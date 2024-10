Was ist XaaS (Anything-as-a-Service?)

Von 5G und Edge Computing bis hin zu künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT). Die Anforderungen an die Datenverarbeitung in Unternehmen steigen täglich. Viele erfolgreiche Unternehmen setzen jetzt auf Cloud-Plattformen und XaaS-Dienste, um ihre Ziele für die digitale Transformation zu erreichen.

Ein starker Ansatz für XaaS steigert die operative Leistung in den kritischen Bereichen KI, Big Data und Hybrid Cloud. XaaS-Plattformen vereinen diese Fähigkeiten und ermöglichen es Unternehmen, Daten in einem Hybrid-Cloud-Framework zu überbrücken und so modernste KI-Services bereitzustellen, mit denen sie sich von der Konkurrenz abheben.

Ein weiterer Vorteil eines starken XaaS-Ansatzes besteht darin, dass Unternehmen ihre wichtigsten Dienste strategisch platzieren können. So befinden sich SaaS, IaaS und PaaS, drei gängige XaaS-Produktkategorien, in der Regel in einer öffentlichen Cloud-Umgebung. Einige Unternehmen bevorzugen jedoch eine lokale Cloud-Umgebung, um mehr Kontrolle zu erhalten. Ein starkes XaaS-Geschäftsmodell gibt ihnen die Möglichkeit zu wählen, welche Services sich in einer lokalen Cloud befinden und welche in einer Public Cloud gehostet werden.