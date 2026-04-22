Cajas de cartón en estanterías de un almacén
Almacenamiento Cloud

¿Qué es el almacenamiento edge?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Publicado el 22 de abril de 2026

Almacenamiento edge, definido

El almacenamiento edge es un método de almacenamiento de datos que permite almacenar, gestionar y procesar los datos en su origen o cerca de él (como sensores, dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y cámaras). En lugar de enviarlos a un centro de datos centralizado o a un entorno de nube, mantiene los datos más cerca de donde se generan.

En este enfoque, los datos se almacenan en ubicaciones distribuidas en el edge, entre las que se incluyen centros de datos regionales, servidores in situ y otras infraestructuras de TI situadas cerca de los usuarios y de las fuentes de datos. El procesamiento se realiza localmente, lo que reduce la necesidad de que los datos realicen viajes de ida y vuelta constantes a una instalación central. El resultado son tiempos de respuesta más rápidos, menor consumo de ancho de banda y mayor resiliencia.

Para algunos sectores, el procesamiento local es crucial. En el sector sanitario, por ejemplo, los dispositivos wearable pueden rastrear los signos vitales de los pacientes y alertar a los profesionales sanitarios sobre cambios que requieren atención inmediata. En el sector energético, los sensores de una red eléctrica pueden detectar problemas en los equipos y señalar fallos antes de que se produzca un apagón.

Las empresas confían cada vez más en los sistemas de almacenamiento edge empresarial para gestionar grandes volúmenes de datos a escala, con énfasis en el alto rendimiento, la escalabilidad y la fiabilidad. A medida que crece la adopción de la inteligencia artificial (IA) y más dispositivos se conectan a las redes, el almacenamiento Edge se ha convertido en una parte importante de la forma en que las organizaciones gestionan los datos y actúan sobre ellos en tiempo real.

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¿Por qué es importante el almacenamiento edge?

Los avances en la conectividad de alta velocidad, especialmente 5G, combinados con los avances en cloud computing, IA y machine learning (ML) han cambiado significativamente el panorama de la infraestructura de almacenamiento, aumentando el papel del almacenamiento edge.

Según un estudio de Straits Research, el mercado global de edge computing estaba valorado en 38 320 millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 55 440 millones de dólares en 2025 a 1 065 630 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 44,7 %.1

El volumen de datos impulsa gran parte de este crecimiento. Según IDC, los datos globales generados alcanzarán 393,9 ZB para 2028, impulsados por IA generativa y otras tecnologías.2 Cada vez más de esos datos se originarán y permanecerán en el edge, en lugar de viajar a la nube o a los centros de datos en local.

Las razones para mantener los datos en el edge van desde la gravedad de los datos hasta la soberanía de los datos. La gravedad de los datos se refiere a la tendencia de los datos a atraer aplicaciones y servicios costosos de mover, mientras que la soberanía de los datos describe regulaciones que exigen que los datos permanezcan dentro de límites geográficos específicos.

La seguridad es otro factor. Según el informe "Cost of a Data Breach" de 2025 de IBM, las brechas relacionadas con datos almacenados en varios entornos cuestan de media 5,05 millones de USD y tardaron 276 días en identificarse y contenerse. Almacenar los datos de forma local en el edge, en lugar de en múltiples entornos, reduce el número de puntos que las organizaciones deben monitorizar y proteger.

Sectores como el financiero, que dependen del proceso de datos en tiempo real, no pueden permitirse los retrasos que conlleva el enrutamiento de datos a una nube distante. El almacenamiento edge aborda este desafío procesando y almacenando los datos in situ, en el momento en que se recopilan.

Las necesidades de almacenamiento de la IA están impulsando aún más la necesidad de almacenamiento edge. A medida que la inferencia de IA pasa de los centros de datos centralizados a dispositivos e instalaciones distribuidos, la demanda de almacenamiento local rápido crece a su vez. Esto impulsa un mayor uso de soportes de almacenamiento de alto rendimiento, como los SSD NVMe, para gestionar cargas de trabajo de IA sin depender de la conectividad a la nube.

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Orígenes del almacenamiento edge

El almacenamiento edge ha evolucionado a lo largo de las décadas, impulsado por los avances en las redes, la informática y el cambio hacia el procesamiento de los datos más cerca de donde se generan.

Las raíces se remontan a finales de la década de 1990, cuando las redes de entrega de contenido (CDN) se crearon para ofrecer páginas web y vídeos desde servidores situados cerca de los usuarios y no desde un único origen lejano. Una distancia más corta significaba una entrega más rápida. A medida que esas redes maduraron y comenzaron a alojar aplicaciones junto con contenido, lo que la infraestructura de edge podía manejar creció considerablemente.

A principios de la década de 2000, los servicios comerciales de edge computing gestionaban tareas prácticas y cotidianas, como carritos de la compra en línea y fuentes de noticias que necesitaban actualizarse en tiempo real.

Desde entonces, las configuraciones de edge han aumentado en escala y complejidad a medida que la infraestructura de TI se ha extendido a más ubicaciones y tipos de dispositivos. La arquitectura actual de edge incluye servidores edge, pasarelas edge, redes de alta velocidad y medios de almacenamiento local, que recopilan, procesan y enrutan datos cerca de su origen.

Las implementaciones modernas en el edge incorporan cada vez más contenedores y Kubernetes, lo que ayuda a las organizaciones a gestionar las cargas de trabajo de forma coherente tanto en entornos edge como en la nube central, ya sea en una red de transporte, una red eléctrica o una cadena de comercios minoristas.

A medida que las organizaciones gestionan más datos en más ubicaciones, mantener el almacenamiento cerca de la fuente se ha convertido en un aspecto práctico a la hora de crear y gestionar una infraestructura informática distribuida.

Almacenamiento edge vs. almacenamiento en la nube vs. almacenamiento local

Los entornos edge, de nube y locales desempeñan un papel importante en el almacenamiento de datos moderno y la infraestructura de TI. Cada vez más, las organizaciones utilizan una combinación de estas tecnologías.

  • El almacenamiento en la nube es un modelo de servicio de cloud computing en el que los datos y archivos se almacenan fuera de las instalaciones por un proveedor externo y se acceden a través de internet o de una red privada dedicada. El almacenamiento en la nube puede ser público, privado o híbrido, y funciona bien para la retención a largo plazo, el análisis a gran escala y los datos que necesitan ser accesibles desde cualquier lugar.
  • El almacenamiento local mantiene los datos en las propias instalaciones de la organización en el hardware que posee y administra. Ofrece el máximo control y un rendimiento predecible para cargas de trabajo con estrictos requisitos de seguridad o cumplimiento, como las del gobierno o las que funcionan mejor sin enrutar datos a través de una red.
  • El almacenamiento edge está más cerca de donde se generan y utilizan los datos. En lugar de reemplazar el almacenamiento en la nube o en local, los complementa. El almacenamiento edge se encarga del procesamiento en tiempo real y de la recuperación de datos a nivel local, y solo envía a la nube o al centro de datos central aquello que requiere un almacenamiento a largo plazo o un análisis más detallado.

La mayoría de las grandes organizaciones utilizan ahora las tres, estructurando su infraestructura de datos en torno a la solución de almacenamiento que mejor se adapta a sus necesidades empresariales.

¿Cómo funciona el almacenamiento edge?

El almacenamiento edge sigue un modelo de computación distribuida . En lugar de mantener todos los datos en una ubicación central, almacena y procesa los datos en varios nodos físicos. Los nodos edge almacenan datos en caché de forma local, obteniéndolos de un servidor de origen cuando es necesario y atendiendo las solicitudes de los usuarios o dispositivos cercanos sin redirigir el tráfico a un centro de datos lejano.

He aquí un desglose de varios componentes clave del almacenamiento edge:

  • Servidores edge: los servidores edge almacenan y procesan los datos localmente donde se originan. Construidos para funcionar en ubicaciones distribuidas, a menudo sin personal de TI dedicado en las instalaciones, deben ser compactos y resistentes. Los clústeres de servidores edge pueden gestionar mayores volúmenes de datos o proporcionar copias de seguridad en un único sitio si uno se cae.
  • Medios de almacenamiento NVMe y SSD: las unidades SSD basadas en PCI que utilizan memoria no volátil Express (NVMe) gestionan tareas de uso intensivo de datos, como el procesamiento de vídeo y las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) , a velocidades mucho mayores que los discos duros tradicionales. Los medios SSD de alta capacidad soportan casos de uso como la vigilancia por vídeo en sitios edgee, donde las imágenes deben almacenarse y accederse localmente sin una conexión constante a un sistema central.
  • Almacenamiento de objetos: el almacenamiento de objetos gestiona grandes volúmenes de datos no estructurados, como archivos de vídeo e imágenes de sensores, y se adapta sin la sobrecarga que supone un sistema de almacenamiento de archivos tradicional. Muchas organizaciones lo utilizan en el edge para almacenar datos localmente antes de enviarlos a sistemas en la nube o locales para su retención a largo plazo.
  • Hardware de inferencia de IA: las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y las unidades de procesamiento neuronal (NPU) ejecutan modelos de IA directamente en los dispositivos edge, basándose en los datos almacenados localmente en lugar de enviarlos a un sistema central. Una cámara de seguridad puede analizar las imágenes in situ, o un sensor de fábrica puede detectar una anomalía sin necesidad de enviar los datos a la nube y recibir la respuesta.
  • Software de gestión y clasificación de datos: la capa de software controla qué datos permanecen en el edge, cuáles se trasladan al almacenamiento central y cuáles elimina el sistema. Las soluciones de almacenamiento edge para empresas (por ejemplo, IBM® FlashSystem, AWS Outposts o Dell EMC) automatizan los flujos de trabajo de gestión y monitorización del almacenamiento en implementaciones distribuidas, aplicando las reglas que las organizaciones definen de antemano. Además, las interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas permiten a las aplicaciones acceder y gestionar los datos en todas las ubicaciones edge.
  • Infraestructura de red y puerta de enlace: la conectividad fiable y las puertas de enlace edge controlan la velocidad con la que se transfieren los datos entre los nodos edge y los sistemas centrales. También permiten que los datos crucen de forma segura los límites de la red. Las compañías de telecomunicaciones proporcionan cobertura 5G, lo que aumenta lo que las implementaciones en el edge pueden manejar y soporta una mayor cantidad de datos y menor latencia en ubicaciones móviles y distribuidas.
  • Centro de datos central o en la nube: un centro de datos central o la nube almacena la copia principal de los datos y recoge la información que los nodos edge le envían tras el procesamiento local. Se encarga de la retención a largo plazo y de análisis que funcionan mejor de forma centralizada.

Beneficios del almacenamiento edge

El almacenamiento edge ofrece una serie de beneficios para las organizaciones que gestionan datos en ubicaciones distribuidas:

  • Baja latencia: almacenar y procesar datos cerca de la fuente acelera los tiempos de respuesta y mejora la experiencia, lo cual es crucial para aplicaciones sensibles al tiempo, como las de vehículos autónomos y análisis de vídeo en tiempo real.
  • Menores costes de ancho de banda: el almacenamiento edge reduce la cantidad de datos que cruzan la red al gestionar el procesamiento local. Las organizaciones envían únicamente lo que es necesario que llegue a la nube, lo que reduce el coste de la nube y recorta los gastos de salida de datos y de almacenamiento.
  • Resiliencia y funcionamiento sin conexión: los nodos edge funcionan de forma independiente, por lo que una interrupción en el sistema central o una pérdida de conexión no afectan al funcionamiento. En entornos totalmente desconectados o aislados físicamente, como instalaciones industriales o militares remotas, el almacenamiento edge puede funcionar sin necesidad de conexión alguna con un sistema central.
  • Flexibilidad de almacenamiento: almacenamiento adjunto de red (NAS), red de área de almacenamiento (SAN) y almacenamiento de objetos funcionan en el edge y se adaptan para satisfacer las necesidades cambiantes de almacenamiento, desde un único sitio remoto hasta cientos de ubicaciones. Las organizaciones pueden elegir el tipo de almacenamiento que se adapte a la carga de trabajo, como el almacenamiento de objetos para datos no estructurados o SAN para aplicaciones de alto rendimiento.
  • La IA en el edge: los modelos de IA en el edge en los dispositivos distribuidos necesitan un almacenamiento local rápido para funcionar. Sin ella, la inferencia de la IA espera en una conexión a la nube. El almacenamiento edge también gestiona la organización por niveles de los datos y la gestión del ciclo de vida, manteniendo los datos correctos in situ y trasladando automáticamente los datos más antiguos o de menor prioridad a un almacenamiento central más barato.
  • Seguridad: mantener los datos locales significa que permanecen fuera de la infraestructura compartida y no viajan a través de redes públicas o de terceros, lo que reduce la exposición. A las organizaciones de los sectores regulados también les resulta más fácil hacer cumplir las políticas de acceso de forma coherente cuando los datos no salen de las instalaciones.
  • Soberanía de los datos: muchos sectores operan bajo regulaciones de soberanía de datos que restringen a dónde pueden ir los datos. El almacenamiento edge da a las organizaciones un control directo sobre dónde residen los datos y quién puede acceder a ellos, sin enrutarlos a través de la nube.

Casos de uso de almacenamiento edge

Muchos sectores generan grandes volúmenes de datos en lugares donde enviar todo a una instalación central no es lo suficientemente rápido, práctico o rentable. El almacenamiento edge guarda los datos donde más se necesitan.

Fabricación

Las fábricas generan flujos constantes de datos procedentes de las máquinas y las líneas de producción. Almacenarlos in situ permite detectar problemas en los equipos antes de que provoquen tiempos de inactividad.
Atención médica

Los hospitales y clínicas gestionan datos grandes, continuos y fuertemente regulados. Mantenerlo dentro de la instalación significa que los sistemas clínicos obtienen los datos que necesitan a la velocidad que requiere la atención, cumpliendo al mismo tiempo con el cumplimiento de HIPAA y los requisitos de residencia de datos.
venta minorista / minorista

Cuando una red deja de funcionar, el almacenamiento edge ayuda a mantener las tiendas abiertas. Los sistemas de punto de venta, las cámaras de seguridad y las herramientas de gestión de inventario pueden funcionar a partir de un almacenamiento local, sincronizando los datos con los sistemas centrales según un calendario preestablecido. Para los minoristas con cientos de ubicaciones, también elimina la necesidad de enrutar cada transacción a través de un centro central.
Energía y suministros

Las empresas eléctricas, los operadores de gasoductos y los productores de energía renovable suelen trabajar en lugares remotos con conectividad limitada. En lugar de depender de un centro de datos central, estos sitios almacenan y analizan los datos operativos localmente y envían alertas según sea necesario.
Edificios inteligentes

Los sistemas de climatización, los controles de acceso y los sensores de ocupación producen datos que impulsan la toma de decisiones dentro de un edificio, como ajustar la temperatura, gestionar el acceso o rastrear el uso de energía. Mantener los datos locales significa que los edificios pueden funcionar sin esperar a que una conexión a la nube responda.

Buenas prácticas de almacenamiento edge

El almacenamiento edge introduce desafíos de gestión que no existen en un centro de datos centralizado. El hardware funciona en ubicaciones remotas o, en ocasiones, sin personal, y resulta más difícil aplicar la seguridad de forma consistente. Estas son algunas prácticas que pueden ayudar:

  • Defina las políticas del ciclo de vida de los datos desde el principio: decida qué datos permanecen en el edge, cuáles se mueven al almacenamiento central y cuánto tiempo se conserva cada tipo. Sin unas políticas claras, las organizaciones suelen encontrarse con que no disponen de suficiente capacidad de almacenamiento en los centros edge o que conservan los datos más tiempo del necesario.
  • Centralice la monitorización y las actualizaciones: los sitios remotos suelen carecer de personal de TI dedicado. La gestión de las actualizaciones de software, el rendimiento del almacenamiento y las políticas de seguridad desde una plataforma central mantiene las implementaciones distribuidas manejables a medida que crece el número de ubicaciones edge.
  • Incorpore redundancia: el hardware de almacenamiento en el borde suele funcionar en ubicaciones que carecen de climatización o seguridad física. La implementación de clústeres en lugar de servidores individuales en sitios críticos significa que un solo fallo no elimina el almacenamiento local.
  • Aplique políticas de seguridad coherentes en todas las ubicaciones: cada nodo edge es un posible punto de entrada a la red. Los controles de acceso y las políticas de seguridad deben abarcar todas las instalaciones para proteger los datos independientemente de dónde estén almacenados, y no solo en los sistemas centrales.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas a pie de página

1 Edge computing market size. Straits Research. Octubre de 2024

2 A Deep Dive Into IDC’s Global AI and Generative AI Spending. IDC. 16 de agosto de 2024