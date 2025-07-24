在管理和部署 Kubernetes 应用程序时，有两个工具始终脱颖而出：Kustomize 和 Helm。两者都简化了 Kubernetes 部署的复杂性，但它们采用了根本不同的方法来解决同一难题。

Helm 是 Kubernetes 的包管理器，它将应用程序所需的所有内容捆绑到一个名为 Helm 图表的可重复使用的包中。Kustomize 是一款 Kubernetes 原生工具，它采用声明式方法，通过使用补丁和覆盖来修改需要使用模板语言的基本配置。

在这些工具之间做出选择不仅仅是一种技术偏好，它直接影响开发团队的工作效率、运营成本以及可靠地扩展应用程序的能力。许多组织发现结合使用这两种工具具有重大价值，但了解何时以及为何选择每种方法对于构建有效、可扩展的 Kubernetes 部署和管理策略至关重要。