随着便携设备兴起对紧凑型非易失性存储的需求增长，闪存于 20 世纪 80 年代应运而生。1986 年东芝推出面向高容量存储应用的 NAND 闪存；1993 年英特尔推出专为固件与嵌入式系统设计的 NOR 闪存。

闪存的主流普及始于两款设备的推出。2000 年问世的 U 盘，以及 2005 年苹果公司推出的闪存驱动 iPod。至 2000 年代末期，基于闪存的 SSD 开始在笔记本电脑与数据中心环境中逐步取代 HDD。

存储单元技术历经显著演进：从单层单元 (SLC) 发展为多层单元 (MLC)，继而演进至三层单元 (TLC) 与四层单元 (QLC)。2010 年代，3D NAND 技术大幅提升了存储密度并降低了成本。

当前，闪存已主导消费级与企业级市场。据 Enterprise Precedence Research 数据显示，2024 年全球企业级闪存市场规模达 219.2 亿美元。预计其市场规模将从 2025 年的 237.1 亿美元增长至 2034 年的约 480.3 亿美元，年复合增长率达 8.16%。¹云计算与虚拟化技术的广泛采用，以及对数据安全与合规性提升的需求，共同推动着这一增长态势。

闪存的应用远不止于 SSD，还涵盖 U 盘、存储卡（如 SD 卡）、智能手机、数码相机及无数其他设备。在企业级场景中，闪存驱动着全闪存阵列，并支持从大规模数据中心到 IoT 传感器及边缘环境的各类应用。