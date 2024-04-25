数据存储技术的最新进展促使企业和消费者逐渐从传统的硬盘驱动器 (HDD) 转向速度更快、延迟更低的固态硬盘 (SSD) 技术。在本文中，我们将探讨这项新技术，以及用于将其连接到计算机主板的速度最快、最流行的协议：非易失性存储器快速接口 (NVMe)。

虽然术语 SSD 和 NVMe 常用于描述两种类型的驱动器，但它们实际上是两种可以相互补充的数据存储技术。SSD 是一种基于半导体的存储类型，使用闪存存储；而 NVMe 是一种数据传输协议，通过减少每秒输入/输出操作（I/O 或 IOPS）的系统开销，用于配备闪存的 SSD。

NVMe 和 SSD 技术之间的差异很微妙，可能会造成混淆。虽然所有 NVMe 设备都是 SSD，但并非所有 SSD 都是 NVMe 驱动器。根据 International Data Corporation (IDC) 2023 年的一份报告，NVMe 旨在加快通过 PCI Express 连接的系统之间的数据传输。PCI Express 是一种用于将计算机与一个或多个外围设备连接的标准串行扩展总线。然而，并非所有 SSD 都使用 PCIe 技术；有些使用为 HDD 设计的旧式 SATA 和 SAS 接口，从而与较早的设备兼容。