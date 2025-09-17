AWS Cloud Adoption Framework and Perspectives

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 提供全面且结构化的路线图，帮助组织实现数字化转型和加速云采用。它包括将科技与人员、流程和业务目标相结合的最佳实践、指导和工具。
AWS CAF 将功能分为六个视角：
每个视角包含一组功能，这些功能由相关利益相关者在云迁移过程中拥有或管理。
AWS Cloud Adoption Framework 是为应对日益增长的数字化转型需求、充分释放云计算潜力而开发的解决方案。虽然 AWS CAF 专为 AWS 迁移之旅量身打造，但其中的实践通常也会与云系统合作伙伴的技术相结合，并被改编应用到其他云平台上。
随着企业面临的现代化运营压力越来越大，云迁移已成为提高敏捷性、可扩展性和实现流程自动化、实时分析和人工智能 (AI) 等尖端技术的关键。
根据 Synergy Research Group 2025 年的一项研究，全球企业在云服务上的支出增加至 990 亿美元，比 2024 年第二季度增加了超过 200 亿美元。该研究将这一增长归因于生成式人工智能的快速发展，以及对云基础设施的广泛需求，以支持 AI 驱动的 工作负载。1
Amazon Web Services (AWS) CAF 帮助广泛的利益相关者（例如 CEO、CFO、CIO、CTO、DevOps 团队、云解决方案架构师）实现预期的技术和业务成果。它提供了许多宝贵的优势，包括：
AWS CAF 提供量身定制的指导，帮助组织以安全、合规且具有成本效益的方式将工作负载迁移到云端。它没有采用一刀切的方法，而是采用结构化的程序，通过功能和战略阶段来加速云转型。
该框架首先从 6 个关键视角规划出 47 种功能。这些功能体现了企业通过流程部署资源（例如人员、技术、其他资产）以实现特定成果的能力。
该框架随后确定了四个关键的转型领域，这些领域对于成功实施云战略至关重要，然后引导组织通过四个相互衔接的迭代云转型阶段。
AWS CAF 视角以基础功能为中心，提供规范性指导，已被数千家企业采用，以提高云就绪情况，并加速其云转型。
六个 AWS CAF 视角将在一份单独的白皮书中进行介绍：
云投资必须与战略保持一致。业务视角侧重于确保这些投资既能加速数字化转型，又能实现业务目标。它还关注价值实现和财务优化。
基础功能包括：
技术变革的效果取决于实施它们的人。人员视角旨在推动组织变革，并弥合技术与业务目标之间的差距。它能加速组织的云之旅，帮助组织专注于基于持续增长和学习的文化。
基础功能包括：
云项目需要协调管理。治理视角建立了管理云运营的框架，同时优化价值并控制风险。
基础功能包括：
AWS Cloud Adoption Framework 确定了四个广泛的转型领域，这些领域必须发生变化，才能实现成功的云转型。
组织将早期的本地基础设施和数据平台迁移和现代化，以利用云的功能。
团队对业务运营进行数字化、自动化和优化，以提高效率和敏捷性。
企业重新构想其运营和业务模式，并重组团队以支持云转型。
企业开发并推出由云技术支持的创新产品和服务。
AWS CAF 以基础功能和转型领域为基础，将云转型划分为四个渐进阶段：
组织确定云科技如何加速业务成果。此阶段包括协助研讨会，帮助团队评估转型机会并为数字化转型计划奠定基础。
团队根据云转型要求评估现有的组织能力。通过结构化评估，组织可以识别能力差距并制定行动计划来解决基础能力方面的不足。
各组织在生产环境中实施试点计划，同时构建能够展示可衡量业务价值的解决方案。此阶段重点是通过受控的实际云部署来验证云战略。
经过验证的试点项目在组织实现其云转型预期的业务收益后，会扩大到预定的范围。该阶段标志着全面采用云技术的实现以及战略目标的达成。
AWS Well-Architected Framework 为云架构师提供最佳实践和实用指导，以构建安全、高性能且具有成本效益的应用和工作负载基础设施。它包括专业指导、实用实验以及 AWS Well-Architected Tool），这是 AWS 管理控制台中的免费资源，可用于工作负载评估、识别高风险区域并跟踪潜在改进。
该框架围绕六大基本支柱：
人工智能在企业基础设施中的整合速度持续飙升。最近，IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一项研究对 2,900 名全球高管进行调查发现，由智能体式 AI 驱动的 AI 工作流预计将从 2024 年的 3% 扩展到 2026 年的 25%。
认识到人工智能和机器学习 (ML) 的变革性影响延伸到了云采用策略。AWS 发布了两份指南来帮助组织驾驭 AI 驱动的转型：
两者都有助于组织将 CAF 原则应用于 AI 用例，确保 AI 投资符合更广泛的数字化转型目标，并提供可衡量的业务价值。
