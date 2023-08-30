UI 设计是指事物的外观：有形的视觉元素，如布局、按钮、切换开关、颜色、文本字段和字体—即，用户最直接交互（或“对接”）的产品、应用程序或网站的各个方面。聊天机器人 UI 设计会反映用户在何处键入文本输入或是聊天机器人窗口的大小和位置等决策。

UX 设计是指事物的运作方式：战略与后勤问题；例如，每一步可采取哪些行动、向用户提供或从用户处收集哪些信息，以及理想的用户旅程应如何展开。聊天机器人 UX 考量包括聊天机器人会提出哪些问题、它如何响应特定输入或何时将案例上报给人工代理。

就本质而言，UI 设计为 UX 设计注入了活力。聊天机器人表述的内容（及其背后的原因）属于 UX 设计范畴，但聊天机器人对话会如何向用户呈现则属于 UI 设计范畴；聊天机器人在给定步骤中请求的信息属于 UX 设计范围，但用户是应键入其答案还是从下拉列表中选择答案则属于 UI 设计范畴。