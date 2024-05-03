IBM Storage FlashSystem 5300 是一款 NVMe 存储选项，适合需要紧凑、强大存储的入门级企业。它统一了核心、云和边缘的数据管理，并采用革命性的 1U 外形设计。其结果是惊人的速度、强大的密度，以及众多的纵向和横向扩展选项。

一款超强性能、具备网络弹性且灵活的全闪存存储平台，可支持组织在更小的空间内整合和保护更多的工作负载，同时具备更强大的性能和容量范围。