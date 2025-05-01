可信数据对于帮助企业成功实施其生成式 AI 计划至关重要。企业难以利用非结构化数据这一强大的洞察分析来源。企业生成的数据中有约 90% 是非结构化数据，有价值的信息则存储于电子邮件、PDF 文档、视频文件和其他格式中。1

好消息是，不断演进的解决方案和方法可以助力企业组织、访问非结构化数据并从中获取情报。Think 撰稿人 Alice Gomstyn 特别邀请 IBM 软件高级副总裁 Dinesh Nirmal，共同探讨企业如何释放曾经遥不可及的数据宝库的潜力。