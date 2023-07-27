En el mundo de los servicios financieros, tener la mayor potencia de cálculo posible es importante para ayudar a lograr el máximo rendimiento. A medida que vemos que los bancos priorizan cada vez más la resiliencia, el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento, hay muchos factores externos que pueden afectar a la industria de servicios financieros para los que deben estar preparados. Estas pueden incluir situaciones que tienen el potencial de aumentar significativamente la capacidad computacional que las empresas financieras necesitan a diario. Por ejemplo, las presiones competitivas, los informes reglamentarios, las exigencias de seguridad y las oscilaciones del mercado pueden exigir que las instituciones de servicios financieros sean capaces de reevaluar el riesgo con rapidez. Para ello, deben ser capaces de realizar cálculos complejos que requieren altos niveles de potencia de cálculo.

Para lograr la precisión deseada, los modelos necesitan el apoyo de más datos y la capacidad de realizar más iteraciones y cálculos. Aquí es donde la computación de alto rendimiento (HPC), que puede ofrecer una potencia de cálculo intensiva a escala, puede ser especialmente útil. La HPC está diseñado para ofrecer los niveles de rendimiento que estos cálculos computacionalmente intensivos requieren, ya sea ubicado on-premises o en la nube, y puede ayudar a las organizaciones a abordar las demandas de los estándares regulatorios actuales en evolución.

Ahora más que nunca, también estamos viendo cómo las instituciones financieras aprovechan cada vez más la HPC para capacidades como simulaciones Monte Carlo sobre los movimientos del mercado, incluso para impulsar soluciones de inteligencia artificial (IA) y machine learning que pueden utilizarse para ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas. En la era de los datos y la IA generativa, la HPC es clave para procesar datos y generar conocimientos rápidamente. Con IBM Cloud HPC Managed Service, las instituciones de servicios financieros pueden beneficiarse de una implementación personalizada, soporte continuo de la plataforma y gestión de la optimización del rendimiento de las aplicaciones.