它能够与各种软件应用程序、数据源和网络设备无缝整合，而无需用户离开主机应用程序环境。

在企业层面，计算网络异常复杂多变。随着企业采用现代开发实践和云原生技术（例如敏捷和 DevOps 方法、微服务、Docker 容器、Kubernetes 和无服务器计算功能），网络和应用程序管理将日趋复杂化。

尽管如此，企业必须找到一种方法来管理来自现有和潜在客户的不断涌入的整合请求，这对于工程资源有限的企业来说可能是一项挑战。

EiPaaS 服务通过创建数据编排层来简化流程，该层负责处理整合请求并借助网络与第三方应用的应用程序编程接口 (API) 进行交互。

采用嵌入式 iPaaS 技术使企业能够更有效地利用资源。工程师可以专注于整合逻辑和功能创新，企业可以获得更安全、更敏捷的计算网络。

与 iPaaS 一样，嵌入式 iPaaS (EiPaaS) 为寻求高级集成解决方案的企业提供了无数优势。不过，EiPaaS 是专门为可扩展的客户集成的白标软件原生解决方案而设计的。