数据存储技术的最新进展促使企业和消费者逐渐从传统的硬盘驱动器 (HDD) 转向速度更快、延迟更低的固态硬盘 (SSD) 技术。在本文中，我们将探讨这项新技术，以及用于将其连接到计算机主板的速度最快、最流行的协议：非易失性存储器快速接口 (NVMe)

虽然术语 SSD 和 NVMe 常用于描述两种类型的驱动器，但它们实际上是两种可以相互补充的数据存储技术。SSD 是一种基于半导体的存储类型，使用闪存存储；而 NVMe 是一种数据传输协议，通过减少每秒输入/输出操作（I/O 或 IOPS）的系统开销，用于配备闪存的 SSD。

NVMe 和 SSD 技术之间的差异很微妙，可能会造成混淆。虽然所有 NVMe 设备都是 SSD，但并非所有 SSD 都是 NVMe 驱动器。根据 International Data Corporation (IDC) 2023 年的一份报告，NVMe 旨在加快通过 PCI Express 连接的系统之间的数据传输。PCI Express 是一种用于将计算机与一个或多个外围设备连接的标准串行扩展总线。然而，并非所有 SSD 都使用 PCIe 技术；有些使用为 HDD 设计的旧式 SATA 和 SAS 接口，从而与较早的设备兼容。

什么是固态硬盘 (SSD)？

在 SSD 发明之前，HDD 和软盘驱动器是市场上使用最广泛的存储空间。但虽然 HDD 和软盘驱动器都依靠磁性来存储数据，SSD 则采用一种名为 NAND 的新技术，这是一种非易失性存储类型，即使在断电情况下也能保留数据。在 SSD 中，每个存储芯片由若干块组成，这些块中包含多个单元（也称为页或扇区），每个单元都存储着自己的比特数据。
与 HDD 因存在盘片、旋转磁盘和读写头而具有固有延迟和存取时间不同，SSD 不含任何机械移动部件，因而运行速度更快。自 2000 年代初至中期以来，SSD 由于其卓越的性能和极快的速度，在消费者和企业市场中越来越受欢迎。

NVMe SSD

要获得最快的数据传输速度，NVMe SSD 就是您的最佳选择。通过其外设组件快速互连 (PCIe) 总线，NVMe SSD 的传输速度可达每秒 20 吉字节 (Gbps)，是 SATA SSD 速度的三倍多。NVMe 驱动器的另一个吸引人之处就在其名称中：非易失性存储。这一特性意味着，与其他类型的驱动器不同，NVMe 设备在断电情况下仍能保留其存储的数据。此外，与其他技术不同，NVMe 存储可以通过 PCIe 插槽直接连接到计算机的 CPU，使驱动器的闪存通过 PCIe 工作，而不是通过较慢的 SATA 驱动器。

SATA SSD

另一种常见的 SSD 类型是 SATA 驱动器，由于其与旧技术的兼容性，近年来变得更加流行。虽然 NVMe SSD 仍然具有更大的带宽，但许多旧计算机不支持 NVMe 或 PCIe 技术，因此 SATA 接口是最佳选择。SATA SSD 的最大数据传输速度可达每秒 6 吉字节 (Gbps)，虽然比其他更新的接口慢，但仍远快于传统 HDD。

M.2 SSD

M.2 驱动器于 2012 年推出，是一种 SSD，可通过 M.2 尺寸规格直接连接到计算机主板。与其他类型的 SSD 相比，M.2 驱动器更加节能，占用空间更小。它们比广泛使用的 2.5 英寸 SSD 更小、更快，并且无需任何类型的连接线即可连接。尽管体积相对较小，M.2 驱动器的数据存储容量与同类产品相当，可达 8 太字节 (TB)，并且兼容任何带有 M.2 插槽的主板。当使用 NVMe 接口时，M.2 NVMe SSD 可以提供目前最快的数据传输速度。

PCIe SSD

PCIe SSD 是一种扩展卡，使用 PCIe 串行扩展总线标准将计算机连接到各种组件（例如图形卡或外部存储空间）。PCIe 插槽有五种不同规格（x2、x3、x4......等），其中 x 指的是每张卡用于数据传输的通道数。
什么是 NVMe？

NVMe（非易失性存储快速接口）是一种数据传输协议，专为闪存存储和 SSD 设计。它于 2011 年推出，作为当时行业标准的 SATA 和串行附加 SCSI (SAS) 协议的替代方案，并提供比前代协议更高的吞吐量。除了在存储和技术方面的改进外，NVMe 还推动了同时期重要技术的发展，包括物联网 (IoT)人工智能 (AI)机器学习 (ML)

自 2011 年以来，NVMe 技术以其高带宽和极快的数据传输速度脱颖而出。由于 NVMe 驱动程序的改进支持并行处理和轮询，NVMe SSD 能够优化响应时间和写入速度，并帮助降低延迟，从而避免 CPU 瓶颈。此外，NVMe 技术在企业级环境中占用的基础设施更小，且比流行的 SCSI（小型计算机系统接口）消耗更少的电力。

性能最优的 NVMe 驱动器可超过每秒 3000 兆字节 (MB/s)，一些更新型号的速度甚至可达到每秒 7500 兆字节 (MB/s)。与其前身串行高级技术附件 (SATA) 不同，NVMe 专为高性能非易失性存储介质设计，是数据密集型计算环境中的理想选择。

NVMe SSD 可以同时运行数万个并行命令队列，这是其与使用较旧、较慢 SCSI 协议且只能部署单一命令队列的驱动器的另一大区别。对于 NVMe SSD，连接方式与协议无关。例如，NVMe PCIe 连接器可以通过运行 NVMe 协议的 PCIe 链路访问单个驱动器。

外设组件快速互连 (PCIe) 总线

NVMe SSD 通过 PCIe 总线访问闪存存储，省去了“中间”控制器，从而大幅降低了延迟。不过 NVMe 也可以在任何类型的“结构”互连例如光纤通道和以太网上运行以及在以太网、iWarp、RoCEv2、iSER 和 NVMe-TCP 中运行。PCIe Gen4 是最新的 PCI Express 规范，其数据传输速率是 Gen3 的两倍。虽然第三代 PCIe 每条通道的传输速率为每秒 8 GT/s，第四代 PCIe 的速率为每秒 16 GT/s，相当于每条通道每秒 2 GB/s。

并行命令队列

NVMe SSD 可以同时运行数万个并行命令队列，这是其与使用较旧、较慢 SCSI 协议且只能部署单一命令队列的驱动器的另一大区别。对于 NVMe SSD，连接方式与协议无关。例如，NVMe PCIe 连接器可以通过运行 NVMe 协议的 PCIe 链路访问单个驱动器。

NVMe 与 SSD：哪种类型的数据存储适合贵公司？

无法对 NVMe 与 SSD 技术进行准确比较，因为它们属于不同的技术，且通常可以相互补充。NVMe SSD 提供目前最快的数据传输速度，但这并不意味着它们一定是满足企业需求的正确选择。选择数据存储解决方案时需要考虑诸多因素。为了便于选择，我们通过四个关键因素对一些最受欢迎的选项进行了比较：价格、技术规格、存储容量和速度。

  • 价格：直到最近，SATA SSD 还比 NVMe SSD 便宜，这使其成为注重预算的用户的理想选择。然而，随着 NVMe SSD 技术的日益普及，其价格在过去几年中持续下降，使得价格差异对选择的影响越来越小。如今，广受欢迎的三星品牌的 SSD（提供 NVMe 和 SATA 两种产品以及类似的存储空间）在亚马逊上的价格范围为 64 到 130 美元不等。
  • 技术规格：许多旧设备不支持更新、更快的 NVMe 技术，因此 SATA SSD 成为必选方案。在购买 SSD 之前，用户还应确保他们的系统有足够的 PCIe 连接，以支持他们希望连接的设备数量。许多主板只有两个或三个插槽，这将限制它们可以连接的设备数量。
  • 存储容量：NVMe 和 SATA SSD 通常有 1 TB 或 2 TB 选项。需要更大容量的用户可以升级到 4 TB 和 8 TB 型号，但价格会更高。截至撰写本文时，4 TB NVMe 和 SATA SSD 在亚马逊上的价格在 200 至 300 美元之间，而 8 TB SSD 的价格接近 400 美元。
  • 速度：NVMe SSD 的主要优势在于速度和性能。NVMe 技术使用 PCIe 接口，使其能够直接连接到 CPU，从而减少延迟并提高响应能力。但有些用户根本不需要这种速度水平，在这种情况下，SATA SSD 可能是一个稍微便宜的选择。虽然速度不够，但 SATA SSD 传输数据的速度仍快于同类旧款 HDD。根据您的需求，SATA SSD 的速度可能已经足够。

SSD 和 NVMe 用例

在企业层面，NVMe 技术的速度和性能不容忽视。虽然一些企业仍在使用 SATA SSD，但它们在希望提升笔记本或台式机速度与性能的消费者中更为常见，尤其是用于游戏或运行基础办公应用的场景。以下是固态硬盘的一些最常见应用场景。

  • 高性能/高速计算:NVMe SSD 并行处理的能力使其成为当今许多最苛刻、最复杂计算环境的理想解决方案。高频金融交易应用程序以及 AI 和 ML 部署等许多高需求应用程序都依赖 NVMe SSD 快速访问大量数据。
  • 计算密集型应用程序：具有实时客户交互功能的应用程序通常依赖 NVMe 技术来运行其工作负载。这些应用程序的例子包括电子商务、个人理财和许多云原生应用。
  • 数据中心：NVMe SSD 帮助世界各地的数据中心扩展其存储空间并实现闪电般的传输速度。虽然 SATA SSD 仍在企业层面使用，但根据 Enterprise Strategy Group (ESG) 最近的一份报告，近四分之三的企业已经改用 NVMe SSD 存储或计划在明年改用 NVMe SSD 存储。
  • 视频剪辑：许多视频剪辑师使用 NVMe 和 SATA SSD 来扩展存储空间，同时仍能获得所需的高处理速度。一个例子是轻薄、小巧、高度便携的 NVMe M.2 SSD，它是笔记本、便携式电脑和超极本等轻量级计算设备的理想解决方案。
  • 游戏：世界各地的资深游戏玩家都依赖 NVMe 和 SATA SSD 提供的快速加载时间。这两种 SSD 价格相近，提供流畅、快速的体验，并可提升任何 PC 构建中日常应用的速度与性能。

IBM 与 SSD 和 NVMe 解决方案

固态硬盘 (SSD) 可帮助消费者和企业实现所需的快速数据传输速度。对于游戏爱好者和视频编辑器来说，较旧的 SATA SSD 通常就足够了，但对于企业级工作量，NVMe SSD 正在迅速成为行业标准。IBM Storage FlashSystem 5300 提供紧凑而强大的存储以及 NVMe 技术的所有优点。5300 可帮助企业通过数据存储解决方案实现更高的速度、性能和可扩展性。
