforme logicielle conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de santé.
Les plateformes de GMAO offrent aux équipes opérationnelles de santé un point centralisé pour automatiser et rationaliser les workflows de maintenance, surveiller la performance des actifs et améliorer leurs capacités de prise de décision fondées sur les données.
Les établissements de santé (hôpitaux, cliniques et cabinets spécialisés) sont des environnements complexes et difficiles à maintenir. Les solutions de GMAO pour le secteur de la santé constituent un élément essentiel de la gestion des actifs d’entreprise (EAM), permettant aux équipes de ces établissements d’assurer la maintenance des actifs critiques grâce à une combinaison de logiciels, de systèmes et de services.
Les plateformes de GMAO aident les équipes de maintenance à optimiser la disponibilité des actifs, à rationaliser les pratiques de maintenance et à automatiser la conformité dans un secteur fortement réglementé. Les établissements de santé qui s’appuient sur une GMAO pour gérer leurs activités de maintenance améliorent la sécurité des patients, réduisent les coûts et diminuent le risque d’erreurs humaines.
Un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) est une plateforme logicielle qui aide les organisations à automatiser les workflows et à améliorer les opérations de maintenance à partir d’un hub numérique unique et centralisé.
Avant l’adoption généralisée des logiciels de GMAO, les responsables de maintenance devaient s’appuyer sur des outils manuels tels que des listes de contrôle et des feuilles de calcul pour gérer leurs processus. Les nouvelles technologies ayant rendu les actifs plus complexes, ces méthodes sont rapidement devenues obsolètes.
Les solutions modernes de GMAO sont des leviers clés de la transformation numérique, permettant aux entreprises d’exploiter de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et l’Internet des objets (IdO) afin d’accroître l’efficacité et d’optimiser la performance des actifs. Les plateformes de GMAO sont très demandées : le marché mondial était estimé à près de 1,3 milliard USD l’an dernier et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 % par an.1
Les solutions modernes de GMAO aident les établissements de santé à planifier, créer, suivre et organiser plus efficacement les demandes de service, les ordres de travail et la maintenance de routine, en allégeant les lourdes tâches de planification qui pèsent sur des techniciens biomédicaux (BMET) souvent en effectifs limités.
En automatisant des aspects de la gestion de la maintenance qui nécessitaient auparavant une intervention humaine, les solutions de GMAO aident les établissements médicaux à optimiser leurs opérations de maintenance.
Voici un aperçu plus détaillé des avantages des logiciels de GMAO dans les établissements de santé. Les plateformes de GMAO basées sur le cloud permettent aux techniciens d’effectuer des interventions mobiles, de suivre les ordres de travail et d’accéder aux activités de maintenance à distance depuis un appareil mobile.
Les solutions modernes de GMAO pour le secteur de la santé sont des plateformes d’entreprise centralisées et pilotées par les données, qui rationalisent et automatisent les opérations de maintenance dans les établissements médicaux.
Les solutions de GMAO aident les responsables de maintenance à réparer plus efficacement les dispositifs médicaux, à optimiser la gestion du cycle de vie des actifs et à prendre des décisions plus éclairées fondées sur les données. Voici un aperçu de leurs principales fonctionnalités.
Les logiciels de GMAO pour la santé automatisent des aspects essentiels de la gestion des ordres de travail, tels que les demandes de maintenance et la planification des techniciens, et assurent le suivi de chaque tâche jusqu’à sa clôture.
Ce processus garantit que les établissements de santé disposent d’un historique de maintenance détaillé pour chaque actif de leur portefeuille, conforme aux exigences et garanties de la Joint Commission, organisme indépendant qui certifie les professionnels de santé aux États-Unis.
Les logiciels de GMAO pour la santé aident les responsables de l’approvisionnement chargés de gérer les stocks à suivre les pièces de rechange et les outils, et à tenir des registres détaillés.
Certaines plateformes de GMAO peuvent être programmées pour réapprovisionner automatiquement les articles lorsqu’ils sont en rupture de stock, aidant ainsi les gestionnaires à réduire les pénuries de pièces et à optimiser les niveaux de stock.
Les plateformes logicielles de GMAO pour la santé aident les équipes de maintenance à s’éloigner des pratiques de maintenance réactive, dans lesquelles les composants ne sont réparés ou remplacés qu’après une panne.
Les outils modernes de GMAO permettent de mettre en œuvre des processus de maintenance prédictive et préventive, où les ordres de travail sont déclenchés à partir de données de maintenance en temps réel collectées via des dispositifs IdO. Il a été démontré que ces pratiques prolongent la durée de vie des actifs et réduisent la probabilité de pannes coûteuses dans les établissements de santé.
Les plateformes avancées de GMAO pour la santé sont équipées de tableaux de bord conviviaux capables de visualiser des indicateurs clés de performance (KPI) tels que le temps moyen de réparation (MTTR) et l’intervalle moyen entre les défaillances (MTBF). Ces systèmes avancés permettent aux responsables d’établissements médicaux de suivre en temps réel la performance des équipes de maintenance, l’état de santé des actifs, le temps de fonctionnement, les temps d’arrêt et l’usure.
La gestion du cycle de vie des actifs (ALM) pour les dispositifs médicaux est une approche stratégique et globale visant à gérer des équipements tels que les IRM, les respirateurs et les moniteurs tout au long de leur cycle de vie. Ce processus couvre l’approvisionnement, l’installation, l’optimisation et la mise au rebut. L’ALM aide les établissements de santé à garantir que les actifs sur lesquels ils s’appuient sont sûrs, efficaces et toujours conformes aux réglementations applicables.
Dans un établissement de santé, l’ALM est crucial pour la sécurité des patients, car il garantit que les dispositifs médicaux utilisés pour les soins sont sûrs et performants. Il aide également les équipes de maintenance à s’assurer que leurs pratiques sont conformes à des normes telles que celles de la Joint Commission et de la Food and Drug Administration (FDA).
L’ALM pour les dispositifs médicaux est généralement structuré en quatre étapes :
-
Voici cinq exemples concrets de l’utilisation des solutions de GMAO dans les hôpitaux pour améliorer les opérations de maintenance.
Les hôpitaux et autres infrastructures médicales s’appuient sur des logiciels de GMAO pour assurer la maintenance préventive (PM) de leurs dispositifs médicaux. En suivant l’état de santé des actifs à l’aide de données en temps réel, une GMAO peut programmer une réparation corrective de manière proactive avant qu’une pièce ne tombe en panne et ne provoque un arrêt d’activité. Les logiciels de gestion de maintenance peuvent générer automatiquement des ordres de travail et envoyer une notification aux techniciens hospitaliers via une application mobile.
Les outils de GMAO intégrant l’IdO aident les responsables de maintenance à surveiller en temps réel des paramètres critiques tels que les vibrations, la température et les niveaux de fluides des équipements médicaux, favorisant ainsi le développement de la maintenance prédictive. Les solutions de GMAO aident les hôpitaux et leur personnel à éviter les défaillances imprévues, à prolonger la durée de vie d’équipements médicaux coûteux et à automatiser des opérations de maintenance qui devaient auparavant être réalisées manuellement.
Les hôpitaux utilisent des outils de GMAO pour automatiser des systèmes tels que le CVC, la plomberie et l’électricité, qui garantissent le bon fonctionnement des équipements cliniques. Une GMAO peut centraliser la gestion des installations, automatiser le suivi des ordres de travail et la gestion des stocks, et aider les responsables hospitaliers à suivre la performance des actifs en temps réel. Lorsqu’une pièce ou un système tombe en panne dans un hôpital, une GMAO déclenche automatiquement une demande d’intervention et assigne un ordre de travail, en notifiant un technicien via une application mobile.
Les organisations de santé qui exploitent des hôpitaux et d’autres établissements dans plusieurs territoires sont soumises à des exigences de conformité strictes imposées par des lois telles que le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Cette loi constitue le cadre fédéral qui protège les informations de santé confidentielles des patients (PHI) contre toute divulgation non autorisée aux États-Unis. Les logiciels de GMAO pour le secteur de la santé peuvent automatiser certains aspects de la conformité, en garantissant que les établissements respectent les réglementations auxquelles ils sont soumis et en réduisant le risque d’erreurs humaines dans les rapports de conformité.
Les hôpitaux dépendent d’actifs complexes et critiques tels que les appareils de radiographie, les équipements de stérilisation, les scanners et les robots pour fonctionner. Une solution de GMAO pour la santé peut être programmée pour suivre la performance des dispositifs médicaux à l’aide de données en temps réel collectées par des capteurs IdO et effectuer des analyses afin d’aider les parties prenantes à comprendre la rentabilité de ces actifs. Ces informations sont essentielles pour orienter la planification des investissements et la prise de décisions stratégiques concernant le financement d’actifs actuels et futurs.
Alors que le secteur de la santé évolue et s’adapte aux exigences d’un marché en mutation permanente, les logiciels de GMAO pour la santé vont continuer à jouer un rôle critique. Voici trois domaines dans lesquels l’innovation devrait se poursuivre dans les années à venir :
