存储控制器是计算机数据存储系统中的关键组件，用于管理中央处理器 (CPU) 与存储设备之间的数据交换，这些存储设备包括机械硬盘 (HDD)、固态硬盘 (SSD) 以及非易失性内存高速通道 (NVMe) 闪存模块。
人类产生的数据量是惊人的。截至 2024 年，全球数据总量预计达到惊人的 149 ZB，并预计到 2025 年底将膨胀至 181 ZB。
为了更直观地理解，1 泽字节相当于 1,000 艾字节、10 亿太字节或 1 万亿千兆字节。换句话说，1 泽字节相当于 2500 亿张 DVD。
综上所述，数据管理是所有计算系统的重要组成部分，包括企业数据中心、云平台、IoT 设备和数字平台。但并非所有数据都具有同等价值。
我们产生的大部分数据是短暂的，旨在立即使用并丢弃，而其他类型的数据则更为持久。有些数据被用于中期存储和检索，而其他类型的数据则被用于长期归档或备份。
根据创建和存储数据的目的，不同类型的存储空间比其他存储空间更适合。从简单的存储介质如软盘和 USB 闪存，到复杂且强大的方案，如存储区域网络 (SAN) 和网络附加存储 (NAS) 系统，计算机依赖存储控制器（也称为磁盘控制器或存储处理器）在存储设备与计算机主 CPU 之间写入和读取数据。
在大多数情况下，存储控制器卡是物理硬件单元，有时直接集成到计算机的系统板中。不过，在处理虚拟机或其他虚拟化环境时，可以使用基于软件的虚拟存储控制器来模拟物理控制器的功能。在这类计算机系统中，虚拟化存储控制器是整体虚拟机管理程序软件的组成部分，用于管理从多个物理设备汇集的存储资源。
存储控制器的主要组件如下：
在促进数据传输时，存储控制器执行多项任务以利用任何特定存储空间的优点。它们还可以减轻可能阻碍计算机系统充分优化其存储空间的各种潜在挑战和障碍。
为了实现顺畅、高效的存储空间访问，存储控制器的主要功能包括：
存储控制器可根据其接口或功能分为两大类。
虽然所有存储控制器都负责管理 CPU 和存储空间之间的通信，但每种类型都有其独特的用途和环境。
一些基于接口的存储控制器专为接口兼容性而设计，包括以下内容：
SAS 控制器也非常适合对多个存储设备进行菊链连接，因此对于重视可扩展解决方案的操作来说，它们是一个不错的选择。在这种情况下，可以使用一种称为 SAS 扩展器的硬件组件，以增加系统的主机总线适配器 (HBA) 可接入的 SAS 或 SATA 硬盘数量。
基于功能的控制器是根据接口协议和预期功能设计的，以适应存储空间。以下是几个示例：
