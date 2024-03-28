Was ist Cloud Banking?

Cloud Banking ist ein Begriff, der sich auf die On-Demand-Bereitstellung von Bankdienstleistungen durch Finanzinstitute über das Internet bezieht. Wie andere Cloud-Computing -Services basiert es auf dem Remote-Zugriff auf Rechenressourcen wie physische Server, virtuelle Server, Rechenzentren, Software-as-a-Service (SaaS) und mehr.
Das cloudbasierte Banking bietet nicht nur mehr Komfort und Zugänglichkeit, sondern verbessert das Kundenerlebnis auch in anderer Hinsicht, zum Beispiel durch die Möglichkeit, viele Dinge online zu bezahlen. Wenn ein Kunde eines Finanzinstituts, das Cloud-Banking-Dienste anbietet, zu Hause einen Pay-per-View-Film anschaut oder über eine Mitfahrgelegenheit-App eine Fahrt anfordert, antwortet er über cloudnative digitale Bankdienste. Diese Dienste erleichtern die Transaktion und sorgen für einen reibungslosen Zahlungsprozess.
Neben der Bereitstellung zahlreicher Verbraucherdienste unterstützt das Cloud-Ökosystem auch den Finanzsektor bei der Kostensenkung und der Erfüllung anderer geschäftlicher Anforderungen. Von der Bereitstellung von Anwendungen, die die Remote-Arbeit verbessern, bis hin zur Bereitstellung der hohen Rechenleistung, die für die Ausführung von Künstliche Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und Internet der Dinge (IoT) -Anwendungen benötigt wird, nutzen Banken überall die Leistungsfähigkeit von Cloud-Plattformen.
Für die Verbraucher hat das Cloud-Banking alltägliche Aktivitäten wie Einkaufen und Transportieren viel einfacher gemacht. Denken Sie an die Aufgabe, Lebensmittel einzukaufen und Ihre Kinder von der Schule abzuholen. Bevor es das Cloud-Banking gab, waren für diese Aufgaben mehrere Stationen an verschiedenen Orten erforderlich. Jetzt kann jemand sie nur noch mit einem Smartphone mit einer Cloud-Banking-App erledigen.
Die Leistungsfähigkeit von Cloud Banking endet jedoch nicht beim Verbraucher. Der Bankensektor nutzt sie zunehmend, um die Datensicherheit zu verbessern, innovativere Produkte zu entwickeln und Spitzentechnologien wie KI und ML einzusetzen, um alltägliche Aufgaben zu automatisieren. Tatsächlich sind Cloud-Migrationen bei Finanzinstituten so weit verbreitet, dassdieser Sektor andere Branchen weit übertrifft (PDF) und derzeit bis zu 16 % der weltweiten Cloud-Ausgaben ausmacht.
Da Finanzinstitute bestrebt sind, die Cloud zu nutzen, um ihren Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten und ihre eigenen Ziele der digitalen Transformation zu erreichen, erkennen sie mehrere wichtige Vorteile.
Die Verlagerung von Workloads in die Cloud hat es Banken ermöglicht, die Kosten für Datenspeicherung und Datenanalyse zu senken. Da Banken gesetzlich dazu verpflichtet sind, detaillierte Finanzunterlagen für alle Kunden zu führen, birgt dieser Bereich ein großes Potenzial für die Gewinnung wertvoller Erkenntnisse. Das Cloud Banking ermöglicht Finanzinstituten den Wechsel von einem Vorabmodell für die Datenspeicherung vor Ort zu flexibleren, bedarfsgerechten Lösungen, die an veränderte Anforderungen angepasst werden können.
Da sie die wichtigsten Informationen und Vermögenswerte der Kunden schützen, sind Banken häufige Ziele von Hacking- und Betrugsversuchen, aber die Verlagerung von Finanzdienstleistungen in die Cloud hat sie sicherer gemacht. Moderne Cloud-Banking-Lösungen schützen Kundendaten durch zusätzliche Schutzebenen, wie Verschlüsselung und Betrugserkennung. Cloud-Banking-Lösungen unterstützen die Banken auch dabei, die sich ständig ändernden Vorschriften für ihre Branche einzuhalten. Schließlich verfügen viele Cloud-Angebote über integrierte Disaster Recovery (DR)-Funktionen, die Finanzinstituten helfen, sich nach einer Sicherheitsverletzung oder einem massiven Ausfall schnell wieder zu erholen.
Die Nutzung der Cloud hat Bankensysteme für die Leistungsfähigkeit von KI für mehrere Workloads geöffnet. Ein Beispiel ist der Bereich Kundendaten und Produktentwicklung. Wenn eine Bank Kundendaten in der Cloud speichert, können KI-Algorithmen diese ständig nach Erkenntnissen über das Kundenverhalten durchsuchen, die dann für die Entwicklung neuer Produkte und Funktionen genutzt werden können. Ein weiteres Beispiel ist der Bereich Kundenbeziehungsmanagement (CRM), in dem intelligente Chatbots und virtuelle Agenten bereits Call-Center ersetzen. Diese Tools verbessern den Kundensupport, indem sie bei verschiedenen Aufgaben helfen, z. B. bei der Eröffnung neuer Konten, bei Geldüberweisungen und bei der Beantragung einer Kreditkarte.
Da Cloud Banking ein so dynamischer und technologisch innovativer Bereich ist, werden jeden Tag neue Anwendungen und Services entwickelt. Das bedeutet, dass viele Cloud-Banking-Funktionen standardmäßig zur Verfügung stehen, was die Zeit, die eine Bank benötigt, um sie ihren Kunden anzubieten, drastisch verkürzt. Wenn eine Bank, die bereits eine Cloud-Infrastruktur einsetzt, ein Kundenbedürfnis feststellt, das nicht erfüllt wird, besteht die Chance, dass bereits eine Standardanwendung verfügbar ist, mit der sich die Benutzererfahrung sofort verbessern ließe.
In den Anfängen war Cloud Banking für Banken lediglich eine Möglichkeit, ihren Kunden Finanzdienstleistungen aus der Ferne und nicht persönlich vor Ort anzubieten. Da sich die Branche weiterentwickelt hat, nutzen die Banken zunehmend die Cloud, um neue Effizienzen in der Infrastruktur und im Bankbetrieb zu erzielen, insbesondere bei der Datenspeicherung und -verarbeitung.
In den 2000er Jahren läuteten Smartphones und schnellere Internetgeschwindigkeiten eine Ära der digitalen Innovation im Bankensektor ein. Dieser Sektor, der einst durch die Kosten und Zwänge der physischen Infrastruktur belastet war, begann sich zu verändern. Bald boten die Banken mehr Dienstleistungen digital an. Nach anfänglichen Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit gewannen die Kunden mehr und mehr Vertrauen in diesen Bereich und wurden offener für Online-Transaktionen.
Im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts war es für die Kunden normal, jederzeit online auf ihre Konten zuzugreifen, oft mit dem Gerät ihrer Wahl. Als die Sicherheitsfunktionen in Public-Cloud-Angeboten zunahmen, begannen die Banken, auch über das Internet auf ihre Server und Datenbanken zuzugreifen, anstatt wie bisher über lokale Rechenzentren. Diese machten Banken zu Kunden sowohl für Private Cloud- als auch für Public-Cloud-Lösungen und läuteten die aktuelle Ära des Cloud Bankings ein. Dieser Wandel läutete die aktuelle Ära des Cloud Bankings ein, in der Cloud-Service-Provider (CSPs) in den Bereichen Sicherheit, Technologie und Anpassungsfähigkeit konkurrieren, um den sich ändernden Bedürfnissen der Banken gerecht zu werden.
Bei der Entwicklung einer Cloud-Strategie stehen Finanzinstitute vor einem heiklen Spagat zwischen der Kundennachfrage nach den neuesten Anwendungen und Diensten, der Einhaltung anspruchsvoller gesetzlicher Vorgaben und den Kosten. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die sie treffen müssen, ist die zwischen einer Public Cloud und einer Private Cloud.
Als die Banken begannen, ihre Services in die Cloud zu verlagern, entschieden sich die meisten für eine Private-Cloud-Umgebung, weil diese als sicherer galt. Eine Private Cloud ist eine Cloud-Computing-Umgebung, die vollständig zu einem einzigen Unternehmen gehört. Alle Cloud-Dienste einer Private Cloud, die von einem Finanzinstitut genutzt wird, werden über ein privates Netzwerk bereitgestellt, was die Möglichkeiten bösartiger Akteure einschränkt, in das Netzwerk einzudringen und Kundendaten zu kompromittieren. Die private Cloud-Infrastruktur befindet sich in der Regel in einem Rechenzentrum, das dem Finanzinstitut gehört oder von einem beauftragten Drittanbieter verwaltet wird. Dieses Setup bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene. Trotz der Attraktivität der Private Cloud in Bezug auf Sicherheit und Kontrolle fehlt ihr die Skalierbarkeit und Flexibilität, die die Public Cloud bietet. Da Public Clouds ihre Sicherheit weiter verbessern, entscheiden sich viele Banken jetzt für sie als praktische Möglichkeit.
Eine Public Cloud ist eine Cloud, die in der öffentlichen Domain gehostet wird und über das Internet aufgerufen werden kann. Viele der größten Unternehmen der Welt, darunter Amazon Web Services (AWS), IBM und Microsoft Azure, hosten Public-Cloud-Instanzen. In einer Public Cloud können Finanzinstitute Kundendaten in Zentren speichern und die von ihnen abonnierten Services nach Bedarf nach oben oder unten skalieren. Das Public-Cloud-Modell bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Kosten, Skalierbarkeit und Flexibilität. Einige Finanzinstitute haben jedoch Bedenken hinsichtlich der Datenschutzgesetze, da sich viele Server, die sensible Daten speichern, in verschiedenen Ländern befinden.
Hybrid-Cloud - und Multicloud-Lösungen zielen darauf ab, die Vorteile von Cloud Computing sowohl aus dem öffentlichen als auch aus dem privaten Ökosystem zu kombinieren. Hybrid-Cloud-Umgebungen sind genau das, wonach sie klingen: eine Kombination aus Private- und Public-Cloud-Angeboten. Multiclouds sind Instanzen, in denen Cloud-Kunden verschiedene Services (öffentlich und privat) von zahlreichen Anbietern auswählen. Hybride und Multicloud-Banking-Implementierungen werden immer beliebter, da sie es Finanzinstituten ermöglichen, bei der Auswahl eines Cloud-Services die günstigsten Preise bei mehreren Anbietern zu erzielen.
Da Finanzinstitute die Cloud und ihre vielen Vorteile nutzen, gibt es täglich mehr Anwendungsfälle. Sowohl kleine als auch große Institutionen starten neue Initiativen zur digitalen Transformation, in deren Mittelpunkt die Cloud-Transformation steht. Hier finden Sie einige Möglichkeiten, wie Cloud Banking die Welt der Finanzdienstleistungen verändert.
Seit vielen Jahren verlassen sich zahlreiche Banken auf IT-Altlasten, die aufgrund der hohen Kosten für eine Erneuerung jahrzehntelang beibehalten wurden. Die Wartung war jedoch ebenfalls kostspielig, ganz zu schweigen von den möglichen Kosten, die durch die Nichtnutzung der Geschwindigkeit und Flexibilität neuer Technologien entstanden. Heutzutage integrieren viele Banken Cloud-Banking-Lösungen in umfassendere Modernisierungsinitiativen. Im Rahmen dieser Umstellung verlagern sie Kernfunktionen wie Datenspeicher und -verarbeitung von einer kostspieligen Altlast-IT-Infrastruktur auf anpassungsfähigere Cloud-Modelle. Dies trägt dazu bei, die Kosten zu senken und das Niveau des technologischen Angebots für die Kunden zu erhöhen.
Cloud Banking hat das gesamte Bankerlebnis so sehr verändert, dass einige neue Banken überhaupt keine physischen Standorte mehr haben. Challenger-Banken zum Beispiel – Technologieunternehmen, die stark auf Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Finanztechnologie (Fintech) angewiesen sind – nutzen die Cloud, um digitale Bankplattformen zu entwickeln. Einige bieten ihre Services ausschließlich über eine App an, die Sie auf Ihr Smartphone herunterladen können. Challenger-Banken sind stark auf die Cloud angewiesen, um Einzelhandelsbankdienstleistungen anzubieten, die denen traditioneller Finanzinstitute ähneln, darunter Girokonten, Sparkonten, Kredite und Kreditkarten. Allerdings kommen sie ohne die Gemeinkosten für physische Filialen und die dafür erforderlichen Mitarbeiter aus.
Open Banking (oder „Open Bank Data“) ist eine neue Praxis, die durch Cloud-Technologien ermöglicht wird und bei der Finanzinstitute die Daten ihrer Kunden für Dritte, häufig andere Finanzdienstleister, offenlegen, um Innovationen voranzutreiben und neue Services bereitzustellen. Banken, die Open Banking praktizieren, müssen zunächst die Erlaubnis ihrer Kunden zur Weitergabe ihrer Daten einholen, in der Regel durch eine Einverständniserklärung. Anschließend können ihre Daten, einschließlich Konto, Transaktionsverlauf und andere Informationen, über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) weitergegeben werden. Die Einsatzmöglichkeiten von Open Banking sind sehr unterschiedlich, umfassen aber in der Regel Marketingmöglichkeiten für Kredite und andere Finanzdienstleistungen sowie die Entwicklung neuer digitaler Produkte.
Der Wechsel vieler Finanzinstitute von der Private Cloud zur Public Cloud hat es Public-Cloud-Anbietern ermöglicht, neue, innovative Produkte in einem Product-as-a-Service-Modell anzubieten, so dass die Banken mit verschiedenen Diensten und Produkten für ihre Kunden experimentieren können. Bei Standardangeboten konzentrieren sich die Banken auch weniger auf Fintech, das selten als Kernkompetenz der Banken angesehen wird, profitieren aber dennoch von Innovationen in diesem Bereich.
IBM bietet Hybrid-Cloud- und KI-Funktionen, um Banken bei der Umstellung auf neue Betriebsmodelle zu unterstützen und mehr Rentabilität zu erzielen.
