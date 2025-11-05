尽管计算机辅助设施管理 (CAFM) 系统因能快速整合新技术提升效率而日益普及，但并非企业使用的唯一设施管理软件。以下介绍两种功能类似的设施管理软件。

计算机化维护管理系统 (CMMS)

计算机化维护管理系统 (CMMS) 是集中化并优化针对单体资产维护运营的软件系统。

相较于 CAFM，CMMS 通常更专注于技术层面，而 CAFM 还能追踪资源分配、房地产管理等非技术性资产相关领域的信息。

集成工作场所管理系统 (IWMS)

集成工作场所管理系统 (IWMS) 与 CMMS 在和 CAFM 的关系上呈相反特征——其追踪的指标范围比 CAFM 通常处理的更为广泛。

企业常将 CAFM 与 CMMS 功能结合，为项目管理团队提供资产性能及其与整体业务状况关联的全景视图。

IWMS 通常被大型组织采用，旨在通过统一易用的仪表板，将 CAFM 功能扩展至租赁管理、现金流与可持续性等领域。