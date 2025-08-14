在数据存储解决方案领域，固态硬盘 (SSD)（由 3D NAND 闪存构建）可谓彻底改变了游戏规则。尽管第一波 SSD 相比传统机械硬盘 (HDD) 在大规模存储方面价格高得令人望而却步，但现代 SSD 更快、更耐用且更可靠。

所有 SSD 的核心都是闪存单元。现代 SSD 利用 3D NAND 闪存技术，将多层存储单元垂直堆叠。

与将存储单元排列在平面矩阵中的旧式 2D NAND 相比，垂直堆叠闪存单元可以提高数据存储密度、容量以及每比特数据的整体成本效益。简而言之，3D NAND 可以存储更多更好的数据。

现在，SSD 可以存储数 TB 的数据，同时具备更高的写入速度、耐久性和性能，从高端视频编辑设备到专业数据中心，SSD 都成为大容量存储的首选解决方案。

但并非所有 SDD 都是一样的。根据 NAND 闪存密度分类，仅使用 2D NAND 闪存的固态硬盘被称为 SLC（单级单元）硬盘。随后出现的创新引入了 3D NAND，使得 MLC（多层单元）、TLC（三层单元）和 QLC（四层单元）硬盘成为可能，这些硬盘根据具体情况在每位成本不断降低的同时提供更好的性能。

虽然 QLC 和 TLC 硬盘的速度都比低单元密度的硬盘慢，但像 Intel 和 Samsung 这样的厂商通过 DRAM 或 SLC 缓存等技术提供了优化的性能。