Viele Branchenfachleute und insbesondere Künstler sind sich einig, dass das aktuelle Lizenzverteilungssystem veraltet und unzuverlässig ist und dem Künstler keine Priorität einräumt. Es werden schätzungsweise 250 Millionen USD an Lizenzgebühren erwirtschaftet, die aber nicht an die rechtmäßigen Zahlungsempfänger ausgezahlt werden. Diese nicht zugewiesenen Mittel können durch Vertragsmängel, unsachgemäße Registrierung oder falsch verwaltete Daten verursacht werden.

Vor dem Zeitalter des digitalen Vertriebs basierten die mechanischen Lizenzgebühren, die immer dann ausgezahlt werden, wenn ein Titel reproduziert wird, auf verkauften physischen Einheiten wie Schallplatten oder CDs. Heute zahlen Streaming-Plattformen einen festen Preis pro Wiedergabe, der zwischen0,00069 USD pro Wiedergabe auf YouTube und 0,004 USD pro Wiedergabe bei Spotify liegt. Ein Titel auf Spotify benötigt etwa 230 Streams, um einen Dollar zu verdienen. Nach der Aufteilung der Einnahmen erhalten die Künstler einen kleinen Anteil der gesamten Lizenzgebühren.

Ohne eine genaue Aufzeichnung der Mitwirkenden an einem Song können Tantiemen nicht ausgezahlt werden. Es kann Jahre dauern, bis die Zahlung – wenn überhaupt – erfolgt. „Es reicht schon, wenn ein Songwriter nicht als Urheber genannt wird“, sagt ein Vertreter von NONRESIDENT, einem in New York City ansässigen Plattenlabel und Vertriebsplattform für Künstler der Diaspora. „Lizenzgebührenzahlungen verzögern sich oft um drei bis sechs Monate. Was passiert, wenn ein Song viral geht und bei der Veröffentlichung der Statistiken nicht alle Mitwirkenden genannt werden? An diesem Punkt ist das Ändern der Metadaten mühsam und wird oft unterlassen. Je kleiner Ihre Rolle in einem Projekt ist, desto weniger werden Sie priorisiert.“ Dies ist vor allem ein Problem für aufstrebende Künstler, die möglicherweise nicht in der Lage sind, diese Probleme rechtzeitig zu lösen.