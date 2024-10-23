创新需要采用 iPaaS 战略的混合型未来

成功利用集成、API、事件和数据对于从数字化转型到 AI 转型的下一个范式转变至关重要。虽然实现集成和自动化的方法有多种，但所有方法都通向集成平台即服务 (iPaaS)。事实上，iPaaS 多年来一直在快速发展，并且没有放缓的迹象。
与此同时，整合必要的应用程序、系统和数据是一个不断变化的目标。随着应用程序被替换和现代化改造并迁移到云端，唯一不变的是变化。 这些原因支撑着我们对 iPaaS 市场进行巨额投资。
在市场充满机遇和创新的当下，我们将 IBM® 和 webMethods 集成产品组合中的领先技术整合在一起。我们致力于通过投资和发明创造，帮助企业领导者将整合转化为竞争优势。
我们相信 iPaaS 必须是跨云和本地部署的混合、无缝处理部署。它还必须是统一的，将多种集成模式结合起来，实现共享控制、治理和可移植性。我们正在利用我们在混合多云集成方面的综合专业知识，使客户能够提高组织中涉及集成的每个人员和团队的工作效率。如果运用得当，iPaaS 可以管理复杂性，从而使组织蓬勃发展。
以混合控制为核心，我们通过统一的控制平面将集成模式（例如应用程序、API、B2B、文件、事件、消息发送等）整合到通用体验中。具有分布式执行功能的集中控制意味着您的整个集成环境可以通过一站式界面进行管理，覆盖所有地理区域、混合多云托管环境、用户画像和团队。 统一的 iPaaS 可提供最全面的平台来处理您提出的任何用例。
更重要的是，凭借 IBM 在 watsonx 支持下的负责任 AI 领域的市场领先地位，我们拥有提供在 iPaaS 领域无与伦比的人工智能驱动型集成解决方案的优势。 基于现有产品 AI 功能，生成式 AI 可以在整个集成生命周期中发挥作用，提高创作、监控和治理的效率和敏捷性，从而实现快速创新。AI 助手是一个很好的起点，我们目前正在规划利用 AI 智能体主导的混合型 iPaaS 的发展路线。
随着这一愿景的实现，混合型 iPaaS 具有以下潜力：
这是一个大胆的愿景，而我们正在快速推进。这个市场、这个团队和这项技术正结合在一起，以创造出真正强大的东西。
我们想对您说的是：在没有了解更多信息的情况下，不要轻易选择其他的 iPaaS 解决方案。我们知晓 iPaaS 的发展方向，并邀请您与我们一同成长。