当今最具创新性的技术依赖于三大关键组件的协同运作：硬件、软件与 固件。 硬件组件 是物理实体（如计算机、处理器或板卡），而软件与固件则是指令集合，驱动硬件设备正常运行。

虽然 固件 与软件高度相似且常被互换使用，但在评估企业需求时，仍需理解二者的关键区别。