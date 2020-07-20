Stellen Sie sich Folgendes vor: eine einzige Plattform, auf der Sie nach einem Song suchen und eine Aufzeichnung aller Musiker finden können, die von der Entstehung bis zur Veröffentlichung an diesem Song beteiligt waren. Jeder Texter, Produzent, Tontechniker und alle dazwischen. Stellen Sie sich ein transparentes Modell der Umsatzverteilung vor, das Künstlern sofort ihren gerechten Teil an den Lizenzgebühren auszahlt. Stellen Sie sich eine Welt des mehr Vertrauens und der Verantwortlichkeit zwischen Künstlern und großen Medienunternehmen vor.
Das klingt zwar alles großartig, aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Damit Künstler und Medienunternehmen diese Vorteile nutzen können, müssen alle Akteure der digitalen Musikwertschöpfungskette zusammenarbeiten, um ein skalierbares Netzwerk zu schaffen. Blockchain kann uns der Verwirklichung dieser idealen Plattform näher bringen.
Viele Branchenfachleute und insbesondere Künstler sind sich einig, dass das aktuelle Lizenzverteilungssystem veraltet und unzuverlässig ist und dem Künstler keine Priorität einräumt. Es werden schätzungsweise 250 Millionen USD an Lizenzgebühren erwirtschaftet, die aber nicht an die rechtmäßigen Zahlungsempfänger ausgezahlt werden. Diese nicht zugewiesenen Mittel können durch Vertragsmängel, unsachgemäße Registrierung oder falsch verwaltete Daten verursacht werden.
Vor dem Zeitalter des digitalen Vertriebs basierten die mechanischen Lizenzgebühren, die immer dann ausgezahlt werden, wenn ein Titel reproduziert wird, auf verkauften physischen Einheiten wie Schallplatten oder CDs. Heute zahlen Streaming-Plattformen einen festen Preis pro Wiedergabe, der zwischen0,00069 USD pro Wiedergabe auf YouTube und 0,004 USD pro Wiedergabe bei Spotify liegt. Ein Titel auf Spotify benötigt etwa 230 Streams, um einen Dollar zu verdienen. Nach der Aufteilung der Einnahmen erhalten die Künstler einen kleinen Anteil der gesamten Lizenzgebühren.
Ohne eine genaue Aufzeichnung der Mitwirkenden an einem Song können Tantiemen nicht ausgezahlt werden. Es kann Jahre dauern, bis die Zahlung – wenn überhaupt – erfolgt. „Es reicht schon, wenn ein Songwriter nicht als Urheber genannt wird“, sagt ein Vertreter von NONRESIDENT, einem in New York City ansässigen Plattenlabel und Vertriebsplattform für Künstler der Diaspora. „Lizenzgebührenzahlungen verzögern sich oft um drei bis sechs Monate. Was passiert, wenn ein Song viral geht und bei der Veröffentlichung der Statistiken nicht alle Mitwirkenden genannt werden? An diesem Punkt ist das Ändern der Metadaten mühsam und wird oft unterlassen. Je kleiner Ihre Rolle in einem Projekt ist, desto weniger werden Sie priorisiert.“ Dies ist vor allem ein Problem für aufstrebende Künstler, die möglicherweise nicht in der Lage sind, diese Probleme rechtzeitig zu lösen.
Viele Ineffizienzen bei digitalen Medienzahlungen und Gutschriften resultieren aus ungenauen Metadaten. Metadaten sind, kurz gesagt, alle Informationen über einen Song, direkt in der Datei eingebettet. Hinter jeder Musikdatei verbergen sich Metadaten mit Angaben zum Künstler, den Songwritern, Produzenten, Toningenieuren, Urheberrechtsinformationen – und vielem mehr. Damit alle Mitwirkenden die ihnen gebührende Anerkennung erhalten, müssen die Metadaten auf allen Plattformen einheitlich und korrekt sein. Leider ist das nicht immer der Fall.
Es gibt keine standardisierte Methode oder „richtigen Weg“ zur Protokollierung von Metadaten. Das Wichtigste ist, dass die Informationen richtig erfasst werden. Wenn jedoch ein Lied die Medien-Lieferkette entlangwandert, können aufgrund von Computer- und menschlichen Fehlern Informationen verloren gehen oder falsch interpretiert werden. Diese Probleme sind darauf zurückzuführen, dass es keine zentrale Datenbank zur Speicherung dieser Informationen gibt. Wenn Unternehmen widersprüchliche Informationen über einen Song erhalten, werden die Mitwirkenden nicht berücksichtigt.
Die Lösung des Problems fragmentierter Metadaten in der Musikbranche kann einen vollständigen Überblick über alle Mitwirkenden an einem bestimmten Werk schaffen und gleichzeitig den Zahlungsprozess rationalisieren.
Blockchain wird eingesetzt, um zahlreiche Aspekte des Medienerstellungsprozesses zuverlässig zu verwalten und zu verfolgen. Die mit einem Grammy ausgezeichnete Künstlerin Imogen Heap gründete 2015 Mycelia, ein Blockchain-gestütztes digitales Ökosystem, in dem Creator und Vertreter des Medienmanagements digitale Identitäten namens Creative Passports verwenden, um ihre Daten zu verwalten. Die Informationen zu einem Titel und seinen Mitwirkenden werden sicher gespeichert, wodurch eine nahtlose Datenbank geschaffen wird, die genaue und effiziente Lizenzzahlungen ermöglicht.
Der Aufbau eines gemeinsamen, dezentralen Metadaten-Netzwerks mit Blockchain ermöglicht es den Beteiligten in der gesamten Wertschöpfungskette für digitale Medien, Daten an einem Ort einzugeben und auszutauschen. Im Jahr 2017 wurde Spotify aktiv, indem es Mediachain übernahm, ein Unternehmen, das eine einzige Schnittstelle für die von Organisatoren, Kreativen und Entwicklern bereitgestellten Daten anbietet. Informationen zu Titeln haben eindeutige Kennungen, die von mehreren Parteien gemeinsam genutzt werden können, was unzusammenhängende oder fehlende Daten reduziert. Durch mehr Transparenz und Verantwortlichkeit hilft Blockchain dabei, auf der Grundlage kollektiver Anstrengungen Verdienste zu ermitteln und dort zuzuweisen, wo sie ihnen zustehen.
Die Musikindustrie hat in den letzten 20 Jahren eine rasante Transformation durchgemacht und eine fast vollständig digitale Präsenz mit einem Labyrinth von neuen Akteuren entwickelt. Während die Branche mit der modernen Technologie Schritt hält, sind die Komplexitäten der Rechteinhaberschaft und der Zahlungsmodalitäten nach wie vor undurchsichtig.
Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen diese Herausforderungen und verändern die Musikwelt mit Blockchain. Konsens ist für eine erfolgreiche Blockchain-Lösung unerlässlich, da er das Risiko vergessener Mitwirkender und fehlender Metadaten verringert. Der Aufbau eines skalierbaren Netzwerks wird Zeit brauchen, aber wenn so bekannte Early Adopters wie Spotify sich weiterhin gegen Nachlässigkeiten in der Branche wehren, werden wir dem richtigen Weg einen Schritt näher sein.
