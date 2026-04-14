Bild von jungen weiblichen und männlichen Kollegen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, die in einem Büro am Tisch sitzen und an Laptops arbeiten
Geschäftsoperationen

Was ist operative Compliance?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Veröffentlicht 14. April 2026

Operative Compliance definiert

Operative Compliance ist ein proaktiver Ansatz, der regulatorische, Datensicherheits- und Richtlinienanforderungen in tägliche Workflows und Geschäftsprozesse integriert, um die kontinuierliche Einhaltung sicherzustellen.

Anstatt die Compliance als eine regelmäßige Überprüfung zu betrachten, ist die operative Compliance ein kontinuierlicher Prozess, der in die Arbeitsweise eines Unternehmens eingebettet ist. Sie regelt die Entscheidungsfindung, Kontrollen und Verfahren, die bestimmen, ob ein Unternehmen seinen Compliance-Verpflichtungen im täglichen Betrieb nachkommt.

Operative Compliance ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensrisikomanagementstrategie und hilft Unternehmen, Strafen zu vermeiden, sich vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen und die Geschäftsintegrität und Rechenschaftspflicht aufrechtzuerhalten, die Kunden, Interessenvertreter und Aufsichtsbehörden erwarten.

In stark regulierten Branchen (z. B. Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen) ist die Einhaltung der Vorschriften ein obligatorischer Bestandteil des täglichen Geschäfts. Beispielsweise müssen Organisationen in diesen Sektoren strenge Vorschriften wie den Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) oder den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) einhalten.

Die operative Compliance beschränkt sich nicht auf Sektoren, die einer starken Prüfung unterliegen. Tatsächlich müssen die meisten Branchen im Rahmen ihres täglichen Geschäftsbetriebs betriebliche Compliance-Anforderungen erfüllen. Einzelhändler müssen die Zahlungsdaten ihrer Kunden schützen, Hersteller müssen Sicherheitsstandards einhalten und Technologieunternehmen müssen die Privatsphäre der Nutzer schützen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) in allen Arten von Organisationen gewinnt die operative Compliance immer mehr an Bedeutung. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre KI-Modelle und -Systeme den sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien entsprechen.

In einem Bericht von Stratistics prognostiziert MRC, dass der globale Markt für KI-Governance und -Compliance im Jahr 2026 2,54 Milliarden erreichen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass sie bis 2034 auf 8,23 Milliarden US-Dollar wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,8 % aufweist. 1

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Warum ist operative Compliance wichtig?

Die operative Compliance ist ein wesentlicher Bestandteil der umfassenderen Compliance- und Risikomanagementprogramme eines Unternehmens. Sie spielt zudem eine zentrale Rolle im Datenschutz und bei der Einhaltung von Daten und beeinflusst, wie Organisationen Informationen in ihren Abläufen sammeln, speichern und handhaben.

Operative Compliance betrifft fast jeden Teil der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens, von Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz und zur ökologischen Nachhaltigkeit bis hin zu Steuern, Datenschutz und branchenspezifischen Standards. Unternehmen müssen außerdem Anforderungen wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den California Consumer Privacy Act (CCPA) erfüllen, die regeln, wie Kundendaten in verschiedenen Regionen erfasst und verwendet werden.

Nichteinhaltung kann zu behördlichen Strafen, Geschäftsunterbrechungen, Reputationsschäden und Datenpannen führen. Laut dem IBM-Bericht Cost of a Data Breach 2025 betragen die weltweiten durchschnittlichen Kosten eines Data Breach 4,44 Mio. USD.

Starke operative Compliance-Praktiken unterstützen zudem die operative Resilienz und Cyber-Resilienz. Organisationen, deren bereits solide Compliance-Kontrollen in ihren Betrieb integriert sind, sind besser positioniert, um trotz Störungen – sei es durch regulatorische Änderungen, Cyberangriffe oder Systemausfälle – durchzuhalten.

Die KI-Compliance ist auch für Unternehmen branchenübergreifend zur Pflicht geworden. Das ist keine Überraschung, denn KI generiert mehr Daten, schafft neue regulatorische Anforderungen und entwickelt sich schneller, als die meisten Compliance-Programme ausgelegt waren.

Gemäß dem Artificial Intelligence Act der Europäischen Union (EU AI Act) können Unternehmen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, mit Bußgeldern von bis zu 35 Millionen Euro oder 7 % des weltweiten Jahresumsatzes rechnen.2 Die Internationale Organisation für Normung (ISO) und die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) entwickeln ebenfalls Richtlinien, um Unternehmen dabei zu helfen, KI-Compliance zu verwalten und KI-Risikomanagement einheitlicher durchzuführen.

Je mehr Märkte ein Unternehmen bearbeitet, desto komplexer werden diese Anforderungen. Vorschriften zur Datenresidenz, lokale Arbeitsgesetze, regionale regulatorische Frameworks und Bedenken hinsichtlich der betrieblichen Souveränität sind ebenfalls wichtige Aspekte der operativen Compliance.

AI Academy

Der Aufstieg der generativen KI für Unternehmen

Erfahren Sie mehr über den historischen Aufstieg der generativen KI sowie darüber, was sie für Unternehmen bedeutet.
Zur Episode wechseln

Operative Compliance vs. regulatorische Compliance

Operative Compliance und regulatorische Compliance hängen eng zusammen, sind aber nicht dasselbe. Beide sind Komponenten einer umfassenderen Governance-, Risiko- und Compliance-Strategie (GRC).

Regulatorische Compliance bezieht sich auf die Einhaltung der spezifischen Gesetze und Vorschriften, die von Regulierungsbehörden für ein Unternehmen festgelegt wurden, wie zum Beispiel HIPAA oder der EU AI Act. Im Gegensatz dazu ist die operative Compliance umfassender und deckt ab, wie ein Unternehmen diese Anforderungen in seine täglichen Abläufe, internen Richtlinien und Geschäftsprozesse einbaut.

Mit anderen Worten: Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften definiert, welche Regeln gelten. Mit der operativen Compliance stellt ein Unternehmen sicher, dass diese Regeln jeden Tag eingehalten werden.

Schlüsselelemente der operativen Compliance

Obwohl jedes Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften anders angeht, sind bestimmte Elemente grundlegend für deren praktische Umsetzung:

  • Kontinuierliche Überwachung
  • Risikomanagement
  • Schulung von Mitarbeitern
  • Governance und Rechenschaftspflicht
Kontinuierliche Überwachung

Die operative Compliance ist kein Audit, das einmal im Jahr stattfindet. Unternehmen nutzen Compliance-Überwachungssysteme und -Tools, um die Einhaltung der IT-Infrastruktur und Geschäftsprozesse kontinuierlich zu verfolgen. Dies hilft, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie Strafen oder Unterbrechungen zur Folge haben.
Risikomanagement

Eine Kernfunktion der operativen Compliance besteht darin, zu erkennen, wo ein Unternehmen Risiken ausgesetzt ist, und diese Risiken zu mindern, bevor sie zu kostspieligen Problemen werden. Dies umfasst eine fortlaufende Bewertung operativer Risiken im Zusammenhang mit Informationssicherheit, IT-Systemen, Zugriffskontrollen und regulatorischen Änderungen, während sich das Geschäft weiterentwickelt.
Schulung von Mitarbeitern

Mitarbeiter müssen über ihre Verpflichtungen informiert werden und die Folgen einer Nichteinhaltung verstehen. Regelmäßige Schulungen schaffen eine starke Compliance-Kultur im gesamten Unternehmen und unterstützen umfassendere Compliance-Abläufe.
Governance und Rechenschaftspflicht

Eine klare Zuständigkeit für die Compliance-Verantwortungen auf jeder Ebene des Unternehmens sorgt dafür, dass ein Programm konsistent läuft. Ohne definierte Rollen und Verantwortungsstrukturen können Lücken in der Compliance unbemerkt bleiben und nicht behoben werden. Unternehmen müssen außerdem wichtige Metriken wie Bestehensquoten bei Audits, Reaktionszeiten bei Vorfällen und Abschlussquoten von Schulungen erfassen, um die Leistung von Programmen zu messen.

Vorteile der operativen Compliance

Die Vorteile eines Programms für operative Compliance können gar nicht genug betont werden. Ein solides Programm für operative Compliance ist ein entscheidender Bestandteil der Unternehmensstrategie und hilft Unternehmen dabei, Risiken zu reduzieren, die Effizienz zu steigern, Vertrauen aufzubauen und die allgemeine Geschäftsstabilität und das Wachstum zu unterstützen:

  • Bietet rechtlichen und regulatorischen Schutz: Die Erfüllung von Compliance-Anforderungen verringert das Risiko eines Unternehmens für Bußgelder, behördliche Sanktionen und rechtliche Schritte. In stark regulierten Branchen ist dieser Schutz nicht optional: Er ist von zentraler Bedeutung für die Betriebsfähigkeit.
  • Fördert Reputation und Vertrauen: Unternehmen mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Einhaltung von Vorschriften gewinnen im Laufe der Zeit an Glaubwürdigkeit bei Kunden, Investoren und Aufsichtsbehörden. Dazu gehört auch die Einhaltung von Anforderungen an den Datenspeicherort, die regeln, wo Kundendaten gespeichert und verarbeitet werden, was für Unternehmen, die in mehreren Regionen tätig sind, zu einer zunehmenden Anforderung geworden ist. Es kann Jahre dauern, bis ein schwerwiegender Compliance-Verstoß behoben ist, und die Folgen sind oft öffentlich.
  • Verbessert die operative Effizienz: Ordnungsgemäß durchgeführte Compliance-Maßnahmen führen dazu, dass der Geschäftsbetrieb insgesamt besser läuft. Wenn Anforderungen in alltägliche Workflow integriert werden, verringern sich die Fehler und die Prozesse werden konsistenter. Teams können ihre Zeit optimal nutzen und sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren.
  • Reduziert Risiken: Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Compliance-Lücken bewahrt Unternehmen vor weitaus kostspieligeren Abhilfemaßnahmen in der Zukunft. Dieser Prozess ist besonders in Bereichen mit potenziellen Risiken wie der Datensicherheit wichtig, wo das Zeitfenster zwischen einer bekannten Sicherheitslücke und einem schwerwiegenden Vorfall eng sein kann.
  • Verbessert die KI-Governance: Durch die proaktive Verwaltung der KI-Compliance können Unternehmen die mit dem Einsatz von KI verbundenen rechtlichen, Reputations- und finanziellen Risiken vermeiden.

Entwicklung einer Strategie für operative Compliance

Um ein effektives operatives Compliance-Programm aufzubauen, benötigen Unternehmen einen klaren Compliance-Framework und eine Strategie mit definierten Zielen und Initiativen.

1. Bewertung der Risiken und Compliance-Anforderungen

Beginnen Sie damit, die Vorschriften, Branchenstandards und internen Richtlinien zu erfassen, die Ihr Unternehmen erfüllen muss.

Eine Compliance-Risikobewertung ermittelt, wo das größte Risiko besteht, und dient als Grundlage für die Ressourcenverteilung. Für viele Unternehmen umfasst dies Rahmenwerke wie das NIST Cybersicherheit Framework (NIST CSF), das weithin anerkannte Richtlinien für das Management von Cybersicherheits- und Compliance-Risiken bietet.

2. Etablierung von klarer Governance und Eigentumsverhältnissen

Weisen Sie die Verantwortung für die operative Compliance im gesamten Unternehmen zu.

Ein Compliance-Management-System (CMS) bietet den Framework zur Nachverfolgung von Verpflichtungen, zum Risikomanagement und zur Aufrechterhaltung der Verantwortlichkeit auf allen Ebenen des Unternehmens. Dieses System umfasst die Richtlinien, Verfahren, Kontrollen und andere Softwaretools, die Unternehmen benötigen, um ihr Compliance-Programm effektiv zu verwalten.

3. Standardisierung von Compliance-Prozessen

Übersetzen Sie die Compliance-Anforderungen in Verfahren, die alle Teams täglich befolgen und einhalten können.

Dies setzt den Standard für Compliance und rechtmäßiges Verhalten. Standardisierte Arbeitsabläufe reduzieren zudem Inkonsistenzen und erleichtern den Nachweis der Einhaltung bei Compliance-Audits.

4. Implementierung von Überwachungstools

Die Zeiten manueller Prozesse und Tabellenkalkulationen sind vorbei. Unternehmen können jetzt Tools bereitstellen, die einen kontinuierlichen Einblick in den Compliance-Status bieten.

Automatisierung vereinfacht die routinemäßige Überwachung und Berichterstattung. Diese Funktion gibt den Compliance-Teams die Möglichkeit, sich auf das Risikomanagement statt auf die manuelle Datenerfassung zu konzentrieren. Viele Unternehmen setzen auch KI-Analyse-Tools ein, um Muster in den Compliance-Daten zu erkennen und potenzielle Probleme frühzeitig aufzudecken.

Compliance-Software von Anbietern wie IBM, SAP und Microsoft ist oft Teil eines größeren GRC-Programms. Sie enthält außerdem Dashboards und Berichtstools, die den Compliance-Teams einen Echtzeit-Überblick über ihre Verpflichtungen geben.

5. Regelmäßige Schulung von Mitarbeitern

Entwickeln Sie Schulungsprogramme, die aktuelle Anforderungen widerspiegeln und aktualisieren, sobald sich die Vorschriften ändern.

Effektive Schulungen schaffen eine starke Compliance-Kultur, die Mitarbeiter in allen Funktionen erreicht, nicht nur diejenigen, die formell für Compliance zuständig sind. Ein kollaborativer Ansatz für Compliance durchbricht zudem Silos zwischen den Abteilungen und führt zu stärkeren, konsistenteren Ergebnissen im gesamten Unternehmen.

6. Prüfung und Anpassung

Vorschriften ändern sich und neue Risiken entstehen. Regelmäßige interne Audits sowie Prüfungen der Compliance-Richtlinien, Überwachungsprogramme und Schulungen unterstützen die kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften und sorgen dafür, dass Programme aktuell und effektiv sind.

Dieser fortlaufende Prozess ermöglicht zudem ständige Verbesserung und Innovation.

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
Weiterführende Lösungen
IBM OpenPages

Vereinfachen Sie Data Governance, Risikomanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit IBM OpenPages – einer hoch skalierbaren, KI-gestützten und einheitlichen GRC-Plattform.

         OpenPages entdecken
    Sicherheitslösungen für Unternehmen

    Transformieren Sie Ihr Sicherheitsprogramm mit Lösungen vom größten Anbieter von Unternehmenssicherheit.

     

             Entdecken Sie IBM Sicherheitslösungen
      Beratungs- und Servicedienstleistungen zum Risikomanagement

      Skalierbare, intelligente Workflows ermöglichen Risikobewertungen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Betrugsprävention und unterstützen Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen und ihr Wachstum zu fördern.

             Risikomanagementservices kennenlernen
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit den branchenführenden Lösungen von IBM. Steigern Sie Produktivität, Agilität und Innovation durch intelligente Workflows und Automatisierungstechnologien.

       

      1. Betriebslösungen erkunden
      2. Erkunden Sie die Services im Bereich der künstlichen Intelligenz
      Fußnoten

      1 AI Governance And Compliance Market, Stratistics MRC, 2026

      2 Enforcements/fines in the European Union, DLA Piper, 11. Februar 2026