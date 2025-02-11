嵌入式整合平台即服务 (EiPaaS) 是一种基于云的整合解决方案，使软件提供商能够将整合功能直接嵌入到他们的应用程序中。
它能够与各种软件应用程序、数据源和网络设备无缝整合，而无需用户离开主机应用程序环境。
在企业层面，计算网络异常复杂多变。随着企业采用现代开发实践和云原生技术（例如敏捷和 DevOps 方法、微服务、Docker 容器、Kubernetes 和无服务器计算功能），网络和应用程序管理将日趋复杂化。
尽管如此，企业必须找到一种方法来管理来自现有和潜在客户的不断涌入的整合请求，这对于工程资源有限的企业来说可能是一项挑战。
EiPaaS 服务通过创建数据编排层来简化流程，该层负责处理整合请求并借助网络与第三方应用的应用程序编程接口 (API) 进行交互。
采用嵌入式 iPaaS 技术使企业能够更有效地利用资源。工程师可以专注于整合逻辑和功能创新，企业可以获得更安全、更敏捷的计算网络。
与 iPaaS 一样，嵌入式 iPaaS (EiPaaS) 为寻求高级集成解决方案的企业提供了无数优势。不过，EiPaaS 是专门为可扩展的客户集成的白标软件原生解决方案而设计的。
领先的 EiPaaS 平台可提供多种功能，帮助团队自动执行并优化数据整合流程，包括：
许多嵌入式整合系统可提供低代码和无代码可视化编辑工具以及脚本编写功能。这一方法可显著减少配置产品整合所需的编码，确保缺乏专业编程能力的团队成员也能轻松使用 iPaaS 工具。
平台机器人可以通过支持用户直接在其首选通信平台（例如 Slack）中访问数据整合功能，扩展 EiPaaS 的能力。此外，它们还能帮助用户将内置自动化功能从开发人员平台引入其业务通信平台。
例如，开发人员可能会提供产品整合，使用户能够在 Slack 或团队用于通信的其他消息传递应用程序中直接接收来自日程安排应用程序的通知和更新。
嵌入式 iPaaS 软件提供集中式仪表板（图表、图形和其他可视化工具），使网络管理员能够清楚地了解所有同步活动，包括活动同步和失败同步。
仪表板还能让管理员从一个集中位置管理每项数据整合的方方面面，包括连接和错误监控以及事件触发器配置。
团队可以通过创建条件事件触发器或使用 EiPaaS 自动化工具，设置实时更新和进行数据交换。事件触发器使开发人员能够针对系统中的特定事件或变更制定更有效的响应措施，从而优化数据整合流程。
嵌入式 iPaaS 解决方案可提供强大的身份验证管理工具，以便管理访问令牌、API 密钥和各种协议。严密的身份验证流程可以简化用户身份和权限的安全验证工作，帮助开发团队维护网络的完整性和安全性。
EiPaaS 工具可提供大量文档，帮助管理员在缺乏工程支持的情况下排除故障并解决问题，从而减少对技术支持人员的整体依赖度。
iPaaS 是一套基于云的自助服务工具和解决方案，可支持企业在混合和多云生态系统中构建并部署整合流程。iPaaS 平台可协调数据交换和整合，以保障端到端数据传输到消费应用程序或数据仓库和数据湖以供后续分析。
例如，如果集成依赖于 API，则 iPaaS 将管理 API 调用、处理身份验证并确保安全交换数据。
iPaaS 工具可以提供单一平台来满足企业的所有数据交换和整合需求。但是，IPaaS 要求工程团队构建和部署每个整合流程。它还完全专注于内部工作流和整合自动化，因此最适合优先考虑优化内部基础设施、使内部利益相关方受益的企业。
例如，如果某个组织希望将团队的头脑风暴创意编制为为文档发布到公司内部网，以便整个公司都能访问，那么它可以采用传统 iPaaS 整合来实现这一目标。iPaaS 软件将整合各团队应用程序界面的数据与内网平台的数据，确保团队负责人和员工都能从中受益。
与 iPaaS 一样，EiPaaS 为寻求高级整合解决方案的企业提供了诸多优势。不过，EiPaaS 是专门为扩展客户整合的白标软件原生平台而设计的。
EiPaaS 服务促进了面向客户的第三方 SaaS 产品与供应商平台之间的整合，以便客户可以很容易地将其应用程序与供应商的服务链接起来。利用 EiPaaS，客户可以在提供商的软件中构建和部署自己的 SaaS 整合，供应商也可以代表客户构建整合，并允许客户选择采用哪些整合。
例如，某 SaaS 提供商希望确保餐厅、酒店或其他服务行业的客户网络可以轻松集成人员调度软件。这家提供商可将 EiPaaS 工具纳入软件，整合各餐厅的系统接口与提供商的软件，从而赋能客户并简化整合过程。
统一 API（也称为规范化或通用 API）通过将各种 API 整合到单一界面来简化特定软件类别（例如 CRM）内多个应用程序的整合。此过程在现有系统的 API 和数据模型的基础上创建额外的抽象层，从而更轻松地与不同的软件应用程序进行交互，而无需处理多个不同的 API 集成。
统一 API 能通过提供更统一简化的接口，优化各类系统间的连接与运行，但其通常难以完成非标准操作。
由于统一 API 缺乏全面的整合堆栈，因此它们需要开发人员自行处理大部分整合过程；因此，它们最适合寻求简单、快速整合部署的企业。
嵌入式 iPaaS 工具可为企业提供本机整合和自动化功能，以便最终用户从简化的整合流程中获益。它们无需大量定制开发即可实现各种整合，从而面向非技术人员提高易用性并减少对开发人员和 IT 资源的需求。
EiPaaS 对 B2B SaaS 企业尤为有利，因为它可将整合功能直接嵌入企业平台，从而改进工作流并增强用户的整合体验。它适合希望实施更强大、可扩展、可定制的整合框架的企业。
随着企业的发展，其用户群也在不断扩大；随着用户群的增长，开发人员必须将更多应用程序和数据库集成到网络中才能满足用户需求。嵌入式 iPaaS 工具可以加速这一流程，从而促进 SaaS 业务增长以及用户参与和满意度提升。
嵌入式 iPaaS 平台的即用型软件组件和连接器还可简化整合和基础设施扩展，从而帮助企业降低研发成本并加快产品交付。
不过，并非所有 EiPaaS 提供商都能提供相同的功能。在为您的架构选择最佳嵌入式 iPaaS 供应商时，必须考虑以下因素：
每个 EiPaaS 供应商都为开发人员提供了不同的选项来嵌入和自动化整合工作流，但大多数供应商至少提供四个基本选项。
外部链接嵌入将软件应用程序链接到外部整合中心，该中心则负责嵌入和部署整合工作流。外部链接是最简单的途径，但它提供的自定义选项有限，且可能会给用户造成兼容性问题。
iFrame 嵌入（或内联框架嵌入）允许应用程序嵌入 iFrame（将 HTML 页面嵌套在另一个页面中的 HTML 组件），从而连接到外部集成中心。与外部链接不同，iFrame 允许用户在应用程序内进行操作，但它们也有类似的限制。
客户用户界面 (UI) 嵌入采用 iPaaS 供应商的 API 来帮助团队创建完全定制化 UI。这种方案具有很高的灵活性，但也需要研发团队投入大量精力。
JavaScript SDK 嵌入利用 EiPaaS 供应商提供的 JavaScript UI SDK（软件开发工具包）来嵌入预先设计的 UI。JavaScript SDK 支持开发人员将 JavaScript 界面与自己的应用程序和 Web 服务集成，从而最大限度地提高可定制性，并尽可能减少人员要求。它还可以帮助团队构建美观现代化界面，进而提高软件对最终用户的吸引力。
嵌入式 iPaaS 供应商可提供即用型连接器，但组织可能需要构建自定义连接器来适配其独特的 API 或业务逻辑。
许多提供商支持开发团队使用一组 HTTP API 模板来构建自定义连接器，但此功能可能无法适应组织的所有自定义转型和业务流程。它还很难管理第三方 API，因为第三方 API 不允许开发人员修改其逻辑或流程。
选择提供无限连接器使用并允许完全连接器定制的供应商，可以帮助企业优化网络灵活性并降低 EiPaaS 软件成本。
由于许多嵌入式 iPaaS 平台依赖 SaaS 模型，因此维护工作和人员培训相对简单。然而，托管模型通常将应用程序数据传回给供应商，这可能会给设置严格数据隐私和安全要求的企业带来问题。
本地安装可减轻这些问题，为团队提供更强大的数据安全性和隐私协议，以及更多的定制选项。
嵌入式 iPaaS 平台为开发人员提供拖放、无代码工作流自动化功能，以帮助团队定制整合。但同样重要的是，应确认 UI 构建器是否可以无缝集成到您的软件，以便最终用户进行访问。例如，某个电子商务应用程序可能希望确保客户能够在应用程序中直接获取物流服务提供商的详细信息。
这些功能有助于协调新的整合与组织的品牌及美学理念，从而为用户提供一致的客户体验。
选择嵌入式 iPaaS，组织就能记录用户和开发团队创建的数据流，这对于监控和优化工作极具价值。记录使企业能够维护全面的活动日志，通过集中式仪表板实现商业智能可视化，并随着时间的推移逐步完善自动化跟踪和数据分析功能。
在选择 EiPaaS 供应商时，还必须审查供应商的文档，以确定软件是否可根据组织用例进行定制，以及供应商的客户支持和故障排除功能是否可行。
许多领先的嵌入式 iPaaS 提供商均提供免费试用服务，以便开发团队在进行大量财务投资并从根本上改变其产品路线图或整合战略之前，通过供应商的软件实行概念验证。
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