¿Qué es el almacenamiento edge?

El almacenamiento edge es un método de almacenamiento de datos que permite almacenar, gestionar y procesar los datos en su origen o cerca de él (como sensores, dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y cámaras). En lugar de enviarlos a un centro de datos centralizado o a un entorno de nube, mantiene los datos más cerca de donde se generan.
En este enfoque, los datos se almacenan en ubicaciones distribuidas en el edge, entre las que se incluyen centros de datos regionales, servidores in situ y otras infraestructuras de TI situadas cerca de los usuarios y de las fuentes de datos. El procesamiento se realiza localmente, lo que reduce la necesidad de que los datos realicen viajes de ida y vuelta constantes a una instalación central. El resultado son tiempos de respuesta más rápidos, menor consumo de ancho de banda y mayor resiliencia.
Para algunos sectores, el procesamiento local es crucial. En el sector sanitario, por ejemplo, los dispositivos wearable pueden rastrear los signos vitales de los pacientes y alertar a los profesionales sanitarios sobre cambios que requieren atención inmediata. En el sector energético, los sensores de una red eléctrica pueden detectar problemas en los equipos y señalar fallos antes de que se produzca un apagón.
Las empresas confían cada vez más en los sistemas de almacenamiento edge empresarial para gestionar grandes volúmenes de datos a escala, con énfasis en el alto rendimiento, la escalabilidad y la fiabilidad. A medida que crece la adopción de la inteligencia artificial (IA) y más dispositivos se conectan a las redes, el almacenamiento Edge se ha convertido en una parte importante de la forma en que las organizaciones gestionan los datos y actúan sobre ellos en tiempo real.
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Los avances en la conectividad de alta velocidad, especialmente 5G, combinados con los avances en cloud computing, IA y machine learning (ML) han cambiado significativamente el panorama de la infraestructura de almacenamiento, aumentando el papel del almacenamiento edge.
Según un estudio de Straits Research, el mercado global de edge computing estaba valorado en 38 320 millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 55 440 millones de dólares en 2025 a 1 065 630 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 44,7 %.1
El volumen de datos impulsa gran parte de este crecimiento. Según IDC, los datos globales generados alcanzarán 393,9 ZB para 2028, impulsados por IA generativa y otras tecnologías.2 Cada vez más de esos datos se originarán y permanecerán en el edge, en lugar de viajar a la nube o a los centros de datos en local.
Las razones para mantener los datos en el edge van desde la gravedad de los datos hasta la soberanía de los datos. La gravedad de los datos se refiere a la tendencia de los datos a atraer aplicaciones y servicios costosos de mover, mientras que la soberanía de los datos describe regulaciones que exigen que los datos permanezcan dentro de límites geográficos específicos.
La seguridad es otro factor. Según el informe "Cost of a Data Breach" de 2025 de IBM, las brechas relacionadas con datos almacenados en varios entornos cuestan de media 5,05 millones de USD y tardaron 276 días en identificarse y contenerse. Almacenar los datos de forma local en el edge, en lugar de en múltiples entornos, reduce el número de puntos que las organizaciones deben monitorizar y proteger.
Sectores como el financiero, que dependen del proceso de datos en tiempo real, no pueden permitirse los retrasos que conlleva el enrutamiento de datos a una nube distante. El almacenamiento edge aborda este desafío procesando y almacenando los datos in situ, en el momento en que se recopilan.
Las necesidades de almacenamiento de la IA están impulsando aún más la necesidad de almacenamiento edge. A medida que la inferencia de IA pasa de los centros de datos centralizados a dispositivos e instalaciones distribuidos, la demanda de almacenamiento local rápido crece a su vez. Esto impulsa un mayor uso de soportes de almacenamiento de alto rendimiento, como los SSD NVMe, para gestionar cargas de trabajo de IA sin depender de la conectividad a la nube.
El almacenamiento edge ha evolucionado a lo largo de las décadas, impulsado por los avances en las redes, la informática y el cambio hacia el procesamiento de los datos más cerca de donde se generan.
Las raíces se remontan a finales de la década de 1990, cuando las redes de entrega de contenido (CDN) se crearon para ofrecer páginas web y vídeos desde servidores situados cerca de los usuarios y no desde un único origen lejano. Una distancia más corta significaba una entrega más rápida. A medida que esas redes maduraron y comenzaron a alojar aplicaciones junto con contenido, lo que la infraestructura de edge podía manejar creció considerablemente.
A principios de la década de 2000, los servicios comerciales de edge computing gestionaban tareas prácticas y cotidianas, como carritos de la compra en línea y fuentes de noticias que necesitaban actualizarse en tiempo real.
Desde entonces, las configuraciones de edge han aumentado en escala y complejidad a medida que la infraestructura de TI se ha extendido a más ubicaciones y tipos de dispositivos. La arquitectura actual de edge incluye servidores edge, pasarelas edge, redes de alta velocidad y medios de almacenamiento local, que recopilan, procesan y enrutan datos cerca de su origen.
Las implementaciones modernas en el edge incorporan cada vez más contenedores y Kubernetes, lo que ayuda a las organizaciones a gestionar las cargas de trabajo de forma coherente tanto en entornos edge como en la nube central, ya sea en una red de transporte, una red eléctrica o una cadena de comercios minoristas.
A medida que las organizaciones gestionan más datos en más ubicaciones, mantener el almacenamiento cerca de la fuente se ha convertido en un aspecto práctico a la hora de crear y gestionar una infraestructura informática distribuida.
Los entornos edge, de nube y locales desempeñan un papel importante en el almacenamiento de datos moderno y la infraestructura de TI. Cada vez más, las organizaciones utilizan una combinación de estas tecnologías.
La mayoría de las grandes organizaciones utilizan ahora las tres, estructurando su infraestructura de datos en torno a la solución de almacenamiento que mejor se adapta a sus necesidades empresariales.
El almacenamiento edge sigue un modelo de computación distribuida . En lugar de mantener todos los datos en una ubicación central, almacena y procesa los datos en varios nodos físicos. Los nodos edge almacenan datos en caché de forma local, obteniéndolos de un servidor de origen cuando es necesario y atendiendo las solicitudes de los usuarios o dispositivos cercanos sin redirigir el tráfico a un centro de datos lejano.
He aquí un desglose de varios componentes clave del almacenamiento edge:
El almacenamiento edge ofrece una serie de beneficios para las organizaciones que gestionan datos en ubicaciones distribuidas:
Muchos sectores generan grandes volúmenes de datos en lugares donde enviar todo a una instalación central no es lo suficientemente rápido, práctico o rentable. El almacenamiento edge guarda los datos donde más se necesitan.
Las fábricas generan flujos constantes de datos procedentes de las máquinas y las líneas de producción. Almacenarlos in situ permite detectar problemas en los equipos antes de que provoquen tiempos de inactividad.
Los hospitales y clínicas gestionan datos grandes, continuos y fuertemente regulados. Mantenerlo dentro de la instalación significa que los sistemas clínicos obtienen los datos que necesitan a la velocidad que requiere la atención, cumpliendo al mismo tiempo con el cumplimiento de HIPAA y los requisitos de residencia de datos.
Cuando una red deja de funcionar, el almacenamiento edge ayuda a mantener las tiendas abiertas. Los sistemas de punto de venta, las cámaras de seguridad y las herramientas de gestión de inventario pueden funcionar a partir de un almacenamiento local, sincronizando los datos con los sistemas centrales según un calendario preestablecido. Para los minoristas con cientos de ubicaciones, también elimina la necesidad de enrutar cada transacción a través de un centro central.
Las empresas eléctricas, los operadores de gasoductos y los productores de energía renovable suelen trabajar en lugares remotos con conectividad limitada. En lugar de depender de un centro de datos central, estos sitios almacenan y analizan los datos operativos localmente y envían alertas según sea necesario.
Los sistemas de climatización, los controles de acceso y los sensores de ocupación producen datos que impulsan la toma de decisiones dentro de un edificio, como ajustar la temperatura, gestionar el acceso o rastrear el uso de energía. Mantener los datos locales significa que los edificios pueden funcionar sin esperar a que una conexión a la nube responda.
El almacenamiento edge introduce desafíos de gestión que no existen en un centro de datos centralizado. El hardware funciona en ubicaciones remotas o, en ocasiones, sin personal, y resulta más difícil aplicar la seguridad de forma consistente. Estas son algunas prácticas que pueden ayudar:
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1 Edge computing market size. Straits Research. Octubre de 2024
2 A Deep Dive Into IDC’s Global AI and Generative AI Spending. IDC. 16 de agosto de 2024