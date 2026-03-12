iPaaS vs. ETL

Sowohl iPaaS (Integration Platform as a Service) als auch ETL (Extract, Transform, Load) Plattformen helfen Unternehmen dabei, Datenquellen zu integrieren und Datensilos zu beseitigen. Jede Lösung zielt jedoch auf unterschiedliche Anwendungsfälle ab und agiert auf unterschiedlichen Orchestrierungsebenen.
iPaaS ist eine vom Anbieter gehostete, cloudbasierte Integrationslösung, die unterschiedliche Dienste, Systeme und Datenquellen verbindet und unternehmensweite Automatisierungen und Workflows optimiert. ETL-Tools hingegen sind für die Verarbeitung großer Datenmengen zur Analyse oder Speicherung optimiert.
Während sowohl iPaaS als auch ETL zur Optimierung der Datenintegration beitragen, eignen sich iPaaS-Plattformen oft besser für ereignisgesteuerte und Echtzeit-Datenflüsse und Automatisierungen. Unternehmen nutzen beispielsweise iPaaS-Lösungen, um ihren Bestand und Systeme für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) automatisch immer dann zu aktualisieren, wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, oder um die Workflows der Mitarbeiter zu automatisieren.
ETL-Systeme hingegen werden im Allgemeinen für die groß angelegte Batch-Verarbeitung verwendet, bei der Rohdaten aus mehreren Quellen geleitet, in ein standardisiertes Format umgewandelt und in ein zentrales Repository (wie einen Data Lake oder ein Data Warehouse) geladen werden. Unternehmen können diese Daten dann in Analyse- und Business Intelligence-Plattformen einspeisen, um fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. In der Vergangenheit fanden Datenübertragungen in vordefinierten Intervallen und nicht in Echtzeit statt, wobei Genauigkeit und Stabilität Vorrang vor Geschwindigkeit haben. Allerdings unterstützen viele moderne ETL-Architekturen inzwischen auch die ereignisbasierte Kommunikation.
Unternehmen müssen sich nicht unbedingt zwischen iPaaS und ETL entscheiden – sie können als einander ergänzende Lösungen betrachtet werden, die jeweils unterschiedliche Geschäftsanforderungen erfüllen.
iPaaS ist eine gute Wahl für Unternehmen, die eine umfassende, einheitliche Integration benötigen. Die Toolsuite ermöglicht es Unternehmen, benutzerdefinierte oder vorkonfigurierte Automatisierungen zu entwerfen und zu überwachen, API-Lebenszyklen zu verwalten, Datenpipelines zu optimieren und Geschäftsprozesse in lokalen, hybriden und Cloud-Umgebungen zu optimieren.
ETL-Plattformen hingegen sind ideal für Unternehmen geeignet, die riesige Mengen unstrukturierter Daten aus verteilten Quellen verarbeiten, organisieren und verstehen müssen.
Da moderne Unternehmen zunehmend skalierbare Cloud- und Microservice-basierte Systeme einführen, beginnen die Unterschiede zwischen iPaaS und ETL zu verschwimmen: Viele iPaaS-Lösungen verfügen mittlerweile über ETL-ähnliche Datenverarbeitungs- und Speicherfunktionen neben den traditionellen Integrationsfunktionen. ETL-Plattformen wiederum orientieren sich an iPaaS und unterstützen ereignisgesteuerte Workflows, KI-gestützte Datenoptimierung und fortschrittliches Monitoring.
Um die Unterschiede besser zu verstehen, schauen wir uns iPaaS und ETL genauer an.
iPaaS ist eine hochrangige Softwaresuite, die eine breite Palette von Integrationsfunktionen ermöglicht, darunter Datentransformation und -synchronisation, Orchestrierung von Datenpipelines, zentralisierte Überwachung und API-Management. iPaaS ermöglicht es verschiedenen Systemen – darunter SaaS-Anwendungen, Microservices, Altlast-Systeme und andere IT-Komponenten – Daten über Protokolle, Architekturen und Datenformate hinweg auszutauschen.
In der Vergangenheit nutzten Unternehmen Enterprise Application Integration (EAI) Systeme oder kundenspezifische Middleware-basierte Lösungen zur Integration von Anwendungen und Systemen. iPaaS bietet eine moderne Weiterentwicklung mit Plattformen, die für die Integration von Anwendungen und Datenquellen in On-Premise-, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen konzipiert sind. Solche Plattformen sind oft ideal für API-basierte Workflows.
Im Gegensatz zu EAI-Plattformen, die meist intern verwaltet werden, folgt iPaaS einem Software-as-a-Service-Modell, bei dem Unternehmen den Zugriff auf eine Reihe von Integrationen abonnieren, die von einem Drittanbieter gehostet werden. Der Anbieter stellt die zugrunde liegende Integrationsinfrastruktur bereit und ermöglicht es Clients gleichzeitig, Automatisierungen mit Low-Code-Tools, vorgefertigten Konnektoren und Drag-and-Drop-Vorlagen zu erstellen und anzupassen.
Dieser Ansatz verbessert die Teamagilität und beschleunigt die Bereitstellung: Anstatt individuelle Integrationen von Grund auf neu zu entwickeln, können IT-Teams die iPaaS-Plattform nutzen, um ressourcenintensive Wartung und Codierung zu standardisieren und zu optimieren.
iPaaS-Tools verfügen außerdem über eine zentrale Steuerungsebene, in der IT-Teams Datenbewegungen überwachen, Fehlanpassungen und Fehler identifizieren sowie Governance- und Compliance-Richtlinien durchsetzen können. Dashboards bieten einen durchgängigen Einblick in die Integration und helfen Teams dabei, die Datenzuordnung zu optimieren, Leistungsengpässe zu reduzieren und Sicherheitslücken zu erkennen.
Die ersten iPaaS-Lösungen waren primär für die Abwicklung kurzlebiger, zustandsloser Transaktionen konzipiert, bei denen der empfangende Server keine Daten zwischen den Sitzungen speichert. Im Vordergrund standen Skalierbarkeit, Konnektivität und Geschwindigkeit. Dieser architektonische Ansatz funktionierte gut für Echtzeitanwendungsfälle, konnte aber keine komplexe, zustandsabhängige Orchestrierung ermöglichen, die einen langfristigen Kontext für alle Schritte erforderte.
Heute spielen diese Einschränkungen kaum noch eine Rolle, da führende iPaaS-Plattformen nun sowohl zustandslose als auch zustandsorientierte Bereitstellungen unterstützen und so komplexe, mehrstufige Workflows und Batch-Verarbeitung ermöglichen, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Ebenso befähigen viele moderne iPaaS-Lösungen Unternehmen dazu, mehrere Integrationslaufzeiten parallel auszuführen, wobei einige Workflow-Engines für die synchrone Echtzeitkommunikation (Anfrage-Antwort) und andere auf die weniger zeitkritische, asynchrone (ereignisgesteuerte) Automatisierung ausgelegt sind. Diese Funktionen variieren je nach Plattform und Anbieter.
Trotz dieser modernen Innovationen empfinden manche Teams mit unkonventionellen oder Edge-Integration-Anforderungen iPaaS als zu einschränkend und entscheiden sich stattdessen für
ETL-Plattformen helfen Unternehmen dabei, Informationen aus verschiedenen Datenquellen zu konsolidieren, zu verarbeiten und zu organisieren, um sie für Analysen, Audits, das Training von KI-Modellen und andere Anwendungen zu nutzen.
Der Prozess beginnt mit der Extraktion, bei der Daten aus mehreren Quellen (z.B. relationale Datenbanken, SaaS-Anwendungen, APIs, Textdokumente und Logdateien) gesammelt und in einen zentralen Staging-Bereich gebracht werden. Die Daten werden dann konditioniert und transformiert (durch Anreicherung, Entkopplung, Denormalisierung und andere Prozesse), bevor sie schließlich ein Zielsystem erreichen, also ein Data Lake, Data Warehouse oder Cloud-Server.
Da ETL-Tools Daten aus verteilten Quellen konsolidieren, bereinigen und verfeinern, können sie die Entscheidungsfindung in Unternehmen verbessern und einen tieferen Einblick in die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Anwendungen und Komponenten ermöglichen. ETL-Prozesse tragen außerdem dazu bei, dass Unternehmen eine einheitliche Sicht auf das Systemverhalten und die Leistung erhalten.
Unternehmen automatisieren meist ETL-Pipelines, entweder durch intern verwaltete Systeme oder mit einer ETL-Lösung eines Drittanbieters, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert und die Genauigkeit verbessert wird. Ein verwandter Prozess namens Reverse ETL sammelt die in einem Data Warehouse gespeicherten Daten und sendet sie an operative Systeme, SaaS-Anwendungen oder andere nachgeschaltete Verbraucher.
Früher fanden ETL-Prozesse meist lokal statt, neuere ETL-Tools können jedoch in lokalen, Cloud- und Hybridumgebungen eingesetzt werden. Ebenso wurden traditionelle ETL-Lösungen für die Batch-Verarbeitung optimiert (wobei Datenübertragungen zu geplanten, vordefinierten Zeiten stattfinden), viele moderne ETL-Frameworks unterstützen heute auch eine ereignisgesteuerte Echtzeitkommunikation. Zum Streaming geeignete ETL-Architekturen können Daten innerhalb von Sekunden oder Minuten erfassen und organisieren, was Workflows zur Datenorchestrierung im Internet der Dinge (IoT), Betrugserkennungspipelines, Echtzeitanalysen und andere zeitabhängige Anwendungsfälle ermöglicht.
Bei ordnungsgemäßer Implementierung können ETL-Plattformen Daten in großem Maßstab genau und zuverlässig verwalten und die Prüfbarkeit von Workflows verbessern. Dies ist besonders in stark regulierten Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Energie nützlich. Sie eignen sich auch gut für Unternehmen, die mit sensiblen Daten (wie medizinischen oder Finanzunterlagen) arbeiten, da Verschlüsselung, Maskierung und andere Sicherheitsmaßnahmen während der Transformation durchgeführt werden und so sicherstellen, dass die Daten bis zum Erreichen ihres Ziels den Sicherheitsprotokollen entsprechen.
ETL-Workflows eignen sich oft gut für wiederholbare, umfangreiche Datenaufbereitungsprozesse, insbesondere solche, die eine höhere Rechenleistung und eine fortgeschrittene Datenverwaltung und Data Warehousing erfordern – und bei denen Vertrauenswürdigkeit und Genauigkeit wichtiger sind als Flexibilität und Agilität.
Wenn ETL- und iPaaS-Funktionen zusammenfließen, geht es bei der Dichotomie weniger darum, wie Daten durch das System fließen, sondern vielmehr darum, ob ein Unternehmen Schema-Tiefe (ETL) oder Zugänglichkeit und Konnektivität (iPaaS) priorisiert.
Unternehmen bevorzugen ETL-Tools oft aufgrund ihrer Konstanz, feinen Steuerung und Effizienz im großen Maßstab. iPaaS bietet hingegen mehr Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht so schnellere SaaS-Integrationen, insbesondere für Teams ohne technisches Fachwissen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, bei denen hybride Lösungen den hohen Durchsatz und die Stabilität von ETL mit der Agilität von iPaaS in Einklang bringen. Funktionen, Stärken und Einschränkungen variieren je nach Anbieter und Plattform.
Extract, Load, Transform (ELT) ist eine moderne, cloudbasierte Variante des traditionellen ETL. Nach der Datenextraktion überspringt ELT die Transformation und sendet Rohdaten direkt an einen Data Lake oder ein anderes Zielsystem. Das Zielsystem (auch Zielressource genannt) kann seine eigenen Funktionen verwenden, um Daten später nach Bedarf abzubilden, zu konvertieren und zu transformieren.
Data Lakes sind eine beliebte Speicheroption in ELT-Frameworks, da sie Unternehmen dabei unterstützen, große Mengen strukturierter, semistrukturierter und unstrukturierter Daten zu relativ niedrigen Kosten zu speichern. Data Lakehouses, die die Flexibilität von Data Lakes mit der Schema-Durchsetzung von Data Warehouses kombinieren, sind eine weitere beliebte Speicheroption.
Beide Ansätze ermöglichen es Unternehmen, Daten dort zu verarbeiten und zu verfeinern, wo sie gespeichert sind, anstatt sie zur Transformation in ein separates, isoliertes System zu kopieren. (Normalerweise enthalten Raw Data Lakes keine Transformationsfunktionen. Die Transformation wird von einer externen, darüberliegenden Recheneinheit durchgeführt. Lakehouses und ähnliche moderne Speicherplattformen verfügen oft über eine integrierte Transformations-Engine).
Da ELT den ersten Datentransformationsschritt überspringt (stattdessen erfolgt die Transformation im Downstream), vermeidet es die Verlangsamung und Engpässe der Migration, die sich auf traditionelle ETL-Pipelines auswirken können. Ohne angemessene Governance wirken ELT-Plattformen allerdings schnell unübersichtlich. Unternehmen haben möglicherweise Schwierigkeiten damit, unstrukturierte Rohdaten zu verstehen, wenn diese sich nach und nach im Speicher ansammeln.
In den letzten Jahren hat sich ELT aus mehreren Gründen als bevorzugtes Modell für moderne Unternehmen etabliert:
Dennoch ist ETL in regulierten Branchen weiterhin verbreitet, in denen sensible Rohdaten ohne vorherige Maskierung oder Filterung nicht gespeichert werden können, ebenso in Szenarien mit strengen Anforderungen an Datenminimierung und in älteren Unternehmensumgebungen, die auf eine On-Prem-Infrastruktur (statt Cloud-Warehousing) angewiesen sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ELT zum Standard in modernen, cloudnativen Data-Stacks geworden ist, ETL aber weiterhin für Szenarien genommen wird, in denen Compliance-, Sicherheits- oder Infrastrukturbeschränkungen eine Transformation vor dem Laden erfordern. ELT eignet sich hervorragend für große Mengen semistrukturierter Daten, während ETL weiterhin für Daten bevorzugt wird, die eine aufwändige, komplexe Transformation oder eine strenge Validierung vor der Speicherung erfordern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen je nach Datenquelle oder Anwendungsfall beide Muster ausführen.
|iPaaS
|ETL
|Umfang
|Umfassende Komplett-Integrationslösung
|Entwicklung und Verwaltung von Datenpipelines mit hohem Volumen unter Berücksichtigung von Tiefe und Präzision
|Anwendungsfälle
|Erleichtert den Datenaustausch in Echtzeit, die Synchronisierung, die Automatisierung von Workflows und den Austausch zwischen Apps
|Batch-Verarbeitung für wiederholbare, groß angelegte Datenübertragungen (wobei moderne Varianten auch ereignisbasierte Workflows in Echtzeit unterstützen)
|Architektonisches Umfeld
|Umfasst Cloud-, On-Prem- und Hybridumgebungen
|Meist lokal installiert, aber zunehmend über Cloud-Services verfügbar
|Eigentum
|Unternehmen abonnieren den Zugriff auf eine Integrationssoftware-Suite von Drittanbietern
|Früher meist intern verwaltet, doch das SaaS-Modell gewinnt an Bedeutung
|Vorteile
|Echtzeit- und ereignisgesteuerte Funktionen (neben wachsender Unterstützung für Batch-Verarbeitung), hohe Skalierbarkeit sowie integrierte Observability und Überwachung
|Konstant, vorhersehbar und genau, zuverlässig für stark regulierte Branchen und große Datenmengen
|Begrenzungen
|Verarbeitung großer und unstrukturierte Datenmengen (wobei sich führende moderne Lösungen in diesen Bereichen leistungsfähig zeigen bzw. sich verbessern). Anbieter kontrollieren die zugrunde liegende Infrastruktur, was in stark regulierten Branchen einschränkend sein kann
|Eigentlich nicht für Echtzeit-Datenflüsse optimiert (was bei modernen ETL-Frameworks, die den ereignisgesteuerten Datenaustausch unterstützen, weniger problematisch ist). Begrenzter Umfang im Vergleich zu iPaaS, erfordert ein höheres Maß an Fachwissen für die Erstellung und Wartung von Datenflüssen
iPaaS-Lösungen bieten eine breite Palette integrationsorientierter Tools, die Unternehmen dabei helfen können, die Workflow-Logik zu optimieren, Multi-Service-Automatisierungen zu entwerfen und die Systemleistung zu optimieren. In Kombination verbessern diese anpassbaren, cloudbasierten Funktionen die unternehmensweite Konnektivität und Agilität, während sie Teams helfen, Fehlanpassungen und Datensilos zu beseitigen.
iPaaS-Plattformen ermöglichen es Anwendungen und Diensten, Daten nahtlos auszutauschen, oft über APIs, wodurch die Inkompatibilität von Daten und Architekturen überwunden wird.
iPaaS-Lösungen helfen Entwicklern dabei, vorgefertigte Konnektoren oder Low- und No-Code-Tools zu verwenden, um Automatisierungen zu erstellen, die mehrere Dienste umfassen.
Da Unternehmen zunehmend auf KI-Agenten und andere nicht-menschliche Identitäten zurückgreifen, um komplexe Aufgaben zu bewältigen, können iPaaS-Plattformen eine hochgradige Orchestrierung, Sicherheit und Observability für KI-gestützte Workflows bieten.
iPaaS bietet Teams die Möglichkeit, schnell synchronisierte Automatisierungen zu entwerfen und bereitzustellen, bei denen Ereignisse aus einem System automatisch Aktionen in einem anderen System auslösen, wodurch die Agilität und Vernetzung verbessert werden.
Während iPaaS-Plattformen häufig für die interne Datenintegration eingesetzt werden, können sie auch dazu beitragen, sichere Verbindungen mit externen Partnern bei B2B-Datei- und Datentransfers zu ermöglichen. iPaaS-Lösungen nutzen Verschlüsselung, Auditing und Tokenisierung (Umwandlung sensibler Informationen in sichere Formate), um die Datensicherheit während der Übertragung zu gewährleisten.
iPaaS-Plattformen verbinden ältere Dienste über APIs mit modernen Tools und transformieren so ältere Formate, damit sie mit modernen Systemen kompatibel sind. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, den Lebenszyklus von Altsystemen zu verlängern und historische Daten zu bewahren, sodass sie für fortschrittliche Analysen, KI-Systeme und andere Anwendungen genutzt werden können.
ETL-Tools helfen Unternehmen dabei, Daten aus unterschiedlichen Quellen, darunter IoT-Geräte, relationale Datenbanken und SaaS-Anwendungen, sicher und effizient zu erfassen, zu transformieren und zu speichern. Durch die Standardisierung und Verfeinerung zuvor überladener oder unlesbarer Daten ermöglichen ETL-Tools nachgelagerten Systemen die Generierung genauer und konstanter Geschäftserkenntnisse.
Anwendungsfälle sind beispielsweise:
ETL-Tools eignen sich hervorragend für die asynchrone Batch-Verarbeitung, bei der regelmäßig geplante, umfangreiche Datenverarbeitungsaufträge außerhalb der Spitzenzeiten durchgeführt werden, wodurch Kosten gesenkt und die Genauigkeit verbessert wird. Da Datenflüsse im Voraus definiert und über die Zeit konstant bleiben, ist die Batch-Verarbeitung leichter zu prüfen und überwachen, was oft zu stabilerer, zuverlässigerer Leistung und weniger Sicherheitsrisiken führt.
ETL-Plattformen bieten umfassende Protokolle und Audit-Trails und helfen Unternehmen dabei, die gesetzlichen Standards und Vorschriften einzuhalten. Die integrierte Erkennung ermöglicht es Unternehmen, Fehlausrichtungen zu erkennen und diese zu beheben, bevor sie sich kaskadenartig auswirken.
Viele ETL-Lösungen bieten integrierte Verschlüsselung, Tokenisierung, Zugriffskontrollen und weitere Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass sensible Informationen wie Kundendaten geschützt und gleichzeitig für relevante Interessengruppen zugänglich bleiben.
ETL verbessert Business-Intelligence- und Analysesysteme, indem es duplizierte oder überflüssige Daten herausfiltert und unstrukturierte Daten so standardisiert, dass sie leicht lesbar und interpretierbar sind, was zu genaueren und relevanteren Erkenntnissen und Vorhersagen führt.
Dashboards unterstützen Teams dabei, die Datenarchitektur zu visualisieren und zu optimieren und so die Effizienz und Leistung zu verbessern.
Beim Übergang von älteren Servern zu Cloud-Anwendungen wird es für viele Unternehmen zum Problem, jahrelang gesammelte Daten zu migrieren. Unternehmensweite Service-Updates – wie der Wechsel zu einem neuen CRM oder Enterprise Resource Planning (ERP) Anbieter – können ebenfalls operativ herausfordernd und kostspielig sein.
ETL-Tools können den Migrationsprozess optimieren, indem sie große Datenflüsse durch Taktiken wie Parallelverarbeitung, Partitionierung und Indizierung automatisieren.
ETL-Tools konsolidieren und integrieren Daten aus verschiedenen Quellen, sodass Teams auf einer gemeinsamen Datenbasis arbeiten. Viele ETL-Lösungen bieten integrierte Observability- und Verwaltungstools, die über eine Benutzeroberfläche zugänglich sind, in der Teams Datenströme visualisieren, gestalten, konfigurieren und überwachen können.
Während einige ETL-Tools über eine zentrale Steuerungsebene verfügen, verlassen sich andere auf externe oder interne Tools zur Workflow-Orchestrierung. In einzelnen Fällen erfordern diese Tools möglicherweise eine erweiterte Kodierung und Schemaverwaltung.
ETL kann die Qualität des KI-Modelltrainings verbessern, indem es gefilterte, zuverlässige Daten bereitstellt, die große Sprachmodelle (LLMs) aufnehmen.
Teams erstellen beispielsweise ein LLM, das auf die Einhaltung spezifischer Markenrichtlinien abgestimmt ist, wobei die ETL-Plattform einen verfeinerten, genauen Datensatz liefert. Hochwertige Eingaben können auch Abweichungen reduzieren, bei denen sich Modellgenauigkeit und Leistung im Laufe der Zeit aufgrund uneinheitlicher Änderungen der Upstream-Daten verschlechtern.
Während iPaaS und ETL in der Vergangenheit auf unterschiedliche Anforderungen an die Datenintegration ausgerichtet waren, nähern sich die Ansätze allmählich einander an. Ein Grund dafür ist, dass Unternehmen nicht mehr zwischen der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von API-basierten Workflows und der Genauigkeit und Stabilität der batchorientierten Datenverarbeitung wählen müssen.
Stattdessen ermöglichen verteilte, cloudnative Ansätze den Integrationsanbietern, sowohl den einfachen Datenaustausch in Echtzeit als auch komplexe, intervallbasierte Integrationsprozesse unter dem gleichen Architektur- und Governance-Framework zu unterstützen. Beispielsweise integrieren einige moderne ETL-Lösungen Low- und No-Code-Pipeline-Management, KI-gestützte Datenorchestrierung und serverlose Funktionen, die typische iPaaS-Funktionen widerspiegeln.
Um eine durchgehende Integration für Clients bereitzustellen, integrieren einige iPaaS-Anbieter inzwischen ETL-ähnliche Funktionen wie Batch-Verarbeitung und fortschrittliche Datenflussabbildung neben ihren üblichen App-Funktionen.
Man kann wohl sagen, dass Unternehmen heute mehr Flexibilität als je zuvor bei der Gestaltung unternehmensweiter Integrationen zeigen. Sie können sich dafür entscheiden, die Batch-Verarbeitung intern abzuwickeln und die Verantwortung für die Synchronisierung der Daten in Echtzeit an einen iPaaS-Anbieter zu übergeben. Oder sie abonnieren eine einzige Integrationslösung, die sowohl Echtzeit- als auch Batch-Datenverarbeitungsfunktionen bietet.
Da Unternehmen sich zunehmend für Initiativen zur digitalen Transformation entscheiden, die darauf abzielen, moderne Technologien (wie IoT, maschinelles Lernen und Automatisierung) in alle Geschäftsfunktionen zu integrieren, werden die Unterschiede zwischen iPaaS und modernem ETL wahrscheinlich immer mehr verschwimmen.
Da iPaaS- und ETL-Plattformen im Allgemeinen auf unterschiedliche Integrationsaufgaben ausgerichtet sind, können Unternehmen abwägen, welche Lösung für ihren jeweiligen Anwendungsfall am kosteneffektivsten ist. Ein erster Anhaltspunkt: Arbeiten Sie hauptsächlich mit großen Datenmengen oder mit einer Vielzahl von Diensten? ETL-Lösungen passen gut zum erstgenannten Anwendungsfall, während iPaaS oft besser für den letztgenannten geeignet ist.
Zwei Hauptkostentreiber für ETL-Workflows sind Speicher und Rechenleistung. ETL-Lösungen verarbeiten oft große Datenmengen, die rechenintensiv sein können. Oft entstehen hohe Speicherkosten, da sich Daten in Data Lakes und anderen Repositorys ansammeln.
Allerdings können Unternehmen einen Teil dieser Kosten reduzieren, indem sie regelmäßig Audits durchführen und duplizierte oder veraltete Daten entfernen. Außerdem können Teams Datentransformationen auch außerhalb der Spitzenzeiten planen, wenn der geringere Netzwerkverkehr und die höhere Bandbreitenverfügbarkeit zu niedrigeren Gesamtkosten beitragen.
Eine zu häufige Datentransformation (oder Zeiten hoher Nachfrage) kann zu Ineffizienzen führen, da ETL am besten für die begrenzte, wiederholbare Batch-Verarbeitung geeignet ist und nicht für den sofortigen Datenaustausch auf Abruf.
Da iPaaS in erster Linie für den Datenaustausch und die Synchronisierung in Echtzeit konzipiert ist, führt sein leichter, API-zentrierter Ansatz tendenziell zu einer günstigeren Preisgestaltung, wobei die Kosten erst je nach Nutzung anfallen. iPaaS-Anbieter berechnen in der Regel die Anzahl der Konnektoren oder Endgeräte, die ein Client verwendet, oder die Häufigkeit der API-Aufrufe.
Wenn das Datenvolumen jedoch eine bestimmte Schwelle überschreitet, kann iPaaS zu Kostenineffizienzen führen. Eine zu große Anzahl an Konnektoren – zum Beispiel wenn mehrere Teams versehentlich doppelte Konnektoren erstellen oder nicht mehr genutzte Konnektoren pflegen – können ebenfalls zu unkontrollierten Kosten führen.
Sowohl bei iPaaS- als auch bei ETL-Implementierungen beginnen Teams mit der Analyse ihres Datenspeicherbedarfs und dem Vergleich der angebotenen Dienste. Nach der Auswahl einer oder mehrerer Integrationslösungen (oder der Entscheidung, Integrationen intern zu entwickeln und zu verwalten) entwerfen Unternehmen Datenpipelines, die festlegen, wie Informationen transformiert, gespeichert und im gesamten System verteilt werden. Es können auch Automatisierungen erstellt oder angepasst werden, um so die Abhängigkeit von manuellen Datenverwaltungsprozessen zu reduzieren.
Anschließend richten Unternehmen Governance- und Sicherheitsframeworks ein, einschließlich klar definierter Audit-, Überwachungs- und Fehlerbehebungsverfahren. Bei ETL dreht sich die Observability hauptsächlich um Datenflüsse, Pipeline-Abhängigkeiten, Servicezustand und Speicherung, während iPaaS einen breiteren Rahmen hat und neben dem traditionellen Datenmanagement auch API-Lebenszyklen, Interaktionen zwischen Diensten und andere Integrationskomponenten berücksichtigt.
Unternehmen bewerten ihren Integrationsstack häufig neu, um auf sich ändernde Marktbedingungen, Kundennachfrage, Produkteinführungen und andere Faktoren zu reagieren. Beispielsweise könnte ein Unternehmen im Zuge seiner Expansion und der Gewinnung neuer Kunden feststellen, dass es mehr Speicherkapazitäten oder ein umfangreicheres Angebot an Konnektoren benötigt. In diesen Fällen kann sich das Unternehmen für eine andere Abonnementstufe entscheiden oder auf eine neue Automatisierungsplattform umsteigen. Oder es werden kaum benötigte Dienste eliminiert, um Abhängigkeiten bei der Orchestrierung zu reduzieren und den Betrieb zu optimieren. Dies ist jedoch nicht so üblich und operativ komplexer als eine Skalierung.
Erfahren Sie, was eine für das KI-Zeitalter neu konzipierte iPaaS leisten kann. Mit einer einheitlichen, hybriden Lösung für alle Integrationszenarien und agentischer KI zur Steigerung der Produktivität bereitet IBM den Weg der Integration.
Die iPaaS-Landschaft befindet sich im Wandel. Informieren Sie sich über die neuesten Markttrends in The Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025
Erfahren Sie, wie Bonfiglioli eine einzige Plattform bereitstellte, um jede Integrationsherausforderung zu meistern. „Sie erfüllt die geschäftlichen Anforderungen an eine Low-Code-Automatisierung und stellt gleichzeitig sicher, dass die IT-Abteilung volle Transparenz und Kontrolle hat – ganz gleich, wo sich unsere Daten befinden oder wohin sie sollen. “ Fabio Zoboli, Integration Architect, Bonfiglioli
Entdecken Sie, wie webMethods Hybrid Integration KI, APIs, Apps und Daten vereint – mit einer selbstgeführten, praxisorientierten Tour durch drei wichtige iPaaS-Anwendungsfälle.
Bewältigen Sie die Komplexität der iPaaS-Bereitstellung mit dem Expertenleitfaden von IBM. Gehen Sie die Herausforderungen der Integration an und befähigen Sie Ihr Team mit umsetzbaren Strategien.
Erfahren Sie aus der TEI-Studie von Forrester, wie die Bereitstellung von IBM webMethods einen messbaren ROI für Ihr Unternehmen liefern kann.
Geschäftskritische Workloads in der Cloud – Höchstleistung, Unternehmenssicherheit und Flexibilität in der Hybrid Cloud ohne Plattformwechsel.
Bieten Sie Konnektivität für alle Ihre Apps und Daten mit umfassenden Integrationsmöglichkeiten.
Maximieren Sie den Wert der Hybrid Cloud im Zeitalter der generativen KI.