Was ist Cloud Banking?

In den 2000er Jahren läuteten Smartphones und schnellere Internetgeschwindigkeiten eine Ära der digitalen Innovation im Bankensektor ein. Dieser Sektor, der einst durch die Kosten und Zwänge der physischen Infrastruktur belastet war, begann sich zu verändern. Bald boten die Banken mehr Dienstleistungen digital an. Nach anfänglichen Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit gewannen die Kunden mehr und mehr Vertrauen in diesen Bereich und wurden offener für Online-Transaktionen.

Im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts war es für die Kunden normal, jederzeit online auf ihre Konten zuzugreifen, oft mit dem Gerät ihrer Wahl. Als die Sicherheitsfunktionen in Public-Cloud-Angeboten zunahmen, begannen die Banken, auch über das Internet auf ihre Server und Datenbanken zuzugreifen, anstatt wie bisher über lokale Rechenzentren. Diese machten Banken zu Kunden sowohl für Private Cloud- als auch für Public-Cloud-Lösungen und läuteten die aktuelle Ära des Cloud Bankings ein. Dieser Wandel läutete die aktuelle Ära des Cloud Bankings ein, in der Cloud-Service-Provider (CSPs) in den Bereichen Sicherheit, Technologie und Anpassungsfähigkeit konkurrieren, um den sich ändernden Bedürfnissen der Banken gerecht zu werden.

Bei der Entwicklung einer Cloud-Strategie stehen Finanzinstitute vor einem heiklen Spagat zwischen der Kundennachfrage nach den neuesten Anwendungen und Diensten, der Einhaltung anspruchsvoller gesetzlicher Vorgaben und den Kosten. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die sie treffen müssen, ist die zwischen einer Public Cloud und einer Private Cloud.