在大多数情况下，存储控制器卡是物理硬件单元，有时直接集成到计算机的系统板中。不过，在处理虚拟机或其他虚拟化环境时，可以使用基于软件的虚拟存储控制器来模拟物理控制器的功能。在这类计算机系统中，虚拟化存储控制器是整体虚拟机管理程序软件的组成部分，用于管理从多个物理设备汇集的存储资源。

存储控制器的主要组件如下：