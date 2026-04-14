O que é conformidade operacional?

Em vez de tratar a conformidade como uma avaliação que ocorre periodicamente, a conformidade operacional é um processo contínuo incorporado na forma como uma organização opera. Ela rege a tomada de decisão, os controles e os procedimentos que determinam se uma empresa está cumprindo suas obrigações de conformidade diariamente.

Parte essencial da estratégia de gestão de riscos empresariais, a conformidade operacional ajuda as organizações a evitar penalidades, proteger-se contra ameaças à segurança e manter a integridade e a responsabilidade empresarial que clientes, stakeholders e reguladores esperam.

Em setores altamente regulamentados (como serviços financeiros e de saúde), a conformidade é uma parte obrigatória das operações diárias. Por exemplo, as organizações desses setores devem aderir a regulamentações rigorosas, como a Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) ou a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA).

A conformidade operacional não se limita a setores sujeitos a forte fiscalização. Na verdade, a maioria dos setores deve atender aos requisitos de conformidade operacional como parte do dia a dia dos negócios. Os varejistas devem proteger os dados de pagamento dos clientes, os fabricantes precisam atender aos padrões de segurança e as empresas de tecnologia devem gerenciar a privacidade do usuário.

Com a expansão da inteligência artificial (IA) em todas as organizações, o papel da conformidade operacional está aumentando. As empresas precisam garantir que seus modelos de IA e sistemas estejam alinhados com as regulamentações e políticas de governança interna em constante evolução.

Em um relatório da Stratistics, a MRC projeta que o mercado global de governança de IA e conformidade chegará a 2,54 bilhões em 2026. Além disso, espera-se que passe para USD 8,23 bilhões até 2034, apresentando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,8% durante o período de previsão.1