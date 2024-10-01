在过去十年中，固态硬盘 (SSD) 已成为许多计算环境的首选，因为与硬盘驱动器 (HDD) 相比，固态硬盘 (SSD) 的读/写速度更高，而且没有移动部件。但是，有许多选项可供选择，找到适合您需求的产品可能具有挑战性。

在这篇文章中，我们将介绍最广泛使用的 SSD 类型之一，即 M.2，以及用于将 SSD 连接到主板的最受欢迎（也是最快）的协议，即非易失性内存主机控制器接口规范 (NVMe)。

虽然术语 M.2 与 NVMe 经常互换使用，但它们实际上是指可以一起或单独使用的不同技术。简而言之：

NVMe 是专为高性能、非易失性存储介质设计的存储和传输协议。

M.2 是一种可实现高性能存储的 SSD 外形尺寸。

使用 NVMe 接口连接的 M.2 SSD 可提供目前最快的数据传输速度。