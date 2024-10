Wenn die Risikobewertung eines Benutzers hoch genug ist, benachrichtigt das UBA-Tool das SOC, das Notfallteam oder andere Stakeholder.

Einige UBA-Tools verfügen über spezielle Dashboards, über die Sicherheitsteams Benutzeraktivitäten überwachen, Risikobewertungen verfolgen und Warnmeldungen erhalten können. Viele UBA-Tools können auch Warnungen an SIEMs oder andere Sicherheitstools senden.

Obwohl UBA-Tools in der Regel nicht in der Lage sind, direkt auf Bedrohungen zu reagieren, können sie in andere Tools integriert werden, die dies tun.

Einige Plattformen für Identity und Access Management (IAM) verwenden beispielsweise UBA-Daten für die adaptive Authentifizierung. Wenn die Risikobewertung eines Benutzers einen bestimmten Schwellenwert überschreitet — vielleicht weil er sich von einem neuen Gerät aus anmeldet — fragt das IAM-System möglicherweise nach zusätzlichen Authentifizierungsfaktoren.