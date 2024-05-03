主页 存储 FlashSystem 5300 IBM Storage FlashSystem 5300*
现已推出全新 FCM4。勒索软件威胁检测速度得到提升，以实现网络弹性、性能和能效。
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IBM Storage FlashSystem 5300
随时与您一起成长的企业级存储

IBM Storage FlashSystem 5300 是一款 NVMe 存储选项，适合需要紧凑、强大存储的入门级企业。它统一了核心、云和边缘的数据管理，并采用革命性的 1U 外形设计。其结果是惊人的速度、强大的密度，以及众多的纵向和横向扩展选项。
一款超强性能、具备网络弹性且灵活的全闪存存储平台，可支持组织在更小的空间内整合和保护更多的工作负载，同时具备更强大的性能和容量范围。

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功能 高性能冗余

12 台 NVMe 高可用闪存设备集成在一个配备全冗余容器组件的 1U 存储机柜抽屉中，可有效防止单点故障。

可扩展，适用于任何规模的环境

自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。

价格合理的高价值解决方案

价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术以及由 AI 支持的预测分析能力。

 敏捷集成

利用全集成型系统管理工具、应用感知型数据服务以及各种高价值功能（如 AES 加密和内联硬件压缩）进行数据迁移。

已启用混合云

得益于混合云存储功能，可提高业务灵活性。

 核心网络弹性

由 FlashCore 模块 4 (FCM4) 支持的新技术，旨在使用机器学习模型持续监控从各个 I/O 收集的统计数据，从而在不到一分钟的时间内检测到勒索软件等异常情况。1
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规格

最大带宽（读取）：每秒 28.6 GB
响应时间（读数）：<50 微秒
单个机箱内的最大有效容量21.8 PBe（1U 机箱）
处理器/PCIe Gen：Intel Ice Lake，第四代 PCI
最大前端主机端口数：16
支持的 FlashCore 模块容量：4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

用例：

  • SAP
  • Oracle
  • 服务器及桌面虚拟化
  • 生产数据库
  • 容器
  • 工作负载整合
快捷、智能、经济实惠且具备网络弹性 充分利用企业级嵌入式软件和操作系统，为旧版企业存储系统注入新的活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。适用于空间受限的边缘位置的紧凑型设计。面向本地和混合环境的一致功能。 非常适合边缘存储以及虚拟和容器化环境。 了解配置和价格 小巧而强大的存储

IBM Storage FlashSystem 5300 系统。虚拟化和数据库环境所需的存储解决方案。能够在 1U 存储柜抽屉中存储 12 个 NVMe 高可用性闪存设备，满足未来要求。

  • 有效容量高达 45TB（@ 2:1 压缩比）
  • Intel Ice Lake，第四代 PCIs
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置 通过更快、更智能的存储加快工作速度

开发工作有时感觉就像一个永无止境的迷宫。让 IBM Storage FlashSystem 5300 让您变得轻松。我们提供快速、灵活且随时为您服务的解决方案。

  • 有效容量高达 170TB（@ 2:1 压缩比）
  • Intel Ice Lake，第四代 PCIs
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置 使用一个存储解决方案整合容量

您是否有太多存储层和太多不同类型的存储？将它们整合为一个可伸缩的解决方案。IBM Storage FlashSystem 5300 提供 NVMe、QLC 和 AI 驱动的预测分析。

  • 有效容量高达 680TB（@ 2:1 压缩比）
  • Intel Ice Lake，第四代 PCIs
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置
成功案例
Trident Services, Inc. 通过部署 IBM FlashSystem 5200，Trident 公司将存储容量成功增加了 50%，并将数据备份时间从 6 小时缩短至 30 分钟，大幅提高了响应时间和开发人员的工作效率。 阅读成功案例

用例

存储可持续性

投资节能、高密度的数据存储，从而有所作为。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。

 节能数据中心

集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。

 更强的网络弹性

发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。

 存储数据分析

加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
比较 IBM Storage FlashSystem 选项

探索最常见闪存产品的功能和用例。

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产品规格

IBM Storage FlashSystem 5000

IBM Storage FlashSystem 5300

IBM Storage FlashSystem 7300

最大带宽（读取）：

每秒 12 GB

每秒 28.6 GB

每秒 50 GB

响应时间（读取）

< 70 微秒

< 50 微秒

< 50 微秒

单个机柜内的有效最大容量3

570 TB（2U 机箱）

1.8 PBe（1U 机箱）2

2.2 PBe（2U 机箱）

处理器 / PCIe 代数：

英特尔 Broadwell DE

Intel Ice Lake，第四代 PCIs

Intel Cascade Lake，第三代 PCIe

前端主机最大端口数：

8

16

24

可支持的 FlashCore 模块容量4

不适用（支持行业标准模块）

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

用例

-服务器和桌面虚拟化
-生产和开发数据库
-容器
-数据中心边缘

- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 工作负载整合

- SAP 
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库

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深入了解 FlashSystem 5200 和 FlashSystem 5300 的更多方式 ESG 报告 红皮书：IBM 存储 FlashSystem 5000 和 5200 阅读 IBM FlashSystem Portoflio 产品简介 阅读 FlashSystem 5200 产品简介 探索 FlashSystem 5200 深入了解北美地区的 IBM 合作伙伴 文档 支持 红皮书：FlashSystem 最佳实践
脚注
 

* FlashSystem 5300 稍后将在部分国家或地区发布，具体如下：2024 年 8 月 28 日于韩国发布；2024 年 7 月 3 日于澳大利亚和新西兰发布；2024 年 9 月 18 日于中国台湾发布；2024 年 9 月 20 日于亚美尼亚、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦发布；2024 年 9 月 25 日于印度发布。

1 IBM Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。该实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3 GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3 GA 级软件，以便接收获得的结果。

2 1U 控制机箱：12 个驱动器，每个驱动器 38.4TB = 460.8TB，配置在 9+Q+P+S DRAID-6 阵列中，在 RAID 开销和元数据配置后，提供 302.12TB 的可用容量，3:1 的压缩比和 2:1 的数据去重率，等于 1.81PB 的有效容量。

3 假设数据降低压缩比为 3:1，数据去重率为 2:1。

4 所有 FlashSystem 产品还支持行业标准 NVMe 模块和 SAS 连接的传统 HDD.