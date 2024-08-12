AIOps 指应用人工智能 (AI) 与机器学习 (ML) 技术来增强并自动化 IT 运维 (ITOps) 的各个环节。

AI 技术使计算设备能够模仿通常与人类思维相关的认知功能（例如学习、感知、推理和解决问题等）。机器学习作为 AI 的一个分支，是指使用现有数据和一种或多种“训练”方法训练计算机的一系列技术，目的是让计算机从输入信息中自主学习，而不依赖明确的编程指令。机器学习 (ML) 技术能够帮助计算机实现人工智能。

因此，AIOps 旨在利用数据分析和洞察生成功能，帮助组织管理日益复杂的 IT 堆栈。

MLOps 是一套将机器学习与传统数据工程及开发运维相结合的实践体系，旨在构建用于创建和运行可靠、可扩展、高效机器学习模型的流水线。它帮助企业简化和自动化端到端的 ML 生命周期，涵盖数据收集、模型创建（基于软件开发生命周期中的数据源）、模型部署、模型编排、运行状况监控及数据治理流程。

MLOps 有助于确保所有相关人员（从数据科学家到软件工程师和 IT 人员）都能协作并持续监控和改进模型，从而最大限度地提高模型的准确性和性能。

AIOps 与 MLOps 均是当今企业不可或缺的关键实践，各自应对 ITOps 中不同但互补的需求。然而，它们在 AI 与 ML 环境中的目标定位及专业专注度上存在根本差异。

AIOps 是一个综合性学科，包含旨在优化 IT 运维的各种分析与AI举措；而 MLOps 则专门关注机器学习模型的运营层面，推动高效部署、监控与维护。

在本文中，我们将讨论 AIOps 与 MLOps 之间的主要区别，以及它们如何帮助团队和企业应对不同的 IT 和数据科学挑战。