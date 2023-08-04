Balises
Les GMAO aident les établissements de santé à prospérer face aux pénuries de personnel

Un médecin observant l’écran d’un scanner
By Chrystal R. China and Mesh Flinders and Ian Smalley

GMAO dans le secteur de la santé : définition, principaux avantages et cas d’utilisation

Un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour le secteur de la santé est une plateforme logicielle conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de santé.

Les plateformes de GMAO offrent aux équipes opérationnelles de santé un point centralisé pour automatiser et rationaliser les workflows de maintenance, surveiller la performance des actifs et améliorer leurs capacités de prise de décision fondées sur les données.

Les établissements de santé (hôpitaux, cliniques et cabinets spécialisés) sont des environnements complexes et difficiles à maintenir. Les solutions de GMAO pour le secteur de la santé constituent un élément essentiel de la gestion des actifs d’entreprise (EAM), permettant aux équipes de ces établissements d’assurer la maintenance des actifs critiques grâce à une combinaison de logiciels, de systèmes et de services.

Les plateformes de GMAO aident les équipes de maintenance à optimiser la disponibilité des actifs, à rationaliser les pratiques de maintenance et à automatiser la conformité dans un secteur fortement réglementé. Les établissements de santé qui s’appuient sur une GMAO pour gérer leurs activités de maintenance améliorent la sécurité des patients, réduisent les coûts et diminuent le risque d’erreurs humaines.

Qu’est-ce que la GMAO ?

Un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) est une plateforme logicielle qui aide les organisations à automatiser les workflows et à améliorer les opérations de maintenance à partir d’un hub numérique unique et centralisé.

Avant l’adoption généralisée des logiciels de GMAO, les responsables de maintenance devaient s’appuyer sur des outils manuels tels que des listes de contrôle et des feuilles de calcul pour gérer leurs processus. Les nouvelles technologies ayant rendu les actifs plus complexes, ces méthodes sont rapidement devenues obsolètes.

Les solutions modernes de GMAO sont des leviers clés de la transformation numérique, permettant aux entreprises d’exploiter de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et l’Internet des objets (IdO) afin d’accroître l’efficacité et d’optimiser la performance des actifs. Les plateformes de GMAO sont très demandées : le marché mondial était estimé à près de 1,3 milliard USD l’an dernier et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 % par an.1

Les principaux avantages d’un système GMAO pour les établissements de santé

Les solutions modernes de GMAO aident les établissements de santé à planifier, créer, suivre et organiser plus efficacement les demandes de service, les ordres de travail et la maintenance de routine, en allégeant les lourdes tâches de planification qui pèsent sur des techniciens biomédicaux (BMET) souvent en effectifs limités.

En automatisant des aspects de la gestion de la maintenance qui nécessitaient auparavant une intervention humaine, les solutions de GMAO aident les établissements médicaux à optimiser leurs opérations de maintenance.

Voici un aperçu plus détaillé des avantages des logiciels de GMAO dans les établissements de santé. Les plateformes de GMAO basées sur le cloud permettent aux techniciens d’effectuer des interventions mobiles, de suivre les ordres de travail et d’accéder aux activités de maintenance à distance depuis un appareil mobile.

  • Efficacité opérationnelle accrue : les solutions de GMAO sont conçues pour automatiser de nombreuses tâches manuelles (par exemple la gestion des ordres de travail, la planification de la maintenance préventive, la gestion des stocks, le suivi des workflows, etc.) qui consomment du temps dans les établissements de santé. L’automatisation de ces processus aide les équipes de maintenance à maintenir les équipements médicaux en excellent état, afin que le personnel soignant dispose des équipements nécessaires à son activité. Les solutions de GMAO aident également les équipes de maintenance à prioriser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Lorsque la maintenance est correctement priorisée, les établissements de santé peuvent plus facilement éviter les pannes d’équipement et les temps d’arrêt qui nuisent à la prise en charge des patients.
  • Renforcement de la formation des employés : une GMAO moderne favorise la formation et le partage de connaissances entre les techniciens biomédicaux afin que chaque membre de l’équipe exploite pleinement ses compétences. Par exemple, les logiciels de GMAO peuvent stocker des manuels, des guides pratiques et des documentations de dépannage, aidant les techniciens moins expérimentés à acquérir plus rapidement les bases et permettant aux techniciens expérimentés de se consacrer à des tâches plus complexes.
  • Surveillance à distance des patients : de nombreuses plateformes de GMAO avancées offrent des capacités de surveillance à distance pour le personnel chargé de suivre les patients à domicile. Les outils de GMAO permettent aux techniciens de collecter des données en temps réel, de surveiller la performance des équipements et de diagnostiquer des problèmes sans être physiquement présents. La surveillance à distance permet d’intervenir rapidement, depuis n’importe où, grâce à un accès mobile aux plateformes de GMAO, réduisant la nécessité de multiples déplacements et optimisant le temps et les ressources.
  • Planification plus efficace : une GMAO moderne peut optimiser la planification des équipes en intégrant des facteurs tels que la disponibilité des techniciens, leurs compétences et leur charge de travail. En affectant efficacement les tâches et les tournées, une GMAO garantit une utilisation optimale des techniciens et l’exécution dans les délais des opérations critiques de maintenance et de réparation.
  • Communication améliorée : les logiciels de GMAO rationalisent la communication avec les fournisseurs et prestataires, aidant les techniciens biomédicaux à suivre les contrats de maintenance, les informations de garantie et les accords de service relatifs aux dispositifs médicaux. Les fonctionnalités de coordination avec les fournisseurs garantissent également que les établissements disposent du soutien nécessaire et peuvent s’appuyer sur des expertises externes.
  • Cycles de vie des actifs prolongés : une GMAO offre une vision complète du cycle de vie des actifs médicaux critiques, depuis l’approvisionnement et l’installation jusqu’à la maintenance, l’optimisation et la mise hors service. En suivant l’historique des actifs, les activités de maintenance et les données de performance, une GMAO permet une prise de décision plus éclairée au niveau de la direction. L’adoption d’une approche stratégique de la maintenance des actifs aide les établissements à optimiser l’utilisation des équipements et à réduire la surcharge de travail des techniciens.
  • Meilleure visualisation des données : les plateformes de GMAO peuvent collecter et analyser les données des établissements de santé, telles que la performance des équipements, les coûts de maintenance et la productivité des techniciens, et les présenter sous une forme facilement exploitable par les responsables. Les parties prenantes peuvent créer et consulter des rapports personnalisables, visualiser les tendances et surveiller le fonctionnement des actifs afin de simplifier le dépannage et la gestion des stocks. Ces informations aident les managers à identifier les inefficacités, à améliorer les processus et à prendre des décisions en matière de ressources humaines.
  • Temps de fonctionnement accru des actifs : dans les établissements de santé, des équipements de pointe en bon état ont une réelle incidence sur les résultats cliniques des patients. Il est donc essentiel d’optimiser le temps de fonctionnement des actifs. Les logiciels de GMAO permettent aux équipes BMET de mettre en place des programmes de maintenance prédictive et de suivre les tâches de maintenance préventive, faisant évoluer les établissements de stratégies réactives vers des stratégies proactives et en réduisant les pannes.
  • Conformité réglementaire automatisée : les établissements de santé doivent se conformer à toute une série de normes réglementaires strictes. Une GMAO peut les aider à rester conformes en assurant un suivi complet des actifs et en conservant des enregistrements détaillés des inspections, des opérations de maintenance et des réparations. Ces fonctionnalités, associées à des applications mobiles capables d’envoyer aux techniciens des notifications en temps réel sur l’état des actifs, aident des organisations médicales telles que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) à se préparer aux audits.
  • Maintenance alternative des équipements (AEM) : la maintenance alternative des équipements est une stratégie fondée sur le risque et pilotée par les données, rendue possible par une GMAO, qui permet aux hôpitaux et autres établissements médicaux d’adapter les calendriers de maintenance recommandés par les fabricants en fonction de leurs propres données historiques. L’AEM aide les établissements de santé à optimiser la performance des actifs, à réduire les coûts et à protéger les patients en s’éloignant de processus de maintenance rigides fondés sur le calendrier, au profit d’une approche plus sur mesure, tout en restant conforme aux réglementations en vigueur.

Fonctionnalités principales d’un système GMAO pour le secteur de la santé

Les solutions modernes de GMAO pour le secteur de la santé sont des plateformes d’entreprise centralisées et pilotées par les données, qui rationalisent et automatisent les opérations de maintenance dans les établissements médicaux.

Les solutions de GMAO aident les responsables de maintenance à réparer plus efficacement les dispositifs médicaux, à optimiser la gestion du cycle de vie des actifs et à prendre des décisions plus éclairées fondées sur les données. Voici un aperçu de leurs principales fonctionnalités.

Gestion des bons de travail

Les logiciels de GMAO pour la santé automatisent des aspects essentiels de la gestion des ordres de travail, tels que les demandes de maintenance et la planification des techniciens, et assurent le suivi de chaque tâche jusqu’à sa clôture.

Ce processus garantit que les établissements de santé disposent d’un historique de maintenance détaillé pour chaque actif de leur portefeuille, conforme aux exigences et garanties de la Joint Commission, organisme indépendant qui certifie les professionnels de santé aux États-Unis.

Gestion des stocks

Les logiciels de GMAO pour la santé aident les responsables de l’approvisionnement chargés de gérer les stocks à suivre les pièces de rechange et les outils, et à tenir des registres détaillés.

Certaines plateformes de GMAO peuvent être programmées pour réapprovisionner automatiquement les articles lorsqu’ils sont en rupture de stock, aidant ainsi les gestionnaires à réduire les pénuries de pièces et à optimiser les niveaux de stock.

Planification de la maintenance préventive et prédictive

Les plateformes logicielles de GMAO pour la santé aident les équipes de maintenance à s’éloigner des pratiques de maintenance réactive, dans lesquelles les composants ne sont réparés ou remplacés qu’après une panne.

Les outils modernes de GMAO permettent de mettre en œuvre des processus de maintenance prédictive et préventive, où les ordres de travail sont déclenchés à partir de données de maintenance en temps réel collectées via des dispositifs IdO. Il a été démontré que ces pratiques prolongent la durée de vie des actifs et réduisent la probabilité de pannes coûteuses dans les établissements de santé.

Visualisation des données

Les plateformes avancées de GMAO pour la santé sont équipées de tableaux de bord conviviaux capables de visualiser des indicateurs clés de performance (KPI) tels que le temps moyen de réparation (MTTR) et l’intervalle moyen entre les défaillances (MTBF). Ces systèmes avancés permettent aux responsables d’établissements médicaux de suivre en temps réel la performance des équipes de maintenance, l’état de santé des actifs, le temps de fonctionnement, les temps d’arrêt et l’usure.

Quatre étapes de la gestion du cycle de vie des actifs pour les dispositifs médicaux

La gestion du cycle de vie des actifs (ALM) pour les dispositifs médicaux est une approche stratégique et globale visant à gérer des équipements tels que les IRM, les respirateurs et les moniteurs tout au long de leur cycle de vie. Ce processus couvre l’approvisionnement, l’installation, l’optimisation et la mise au rebut. L’ALM aide les établissements de santé à garantir que les actifs sur lesquels ils s’appuient sont sûrs, efficaces et toujours conformes aux réglementations applicables.

Dans un établissement de santé, l’ALM est crucial pour la sécurité des patients, car il garantit que les dispositifs médicaux utilisés pour les soins sont sûrs et performants. Il aide également les équipes de maintenance à s’assurer que leurs pratiques sont conformes à des normes telles que celles de la Joint Commission et de la Food and Drug Administration (FDA).

L’ALM pour les dispositifs médicaux est généralement structuré en quatre étapes :

  1. Approvisionnement : lors de cette phase, les parties prenantes planifient l’achat d’un dispositif médical en tenant compte de facteurs tels que le coût, la performance et les besoins en formation et en maintenance.
  2. Installation et déploiement : durant cette étape, les nouveaux dispositifs sont installés et configurés selon les besoins de l’organisation qui les a achetés.
  3. Optimisation : au cours de cette phase, les responsables suivent l’utilisation des actifs et les KPI afin d’ajuster leur fonctionnement et d’évaluer leur adéquation aux besoins de l’établissement.
  4. Maintenance et mise au rebut : tout au long de son cycle de vie, un dispositif médical est entretenu grâce aux capacités de maintenance préventive et prédictive d’une GMAO. Lorsque les KPI indiquent qu’il ne répond plus aux besoins de l’établissement de santé, il est mis au rebut de manière sûre et efficace.

-

Cas d’utilisation de systèmes GMAO en milieu hospitalier

Voici cinq exemples concrets de l’utilisation des solutions de GMAO dans les hôpitaux pour améliorer les opérations de maintenance.

Maintenance préventive

Les hôpitaux et autres infrastructures médicales s’appuient sur des logiciels de GMAO pour assurer la maintenance préventive (PM) de leurs dispositifs médicaux. En suivant l’état de santé des actifs à l’aide de données en temps réel, une GMAO peut programmer une réparation corrective de manière proactive avant qu’une pièce ne tombe en panne et ne provoque un arrêt d’activité. Les logiciels de gestion de maintenance peuvent générer automatiquement des ordres de travail et envoyer une notification aux techniciens hospitaliers via une application mobile.
Maintenance prédictive

Les outils de GMAO intégrant l’IdO aident les responsables de maintenance à surveiller en temps réel des paramètres critiques tels que les vibrations, la température et les niveaux de fluides des équipements médicaux, favorisant ainsi le développement de la maintenance prédictive. Les solutions de GMAO aident les hôpitaux et leur personnel à éviter les défaillances imprévues, à prolonger la durée de vie d’équipements médicaux coûteux et à automatiser des opérations de maintenance qui devaient auparavant être réalisées manuellement.
Gestion des installations

Les hôpitaux utilisent des outils de GMAO pour automatiser des systèmes tels que le CVC, la plomberie et l’électricité, qui garantissent le bon fonctionnement des équipements cliniques. Une GMAO peut centraliser la gestion des installations, automatiser le suivi des ordres de travail et la gestion des stocks, et aider les responsables hospitaliers à suivre la performance des actifs en temps réel. Lorsqu’une pièce ou un système tombe en panne dans un hôpital, une GMAO déclenche automatiquement une demande d’intervention et assigne un ordre de travail, en notifiant un technicien via une application mobile.
Conformité réglementaire

Les organisations de santé qui exploitent des hôpitaux et d’autres établissements dans plusieurs territoires sont soumises à des exigences de conformité strictes imposées par des lois telles que le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Cette loi constitue le cadre fédéral qui protège les informations de santé confidentielles des patients (PHI) contre toute divulgation non autorisée aux États-Unis. Les logiciels de GMAO pour le secteur de la santé peuvent automatiser certains aspects de la conformité, en garantissant que les établissements respectent les réglementations auxquelles ils sont soumis et en réduisant le risque d’erreurs humaines dans les rapports de conformité.
Planification des immobilisations

Les hôpitaux dépendent d’actifs complexes et critiques tels que les appareils de radiographie, les équipements de stérilisation, les scanners et les robots pour fonctionner. Une solution de GMAO pour la santé peut être programmée pour suivre la performance des dispositifs médicaux à l’aide de données en temps réel collectées par des capteurs IdO et effectuer des analyses afin d’aider les parties prenantes à comprendre la rentabilité de ces actifs. Ces informations sont essentielles pour orienter la planification des investissements et la prise de décisions stratégiques concernant le financement d’actifs actuels et futurs.

L’avenir de la GMAO pour les établissements de santé

Alors que le secteur de la santé évolue et s’adapte aux exigences d’un marché en mutation permanente, les logiciels de GMAO pour la santé vont continuer à jouer un rôle critique. Voici trois domaines dans lesquels l’innovation devrait se poursuivre dans les années à venir :

  • Ingénierie clinique : l’ingénierie clinique, qui consiste à gérer des dispositifs médicaux complexes tout au long de leur cycle de vie, est de plus en plus assurée par des plateformes de GMAO. À l’avenir, à mesure que les solutions de GMAO gagneront en autonomie et seront capables de prendre en charge davantage de tâches, cette tendance devrait se renforcer. Cette approche peut aider les équipes de maintenance à mieux répondre aux besoins des organisations qu’elles servent.
  • Réalité augmentée pour la maintenance des actifs : la réalité augmentée (RA), qui intègre en temps réel des informations numériques dans l’environnement de l’utilisateur, influence déjà la manière dont les équipes de maintenance abordent la réparation d’actifs complexes. Grâce à la RA, les techniciens peuvent recevoir des instructions en temps réel sur les équipements qu’ils réparent, renforçant les capacités de guidage et de formation à distance des GMAO et raccourcissant les cycles de réparation.
  • IA générative pour la gestion des actifs : les dirigeants s’intéressent de plus en plus à l’IA générative, un type d’IA capable de créer du contenu en réponse à une requête utilisateur, afin d’améliorer la gestion des actifs physiques. Dans les GMAO pour la santé, l’IA générative peut émettre et suivre des ordres de travail, analyser et restituer des données IdO en temps réel et élaborer des stratégies détaillées de maintenance des actifs. Certaines solutions de GMAO avancées permettent aux utilisateurs d’interagir directement avec un système utilisant le langage naturel pour demander des conseils, générer des rapports ou créer un ordre de travail.
Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
