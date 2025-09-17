AWS Cloud Adoption Framework and Perspectives

什么是 AWS Cloud Adoption Framework？

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 提供全面且结构化的路线图，帮助组织实现数字化转型和加速云采用。它包括将科技与人员、流程和业务目标相结合的最佳实践、指导和工具。

AWS CAF 将功能分为六个视角：

  1. 业务
  2. 人类
  3. 管制
  4. 平台
  5. 安全性
  6. 运营

每个视角包含一组功能，这些功能由相关利益相关者在云迁移过程中拥有或管理。

AWS Cloud Adoption Framework 是为应对日益增长的数字化转型需求、充分释放云计算潜力而开发的解决方案。虽然 AWS CAF 专为 AWS 迁移之旅量身打造，但其中的实践通常也会与云系统合作伙伴的技术相结合，并被改编应用到其他云平台上。

随着企业面临的现代化运营压力越来越大，迁移已成为提高敏捷性、可扩展性和实现流程自动化、实时分析和人工智能 (AI) 等尖端技术的关键。

根据 Synergy Research Group 2025 年的一项研究，全球企业在云服务上的支出增加至 990 亿美元，比 2024 年第二季度增加了超过 200 亿美元。该研究将这一增长归因于生成式人工智能的快速发展，以及对云基础设施的广泛需求，以支持 AI 驱动的 工作负载1

AWS CAF 的优势

Amazon Web Services (AWS) CAF 帮助广泛的利益相关者（例如 CEO、CFO、CIO、CTO、DevOps 团队、云解决方案架构师）实现预期的技术和业务成果。它提供了许多宝贵的优势，包括：

  • 降低业务风险：组织可以通过 AWS CAF 框架最大限度地降低总体风险，从而提高可靠性、增强性能和安全性。
  • 提高环境、社会和治理 (ESG) 绩效：该框架提供了提高可持续发展和企业透明度的洞察分析，从而有利于整体 ESG 绩效。
  • 提高运营效率：通过实施 AWS CAF，企业可以降低运营成本，提高 DevOps 团队的生产力，并改善员工和客户体验。
  • 提高敏捷性：AWS CAF 为更快的实验、创新和新服务部署提供了一种结构化方法。
  • 更高的收入增长：该框架通过新产品和服务、扩大的市场范围和扩大的客户群，提供了扩大收入的机会。
AI 学院

利用混合云实现 AI 就绪

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
转到视频集

AWS CAF 是如何工作的？

AWS CAF 提供量身定制的指导，帮助组织以安全、合规且具有成本效益的方式将工作负载迁移到云端。它没有采用一刀切的方法，而是采用结构化的程序，通过功能和战略阶段来加速云转型。

该框架首先从 6 个关键视角规划出 47 种功能。这些功能体现了企业通过流程部署资源（例如人员、技术、其他资产）以实现特定成果的能力。

该框架随后确定了四个关键的转型领域，这些领域对于成功实施云战略至关重要，然后引导组织通过四个相互衔接的迭代云转型阶段

六个 AWS CAF 视角

AWS CAF 视角以基础功能为中心，提供规范性指导，已被数千家企业采用，以提高云就绪情况，并加速其云转型。

六个 AWS CAF 视角将在一份单独的白皮书中进行介绍：

  1. 业务视角
  2. 人员视角
  3. 治理视角
  4. 平台视角
  5. 安全视角
  6. 运营视角

1. 业务视角

云投资必须与战略保持一致。业务视角侧重于确保这些投资既能加速数字化转型，又能实现业务目标。它还关注价值实现和财务优化。

基础功能包括：

  • 战略管理
  • 产品组合管理
  • 创新管理
  • 产品管理
  • 战略伙伴关系
  • 数据货币化
  • 商业洞察分析
  • 数据科学

2. 人员视角

技术变革的效果取决于实施它们的人。人员视角旨在推动组织变革，并弥合技术与业务目标之间的差距。它能加速组织的云之旅，帮助组织专注于基于持续增长和学习的文化。

基础功能包括：

  • 文化演变
  • 变革型领导力
  • 云流畅性
  • 员工队伍转型
  • 变更加速
  • 组织设计
  • 组织调整

3. 治理视角

云项目需要协调管理。治理视角建立了管理云运营的框架，同时优化价值并控制风险。

基础功能包括：

  • 计划和项目管理
  • 优势管理
  • 风险管理
  • 云财务管理
  • 应用程序组合管理
  • 数据治理
  • 数据监护

4. 平台视角

云基础设施由硬件和软件组件组成，它们协同工作，以提供现代企业所需的可扩展性、灵活性和可访问性。平台视角有助于构建企业级、可扩展的混合云平台。它专注于现代化现有工作负载并实施新的云原生解决方案，例如 AWS 服务（如 Lambda）或第三方技术。

基础功能包括：

  • 平台架构
  • 数据架构
  • 平台工程
  • 简化的数据工程
  • 调配和编排
  • 现代应用程序开发
  • CI/CD 管道

5. 安全视角

确保在云迁移战略的每个阶段都保护数据是实现强大安全性的关键推动因素。安全视角侧重于实现数据和云工作量的机密性、完整性和可用性。

基础功能包括：

  • 安全治理
  • 安全保障
  • 访问管理
  • 威胁检测
  • 漏洞管理
  • 基础设施保护
  • 数据保护
  • 应用程序安全
  • 事件响应

6. 运营视角

云环境需要持续的监控和维护才能实现最佳性能。运营视角建立了有效的云管理流程和实践，确保它们始终如一地提供价值并满足业务需求。

基础功能包括：

  • 可观察性
  • 事件管理
  • AIOps
  • 事件和问题管理
  • 变更管理
  • 发布管理
  • 性能和容量管理
  • 配置管理
  • 补丁管理
  • 可用性和连续性管理
  • 应用程序管理

四个 AWS CAF 转换域

AWS Cloud Adoption Framework 确定了四个广泛的转型领域，这些领域必须发生变化，才能实现成功的云转型。

科技

组织将早期的本地基础设施和数据平台迁移和现代化，以利用云的功能。
进程

团队对业务运营进行数字化、自动化和优化，以提高效率和敏捷性。
组织

企业重新构想其运营和业务模式，并重组团队以支持云转型。
产品

企业开发并推出由云技术支持的创新产品和服务。

AWS CAF 云转型的四个阶段

AWS CAF 以基础功能和转型领域为基础，将云转型划分为四个渐进阶段：

  1. Envision
  2. 协调
  3. 启动
  4. Scale

1. 构想

组织确定云科技如何加速业务成果。此阶段包括协助研讨会，帮助团队评估转型机会并为数字化转型计划奠定基础。

2. 精准对标

团队根据云转型要求评估现有的组织能力。通过结构化评估，组织可以识别能力差距并制定行动计划来解决基础能力方面的不足。

3. 启动

各组织在生产环境中实施试点计划，同时构建能够展示可衡量业务价值的解决方案。此阶段重点是通过受控的实际云部署来验证云战略。

4. 规模化

经过验证的试点项目在组织实现其云转型预期的业务收益后，会扩大到预定的范围。该阶段标志着全面采用云技术的实现以及战略目标的达成。

什么是 AWS Well-Architected Framework？

AWS Well-Architected Framework 为云架构师提供最佳实践和实用指导，以构建安全、高性能且具有成本效益的应用和工作负载基础设施。它包括专业指导、实用实验以及 AWS Well-Architected Tool），这是 AWS 管理控制台中的免费资源，可用于工作负载评估、识别高风险区域并跟踪潜在改进。

该框架围绕六大基本支柱：

  1. 卓越运营
  2. 安全性
  3. 可靠性
  4. 性能效率
  5. 成本优化
  6. 可持续发展／耐久性

AI 时代的 AWS CAF

人工智能在企业基础设施中的整合速度持续飙升。最近，IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一项研究对 2,900 名全球高管进行调查发现，由智能体式 AI 驱动的 AI 工作流预计将从 2024 年的 3% 扩展到 2026 年的 25%。

认识到人工智能和机器学习 (ML) 的变革性影响延伸到了云采用策略。AWS 发布了两份指南来帮助组织驾驭 AI 驱动的转型：

  • 用于人工智能机器学习和生成式 AI 的 AWS CAF
  • 入门资源中心机器学习决策指南

两者都有助于组织将 CAF 原则应用于 AI 用例，确保 AI 投资符合更广泛的数字化转型目标，并提供可衡量的业务价值。

