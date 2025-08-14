8 分钟
在数据存储解决方案领域，固态硬盘 (SSD)（由 3D NAND 闪存构建）可谓彻底改变了游戏规则。尽管第一波 SSD 相比传统机械硬盘 (HDD) 在大规模存储方面价格高得令人望而却步，但现代 SSD 更快、更耐用且更可靠。
所有 SSD 的核心都是闪存单元。现代 SSD 利用 3D NAND 闪存技术，将多层存储单元垂直堆叠。
与将存储单元排列在平面矩阵中的旧式 2D NAND 相比，垂直堆叠闪存单元可以提高数据存储密度、容量以及每比特数据的整体成本效益。简而言之，3D NAND 可以存储更多更好的数据。
现在，SSD 可以存储数 TB 的数据，同时具备更高的写入速度、耐久性和性能，从高端视频编辑设备到专业数据中心，SSD 都成为大容量存储的首选解决方案。
但并非所有 SDD 都是一样的。根据 NAND 闪存密度分类，仅使用 2D NAND 闪存的固态硬盘被称为 SLC（单级单元）硬盘。随后出现的创新引入了 3D NAND，使得 MLC（多层单元）、TLC（三层单元）和 QLC（四层单元）硬盘成为可能，这些硬盘根据具体情况在每位成本不断降低的同时提供更好的性能。
虽然 QLC 和 TLC 硬盘的速度都比低单元密度的硬盘慢，但像 Intel 和 Samsung 这样的厂商通过 DRAM 或 SLC 缓存等技术提供了优化的性能。
在基本层面上，固态硬盘 (SSD) 是一种使用闪存存储来保存数据的存储硬件。固态硬盘 (SSD) 通常使用一种称为 NAND 闪存的闪存，通过浮栅晶体管的排列来存储数据，这些晶体管的功能类似于 NOT AND 逻辑门。NAND 闪存这一名称就是由此组合而来。
每个 NAND 单元包含一个控制逻辑门和一个浮动逻辑门，二者由薄氧化层隔开。通过一种称为 Fowler-Nordheim 隧穿的工艺，闪存可以通过电荷来存储二进制数据。电荷以特定电压传递，使电子被困在浮动栅中（表示二进制值 1）或被移除（表示二进制值 0）。
NOR 闪存是使用类似于 NEITHER OR 逻辑门的单元结构的闪存，通常用于存储小型文件，如启动数据。
NAND 闪存更适合一般存储空间，主要是因为以下特性：
最早的 SSD 是为兼容 SATA（串行 ATA）存储接口而设计的，这是一种继承自旧 HDD 技术的传统接口。然而，大多数现代 SSD 使用更新的非易失性存储器高速通道 (NVMe) 协议，以利用高速外设组件互连 (PCI) 或 PCI Express (PCIe) 接口，从而实现更优性能。
NVMe SSD 的速度比 SATA SSD 快约 20 倍，能够实现每秒 3,500 MB 到 14,000 MB 的数据传输速率。除了提高吞吐量之外，NVMe 硬盘还可以执行数千个并发命令队列，并且在延迟测试中始终优于 SATA 硬盘。
出于这些原因，NVMe SSD 已迅速成为消费电子产品和高性能专业应用程序的行业标准。
归根结底，评估 TLC 硬盘与 QLC 硬盘的价值可以归结为性能和耐久性之间的比较，或存储空间与成本效益之间的比较。
通常，在稳定的性能、可靠性和坚固耐用性是决定因素的情况下，TLC 固态硬盘 (SSD) 更可取。TLC 固态硬盘可以反复可靠地写入和检索数据，值得信赖。它们经常被用于专业的工作量和内容创作。
相反，QLC SSD 更适合高容量、低成本存储空间和读取密集型数据仓库。这些类型的固态硬盘 (SSD) 可用于存储可能经常访问的长期数据。然而，在要求增加写入周期的情况下，可能需要写入和重写数据而不仅仅是读取，与更长的使用寿命相比，TLC 固态硬盘 (SSD) 可能更可取，因为它具有更好的写入耐久性。
在耐用性方面，SSD 具有 TBW（写入 TB 数）等级，用于指示在磨损前可写入硬盘的数据量。该等级显示物理硬件的损耗何时可能开始对性能和运营产生负面影响。与 TLC 硬盘相比，QLC 硬盘每个单元上存储大量数据会导致更多磨损，其 TWB 评级通常较低。
值得注意的是，在耐用性方面，TLC 硬盘目前优于 QLC 硬盘。为了弥补 QLC 硬盘普遍存在的耐用性较低问题，通过改进错误纠正算法，这类 NAND 闪存硬盘之间的性能差距正在逐渐缩小。
QLC 闪存硬盘与 TLC 闪存硬盘的差异，可简要概括为架构、使用寿命、性能及适用场景四个方面。
了解基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 之间的主要区别。深入了解每种云模型如何提供不同水平的控制、可扩展性和管理能力，以满足不同的业务需求。
IBM Cloud Infrastructure Center 是一款兼容 OpenStack 的软件平台，用于管理 IBM zSystems 和 IBM LinuxONE 上的私有云基础架构。
发现专为企业混合云和 AI 策略设计的服务器、存储器和软件。
查找适合企业的业务需求的云基础设施解决方案，并按需扩展资源。
利用 IBM 的混合云和 AI 就绪解决方案来实现企业基础设施转型。了解旨在保护、扩展和实现企业的现代化改造的服务器、存储和软件，或获取专家洞察分析，从而强化您的生成式 AI 战略。