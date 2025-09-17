AWS Cloud Adoption Framework and Perspectives

AWS CAF 将功能分为六个视角：

业务 人类 管制 平台 安全性 运营

每个视角包含一组功能，这些功能由相关利益相关者在云迁移过程中拥有或管理。

AWS Cloud Adoption Framework 是为应对日益增长的数字化转型需求、充分释放云计算潜力而开发的解决方案。虽然 AWS CAF 专为 AWS 迁移之旅量身打造，但其中的实践通常也会与云系统合作伙伴的技术相结合，并被改编应用到其他云平台上。

随着企业面临的现代化运营压力越来越大，云迁移已成为提高敏捷性、可扩展性和实现流程自动化、实时分析和人工智能 (AI) 等尖端技术的关键。

根据 Synergy Research Group 2025 年的一项研究，全球企业在云服务上的支出增加至 990 亿美元，比 2024 年第二季度增加了超过 200 亿美元。该研究将这一增长归因于生成式人工智能的快速发展，以及对云基础设施的广泛需求，以支持 AI 驱动的 工作负载。1