创新需要采用 iPaaS 战略的混合型未来

成功利用集成、API、事件和数据对于从数字化转型到 AI 转型的下一个范式转变至关重要。​虽然实现集成和自动化的方法有多种，但所有方法都通向集成平台即服务 (iPaaS)。事实上，iPaaS 多年来一直在快速发展，并且没有放缓的迹象。

与此同时，整合必要的应用程序、系统和数据是一个不断变化的目标。随着应用程序被替换和现代化改造并迁移到云端，唯一不变的是变化。 这些原因支撑着我们对 iPaaS 市场进行巨额投资。

在市场充满机遇和创新的当下，我们将 IBM® 和 webMethods 集成产品组合中的领先技术整合在一起。我们致力于通过投资和发明创造，帮助企业领导者将整合转化为竞争优势。