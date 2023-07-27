En el competitivo panorama empresarial actual, tener una alta potencia de cálculo puede ser crítico. Tanto si un banco necesita realizar rápidamente análisis de riesgos para navegar por mercados volátiles, como si la industria de los semiconductores necesita optimizar el diseño de chips, o si una empresa de ciencias de la vida debe llevar a cabo un procesamiento y secuenciación rápida y repetitiva del genoma para lograr su próximo avance, la computación de alto rendimiento (HPC) puede ser clave para resolver problemas grandes y complejos en menos tiempo que con los métodos informáticos tradicionales.
A medida que las empresas buscan resolver sus desafíos más complejos, IBM® Cloud HPC está diseñado para ofrecer una solución integrada a través de los componentes críticos de computación, red, almacenamiento y seguridad, y tiene como objetivo ayudar a las empresas a dar dirección a las demandas normativas y de eficiencia de los clientes. La solución también incluye seguridad y controles integrados en la plataforma y está diseñada para permitir a clientes de distintos sectores consumir HPC como un servicio totalmente gestionado, ayudándoles a abordar riesgos de terceros y cuartos clientes.
En el mundo de los servicios financieros, tener la mayor potencia de cálculo posible es importante para ayudar a lograr el máximo rendimiento. A medida que vemos que los bancos priorizan cada vez más la resiliencia, el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento, hay muchos factores externos que pueden afectar a la industria de servicios financieros para los que deben estar preparados. Estas pueden incluir situaciones que tienen el potencial de aumentar significativamente la capacidad computacional que las empresas financieras necesitan a diario. Por ejemplo, las presiones competitivas, los informes reglamentarios, las exigencias de seguridad y las oscilaciones del mercado pueden exigir que las instituciones de servicios financieros sean capaces de reevaluar el riesgo con rapidez. Para ello, deben ser capaces de realizar cálculos complejos que requieren altos niveles de potencia de cálculo.
Para lograr la precisión deseada, los modelos necesitan el apoyo de más datos y la capacidad de realizar más iteraciones y cálculos. Aquí es donde la computación de alto rendimiento (HPC), que puede ofrecer una potencia de cálculo intensiva a escala, puede ser especialmente útil. La HPC está diseñado para ofrecer los niveles de rendimiento que estos cálculos computacionalmente intensivos requieren, ya sea ubicado on-premises o en la nube, y puede ayudar a las organizaciones a abordar las demandas de los estándares regulatorios actuales en evolución.
Ahora más que nunca, también estamos viendo cómo las instituciones financieras aprovechan cada vez más la HPC para capacidades como simulaciones Monte Carlo sobre los movimientos del mercado, incluso para impulsar soluciones de inteligencia artificial (IA) y machine learning que pueden utilizarse para ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas. En la era de los datos y la IA generativa, la HPC es clave para procesar datos y generar conocimientos rápidamente. Con IBM Cloud HPC Managed Service, las instituciones de servicios financieros pueden beneficiarse de una implementación personalizada, soporte continuo de la plataforma y gestión de la optimización del rendimiento de las aplicaciones.
A medida que aumentan las expectativas de los clientes, es necesario que las empresas diseñen al ritmo. El espacio de los semiconductores no es una excepción. En los últimos años, hemos visto lo esenciales que son los semiconductores para una variedad de sectores, incluidos el transporte y la atención médica, y por qué es tan importante que las empresas puedan desarrollar estos materiales rápidamente. A medida que los fabricantes de semiconductores buscan innovar con rapidez, las herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA) pueden ser un activo clave.
Al mismo tiempo, con los avances en diseño y complejidad, se requiere mucha más computación. Cada vez vemos más organizaciones que recurren a la nube para esta capacidad, incluyendo soluciones de nube híbrida que pueden ayudarles a gestionar de forma más eficaz las cargas de trabajo. IBM Cloud HPC está diseñado para ofrecer un mayor rendimiento de almacenamiento, una mayor potencia de cálculo y mayores niveles de seguridad en la nube, y puede ayudar a los clientes de EDA a mejorar la HPC para el rendimiento de la carga de trabajo de software computacional e impulsar la eficiencia general.
Con la capacidad de gestionar de forma flexible cargas de trabajo intensivas en computación tanto on-premises como en la nube con altos niveles de resiliencia y rendimiento, los líderes de EDA pueden aprovechar IBM Cloud HPC para abordar los picos de demanda de computación y ayudar a mitigar el riesgo de tiempo de inactividad, que puede beneficiar la habilitación del trabajo estratégico de I+D.
A medida que crece la cantidad de datos disponibles en las ciencias de la vida, también lo hacen las oportunidades de hacer descubrimientos clave que tengan el potencial de tener un impacto real en la vida diaria de las personas. Ya se trate de biotecnología, farmacéutica o genómica, es especialmente importante que las empresas de ciencias de la vida ofrezcan innovaciones lo antes posible para ayudar al mayor número de personas posible.
La HPC puede permitir a los profesionales de las ciencias de la vida procesar datos casi en tiempo real y generar conocimientos que tengan el potencial de descubrir nuevos descubrimientos. Con la flexibilidad y escalabilidad de la HPC, las empresas de ciencias de la vida pueden gestionar mejor las diversas cargas de trabajo y analizar con mayor precisión sus datos para transformar los resultados. A medida que el mundo sigue enfrentando nuevos desafíos de estado, aprovechar la HPC en las ciencias de la vida puede ayudar a proporcionar la potencia de cálculo necesaria para innovar en nuevos avances, como acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos.
Hemos visto que la HPC se ha convertido en un aspecto clave de la industria de la automoción y se utiliza para una variedad de funciones, incluido el diseño computacional de fluidos (CFD). El software CFD es una herramienta de procesamiento útil que los ingenieros automotrices pueden aprovechar para analizar y resolver desafíos relacionados con los flujos de fluidos. Esto incluye simular aerodinámica para reducir la resistencia y fricción del aire y permitir la simulación de baterías para optimizar el rendimiento y la seguridad de las baterías. Todo esto se puede hacer mientras se utiliza menos tiempo y recursos que las pruebas físicas tradicionales. Dado que las simulaciones CFD pueden ser muy grandes, requieren una potencia de cálculo intensiva que la ejecución en HPC puede ofrecer, especialmente si se necesitan Resultados a tiempo.
Al mismo tiempo, la industria de la automoción también se está preparando para los desafíos del mañana. Con el auge de los vehículos autónomos y las características inteligentes, la necesidad y la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos está creciendo exponencialmente. La potencia de la HPC permite a los fabricantes de automóviles obtener información más rápidamente, lo que les ayuda a innovar más rápido mientras trabajan para ofrecer productos más seguros, fiables y eficientes. La HPC puede acelerar el proceso integral de diseño y desarrollo, desde ayudar a los ingenieros de automoción a optimizar el consumo de combustible hasta mejorar la seguridad del conductor con la ayuda de simulaciones avanzadas y análisis de datos.
A medida que sectores de todo tipo se esfuerzan por seguir siendo competitivos, IBM Cloud HPC está diseñado para ayudarles a analizar datos, realizar cálculos complejos, ejecutar simulaciones intensivas y mucho más con rapidez. Al unir la larga experiencia de IBM en gestión y programación de cargas de trabajo con IBM LSF e IBM Symphony con IBM Cloud HPC en una nube híbrida, nuestro objetivo es ayudar a clientes de todos los sectores, incluidos los servicios financieros, los semiconductores, las ciencias de la vida y la industria aeroespacial y de automoción, a beneficiarse de la automatización que ayuda a optimizar los trabajos de HPC y les permite obtener un tiempo de obtención de valor más rápido, mejorar el rendimiento y minimizar los costos.
Además, cuando se combina con la solución de almacenamiento IBM Storage Scale, IBM Cloud HPC puede ofrecer una solución única e integrada globalmente diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar fácilmente y mover datos de forma rentable a través de entornos híbridos para ejecutar cargas de trabajo de HPC en tiempo real.
