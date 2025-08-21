O que é o Projeto Stargate?

O futuro da inovação da IA depende do acesso a um enorme poder computacional. No momento, a oferta está atrasada em relação à demanda.

Enquanto modelos de IA avançados impulsionam revoluções em tecnologias generativas, a infraestrutura surgiu como um gargalo crítico. O Projeto Stargate lida diretamente com esse desafio ao investir em sistemas de última geração compatíveis com o treinamento e a implementação de IA em larga escala.

Ao permitir a escalabilidade estratégica em todos os setores (da segurança nacional à saúde) ele garante que as cargas de trabalho essenciais, sejam para o governo ou para o setor privado, tenham os recursos de que precisam. Também fortalece a posição dos Estados Unidos em meio à crescente concorrência global na infraestrutura de IA.

Mais do que apenas uma construção, o Projeto Stargate marca uma mudança na forma como o governo dos EUA colabora com o setor privado para garantir a liderança dos EUA a longo prazo no desenvolvimento da IA. A Casa Branca sinalizou apoio como parte de seu programa mais amplo de políticas para IA, com ordens executivas, frameworks regulatórios e parcerias de tecnologia ajudando a moldar a iniciativa.

O Projeto Stargate também sinaliza um compromisso nacional de manter a liderança em um cenário em rápida evolução. A iniciativa está projetando futuras instalações para lidar com cargas de computação sem precedentes, aproveitando GPUs de ponta e sistemas de energia de ponta operando em escala de gigawatts — uma magnitude comparável a pequenas nações.

A unidade em Abilene, Texas, fornecerá 1,2 gigawatts de energia, tornando-a um dos maiores data centers do mundo, enquanto campus nos EUA estão sendo desenvolvidos para fornecer mais de 5 gigawatts de capacidade total.

Tudo isso aponta para um objetivo: construir a infraestrutura necessária para permitir a inteligência artificial geral (AGI).