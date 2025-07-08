是时候直面检索增强生成技术（RAG）的真相：这个解决方案本身亟待完善。

RAG 的目的是使大型语言模型（LLM）能够通过访问其训练数据以外的知识库，从而提高大型语言模型的性能并减少幻觉。然而，传统 RAG 系统在现实世界中的局限性已经变得显而易见。

IBM 软件事业部高级副总裁 Dinesh Nirmal 表示：“RAG 在很大程度上存在缺陷。纯 RAG 并不能真正达到预期的最佳结果。”

用户经常面临的 RAG 挑战包括：上下文窗口限制、聚合运算能力不足、复杂关系理解缺陷，以及因分块策略不当导致的低质量输出。此外，RAG 实施过程还可能引发数据泄露等安全隐患。

值得庆幸的是，人工智能工具与策略的进步正在弥补传统 RAG 的不足，使系统能更精准回应用户查询。让我们来详细了解一下如何提高 RAG 性能。