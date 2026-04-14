Was ist operative Compliance?

Anstatt die Compliance als eine regelmäßige Überprüfung zu betrachten, ist die operative Compliance ein kontinuierlicher Prozess, der in die Arbeitsweise eines Unternehmens eingebettet ist. Sie regelt die Entscheidungsfindung, Kontrollen und Verfahren, die bestimmen, ob ein Unternehmen seinen Compliance-Verpflichtungen im täglichen Betrieb nachkommt.

Operative Compliance ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensrisikomanagementstrategie und hilft Unternehmen, Strafen zu vermeiden, sich vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen und die Geschäftsintegrität und Rechenschaftspflicht aufrechtzuerhalten, die Kunden, Interessenvertreter und Aufsichtsbehörden erwarten.

In stark regulierten Branchen (z. B. Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen) ist die Einhaltung der Vorschriften ein obligatorischer Bestandteil des täglichen Geschäfts. Beispielsweise müssen Organisationen in diesen Sektoren strenge Vorschriften wie den Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) oder den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) einhalten.

Die operative Compliance beschränkt sich nicht auf Sektoren, die einer starken Prüfung unterliegen. Tatsächlich müssen die meisten Branchen im Rahmen ihres täglichen Geschäftsbetriebs betriebliche Compliance-Anforderungen erfüllen. Einzelhändler müssen die Zahlungsdaten ihrer Kunden schützen, Hersteller müssen Sicherheitsstandards einhalten und Technologieunternehmen müssen die Privatsphäre der Nutzer schützen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) in allen Arten von Organisationen gewinnt die operative Compliance immer mehr an Bedeutung. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre KI-Modelle und -Systeme den sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien entsprechen.

In einem Bericht von Stratistics prognostiziert MRC, dass der globale Markt für KI-Governance und -Compliance im Jahr 2026 2,54 Milliarden erreichen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass sie bis 2034 auf 8,23 Milliarden US-Dollar wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,8 % aufweist. 1