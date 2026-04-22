¿Qué es el almacenamiento edge?

Los avances en la conectividad de alta velocidad, especialmente 5G, combinados con los avances en cloud computing, IA y machine learning (ML) han cambiado significativamente el panorama de la infraestructura de almacenamiento, aumentando el papel del almacenamiento edge.

Según un estudio de Straits Research, el mercado global de edge computing estaba valorado en 38 320 millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 55 440 millones de dólares en 2025 a 1 065 630 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 44,7 %.1

El volumen de datos impulsa gran parte de este crecimiento. Según IDC, los datos globales generados alcanzarán 393,9 ZB para 2028, impulsados por IA generativa y otras tecnologías.2 Cada vez más de esos datos se originarán y permanecerán en el edge, en lugar de viajar a la nube o a los centros de datos en local.

Las razones para mantener los datos en el edge van desde la gravedad de los datos hasta la soberanía de los datos. La gravedad de los datos se refiere a la tendencia de los datos a atraer aplicaciones y servicios costosos de mover, mientras que la soberanía de los datos describe regulaciones que exigen que los datos permanezcan dentro de límites geográficos específicos.

La seguridad es otro factor. Según el informe "Cost of a Data Breach" de 2025 de IBM, las brechas relacionadas con datos almacenados en varios entornos cuestan de media 5,05 millones de USD y tardaron 276 días en identificarse y contenerse. Almacenar los datos de forma local en el edge, en lugar de en múltiples entornos, reduce el número de puntos que las organizaciones deben monitorizar y proteger.

Sectores como el financiero, que dependen del proceso de datos en tiempo real, no pueden permitirse los retrasos que conlleva el enrutamiento de datos a una nube distante. El almacenamiento edge aborda este desafío procesando y almacenando los datos in situ, en el momento en que se recopilan.

Las necesidades de almacenamiento de la IA están impulsando aún más la necesidad de almacenamiento edge. A medida que la inferencia de IA pasa de los centros de datos centralizados a dispositivos e instalaciones distribuidos, la demanda de almacenamiento local rápido crece a su vez. Esto impulsa un mayor uso de soportes de almacenamiento de alto rendimiento, como los SSD NVMe, para gestionar cargas de trabajo de IA sin depender de la conectividad a la nube.