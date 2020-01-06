如今，越来越多的企业正在开展数字化转型，以满足不断变化的消费者需求。客户也越来越倾向于使用社交网络、移动应用和数字技术。由于这一变化，数字化战略如今已成为整体业务战略的重要组成部分。

许多企业正通过互联网的云服务平台获取计算能力，并在大多数应用程序开发中采用“云优先”战略。这进一步推动了应用程序设计的变革。过去，功能性和有状态性被优先考虑，而现在大多数面向消费者的应用程序正转向软件即服务 (SaaS) 和数字化平台。应用程序设计的重点如今更多地放在用户体验、无状态性和敏捷性上。

根据企业业务需求合理选择应用程序架构。在这篇文章中，我们将根据一般业务需求，研究四种支持数字化转型的架构选择。