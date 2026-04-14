Was ist operative Compliance?

Operative Compliance ist ein proaktiver Ansatz, der regulatorische, Datensicherheits- und Richtlinienanforderungen in tägliche Workflows und Geschäftsprozesse integriert, um die kontinuierliche Einhaltung sicherzustellen.
Anstatt die Compliance als eine regelmäßige Überprüfung zu betrachten, ist die operative Compliance ein kontinuierlicher Prozess, der in die Arbeitsweise eines Unternehmens eingebettet ist. Sie regelt die Entscheidungsfindung, Kontrollen und Verfahren, die bestimmen, ob ein Unternehmen seinen Compliance-Verpflichtungen im täglichen Betrieb nachkommt.
Operative Compliance ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensrisikomanagementstrategie und hilft Unternehmen, Strafen zu vermeiden, sich vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen und die Geschäftsintegrität und Rechenschaftspflicht aufrechtzuerhalten, die Kunden, Interessenvertreter und Aufsichtsbehörden erwarten.
In stark regulierten Branchen (z. B. Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen) ist die Einhaltung der Vorschriften ein obligatorischer Bestandteil des täglichen Geschäfts. Beispielsweise müssen Organisationen in diesen Sektoren strenge Vorschriften wie den Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) oder den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) einhalten.
Die operative Compliance beschränkt sich nicht auf Sektoren, die einer starken Prüfung unterliegen. Tatsächlich müssen die meisten Branchen im Rahmen ihres täglichen Geschäftsbetriebs betriebliche Compliance-Anforderungen erfüllen. Einzelhändler müssen die Zahlungsdaten ihrer Kunden schützen, Hersteller müssen Sicherheitsstandards einhalten und Technologieunternehmen müssen die Privatsphäre der Nutzer schützen.
Mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) in allen Arten von Organisationen gewinnt die operative Compliance immer mehr an Bedeutung. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre KI-Modelle und -Systeme den sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien entsprechen.
In einem Bericht von Stratistics prognostiziert MRC, dass der globale Markt für KI-Governance und -Compliance im Jahr 2026 2,54 Milliarden erreichen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass sie bis 2034 auf 8,23 Milliarden US-Dollar wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,8 % aufweist. 1
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Die operative Compliance ist ein wesentlicher Bestandteil der umfassenderen Compliance- und Risikomanagementprogramme eines Unternehmens. Sie spielt zudem eine zentrale Rolle im Datenschutz und bei der Einhaltung von Daten und beeinflusst, wie Organisationen Informationen in ihren Abläufen sammeln, speichern und handhaben.
Operative Compliance betrifft fast jeden Teil der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens, von Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz und zur ökologischen Nachhaltigkeit bis hin zu Steuern, Datenschutz und branchenspezifischen Standards. Unternehmen müssen außerdem Anforderungen wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den California Consumer Privacy Act (CCPA) erfüllen, die regeln, wie Kundendaten in verschiedenen Regionen erfasst und verwendet werden.
Nichteinhaltung kann zu behördlichen Strafen, Geschäftsunterbrechungen, Reputationsschäden und Datenpannen führen. Laut dem IBM-Bericht Cost of a Data Breach 2025 betragen die weltweiten durchschnittlichen Kosten eines Data Breach 4,44 Mio. USD.
Starke operative Compliance-Praktiken unterstützen zudem die operative Resilienz und Cyber-Resilienz. Organisationen, deren bereits solide Compliance-Kontrollen in ihren Betrieb integriert sind, sind besser positioniert, um trotz Störungen – sei es durch regulatorische Änderungen, Cyberangriffe oder Systemausfälle – durchzuhalten.
Die KI-Compliance ist auch für Unternehmen branchenübergreifend zur Pflicht geworden. Das ist keine Überraschung, denn KI generiert mehr Daten, schafft neue regulatorische Anforderungen und entwickelt sich schneller, als die meisten Compliance-Programme ausgelegt waren.
Gemäß dem Artificial Intelligence Act der Europäischen Union (EU AI Act) können Unternehmen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, mit Bußgeldern von bis zu 35 Millionen Euro oder 7 % des weltweiten Jahresumsatzes rechnen.2 Die Internationale Organisation für Normung (ISO) und die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) entwickeln ebenfalls Richtlinien, um Unternehmen dabei zu helfen, KI-Compliance zu verwalten und KI-Risikomanagement einheitlicher durchzuführen.
Je mehr Märkte ein Unternehmen bearbeitet, desto komplexer werden diese Anforderungen. Vorschriften zur Datenresidenz, lokale Arbeitsgesetze, regionale regulatorische Frameworks und Bedenken hinsichtlich der betrieblichen Souveränität sind ebenfalls wichtige Aspekte der operativen Compliance.
Operative Compliance und regulatorische Compliance hängen eng zusammen, sind aber nicht dasselbe. Beide sind Komponenten einer umfassenderen Governance-, Risiko- und Compliance-Strategie (GRC).
Regulatorische Compliance bezieht sich auf die Einhaltung der spezifischen Gesetze und Vorschriften, die von Regulierungsbehörden für ein Unternehmen festgelegt wurden, wie zum Beispiel HIPAA oder der EU AI Act. Im Gegensatz dazu ist die operative Compliance umfassender und deckt ab, wie ein Unternehmen diese Anforderungen in seine täglichen Abläufe, internen Richtlinien und Geschäftsprozesse einbaut.
Mit anderen Worten: Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften definiert, welche Regeln gelten. Mit der operativen Compliance stellt ein Unternehmen sicher, dass diese Regeln jeden Tag eingehalten werden.
Obwohl jedes Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften anders angeht, sind bestimmte Elemente grundlegend für deren praktische Umsetzung:
Die operative Compliance ist kein Audit, das einmal im Jahr stattfindet. Unternehmen nutzen Compliance-Überwachungssysteme und -Tools, um die Einhaltung der IT-Infrastruktur und Geschäftsprozesse kontinuierlich zu verfolgen. Dies hilft, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie Strafen oder Unterbrechungen zur Folge haben.
Eine Kernfunktion der operativen Compliance besteht darin, zu erkennen, wo ein Unternehmen Risiken ausgesetzt ist, und diese Risiken zu mindern, bevor sie zu kostspieligen Problemen werden. Dies umfasst eine fortlaufende Bewertung operativer Risiken im Zusammenhang mit Informationssicherheit, IT-Systemen, Zugriffskontrollen und regulatorischen Änderungen, während sich das Geschäft weiterentwickelt.
Mitarbeiter müssen über ihre Verpflichtungen informiert werden und die Folgen einer Nichteinhaltung verstehen. Regelmäßige Schulungen schaffen eine starke Compliance-Kultur im gesamten Unternehmen und unterstützen umfassendere Compliance-Abläufe.
Eine klare Zuständigkeit für die Compliance-Verantwortungen auf jeder Ebene des Unternehmens sorgt dafür, dass ein Programm konsistent läuft. Ohne definierte Rollen und Verantwortungsstrukturen können Lücken in der Compliance unbemerkt bleiben und nicht behoben werden. Unternehmen müssen außerdem wichtige Metriken wie Bestehensquoten bei Audits, Reaktionszeiten bei Vorfällen und Abschlussquoten von Schulungen erfassen, um die Leistung von Programmen zu messen.
Die Vorteile eines Programms für operative Compliance können gar nicht genug betont werden. Ein solides Programm für operative Compliance ist ein entscheidender Bestandteil der Unternehmensstrategie und hilft Unternehmen dabei, Risiken zu reduzieren, die Effizienz zu steigern, Vertrauen aufzubauen und die allgemeine Geschäftsstabilität und das Wachstum zu unterstützen:
Um ein effektives operatives Compliance-Programm aufzubauen, benötigen Unternehmen einen klaren Compliance-Framework und eine Strategie mit definierten Zielen und Initiativen.
Beginnen Sie damit, die Vorschriften, Branchenstandards und internen Richtlinien zu erfassen, die Ihr Unternehmen erfüllen muss.
Eine Compliance-Risikobewertung ermittelt, wo das größte Risiko besteht, und dient als Grundlage für die Ressourcenverteilung. Für viele Unternehmen umfasst dies Rahmenwerke wie das NIST Cybersicherheit Framework (NIST CSF), das weithin anerkannte Richtlinien für das Management von Cybersicherheits- und Compliance-Risiken bietet.
Weisen Sie die Verantwortung für die operative Compliance im gesamten Unternehmen zu.
Ein Compliance-Management-System (CMS) bietet den Framework zur Nachverfolgung von Verpflichtungen, zum Risikomanagement und zur Aufrechterhaltung der Verantwortlichkeit auf allen Ebenen des Unternehmens. Dieses System umfasst die Richtlinien, Verfahren, Kontrollen und andere Softwaretools, die Unternehmen benötigen, um ihr Compliance-Programm effektiv zu verwalten.
Übersetzen Sie die Compliance-Anforderungen in Verfahren, die alle Teams täglich befolgen und einhalten können.
Dies setzt den Standard für Compliance und rechtmäßiges Verhalten. Standardisierte Arbeitsabläufe reduzieren zudem Inkonsistenzen und erleichtern den Nachweis der Einhaltung bei Compliance-Audits.
Die Zeiten manueller Prozesse und Tabellenkalkulationen sind vorbei. Unternehmen können jetzt Tools bereitstellen, die einen kontinuierlichen Einblick in den Compliance-Status bieten.
Automatisierung vereinfacht die routinemäßige Überwachung und Berichterstattung. Diese Funktion gibt den Compliance-Teams die Möglichkeit, sich auf das Risikomanagement statt auf die manuelle Datenerfassung zu konzentrieren. Viele Unternehmen setzen auch KI-Analyse-Tools ein, um Muster in den Compliance-Daten zu erkennen und potenzielle Probleme frühzeitig aufzudecken.
Compliance-Software von Anbietern wie IBM, SAP und Microsoft ist oft Teil eines größeren GRC-Programms. Sie enthält außerdem Dashboards und Berichtstools, die den Compliance-Teams einen Echtzeit-Überblick über ihre Verpflichtungen geben.
Entwickeln Sie Schulungsprogramme, die aktuelle Anforderungen widerspiegeln und aktualisieren, sobald sich die Vorschriften ändern.
Effektive Schulungen schaffen eine starke Compliance-Kultur, die Mitarbeiter in allen Funktionen erreicht, nicht nur diejenigen, die formell für Compliance zuständig sind. Ein kollaborativer Ansatz für Compliance durchbricht zudem Silos zwischen den Abteilungen und führt zu stärkeren, konsistenteren Ergebnissen im gesamten Unternehmen.
Vorschriften ändern sich und neue Risiken entstehen. Regelmäßige interne Audits sowie Prüfungen der Compliance-Richtlinien, Überwachungsprogramme und Schulungen unterstützen die kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften und sorgen dafür, dass Programme aktuell und effektiv sind.
Dieser fortlaufende Prozess ermöglicht zudem ständige Verbesserung und Innovation.
Entdecken Sie unsere fünf Prognosen über die erfolgreichsten Unternehmen im Jahr 2030 und die nötigen Schritte für Führungskräfte, um sich KI-Vorteile zu verschaffen.
Hören Sie rein, um zu erfahren, ob virtuelle Agenten Menschen ersetzen können, da sie dank generativer KI schneller und genauer werden.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erfahren Sie, warum Einzelhändler wissen müssen, welche Bestände verfügbar sind, um die Kundennachfrage zu erfüllen.
Vereinfachen Sie Data Governance, Risikomanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit IBM OpenPages – einer hoch skalierbaren, KI-gestützten und einheitlichen GRC-Plattform.
Transformieren Sie Ihr Sicherheitsprogramm mit Lösungen vom größten Anbieter von Unternehmenssicherheit.
Skalierbare, intelligente Workflows ermöglichen Risikobewertungen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Betrugsprävention und unterstützen Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen und ihr Wachstum zu fördern.
1 AI Governance And Compliance Market, Stratistics MRC, 2026
2 Enforcements/fines in the European Union, DLA Piper, 11. Februar 2026