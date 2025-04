Was ist KI-Computing?

Deep Learning, eine Unterart des maschinellen Lernens, verwendet neuronale Netze, die aus vielen Schichten bestehen, auch als tiefe neuronale Netze bekannt, um den Entscheidungsprozess von Menschen zu simulieren. Deep Neural Networks bestehen aus einer Eingabe- und einer Ausgabeschicht sowie Hunderten von verborgenen Schichten, was sie von den Standard-Neural Networks unterscheidet (die in der Regel nur aus einer oder zwei verborgenen Schichten bestehen).

Die verschiedenen Ebenen in einem Deep Neural Network ermöglichen einen Prozess, der als unüberwachtes Lernen bekannt ist und Maschinen in die Lage versetzt, Informationen aus großen, unstrukturierten Datensätzen zu extrahieren. Unüberwachtes Lernen hat maschinelles Lernen in großem Umfang ermöglicht und eignet sich gut für viele der komplexesten Aufgaben der KI-Datenverarbeitung – wie Natural Language Processing (NLP) und Computer Vision –, bei denen es um die schnelle und genaue Identifizierung komplexer Muster in großen Datenmengen geht.