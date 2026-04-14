O que é conformidade operacional?

A conformidade operacional é uma abordagem proativa que integra requisitos regulatórios, segurança de dados e políticas nos fluxos de trabalho diários, na infraestrutura de TI e nos processos de negócios para garantir a adesão contínua.
Em vez de tratar a conformidade como uma avaliação que ocorre periodicamente, a conformidade operacional é um processo contínuo incorporado na forma como uma organização opera. Ela rege a tomada de decisão, os controles e os procedimentos que determinam se uma empresa está cumprindo suas obrigações de conformidade diariamente.
Parte essencial da estratégia de gestão de riscos empresariais, a conformidade operacional ajuda as organizações a evitar penalidades, proteger-se contra ameaças à segurança e manter a integridade e a responsabilidade empresarial que clientes, stakeholders e reguladores esperam.
Em setores altamente regulamentados (como serviços financeiros e de saúde), a conformidade é uma parte obrigatória das operações diárias. Por exemplo, as organizações desses setores devem aderir a regulamentações rigorosas, como a Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) ou a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA).
A conformidade operacional não se limita a setores sujeitos a forte fiscalização. Na verdade, a maioria dos setores deve atender aos requisitos de conformidade operacional como parte do dia a dia dos negócios. Os varejistas devem proteger os dados de pagamento dos clientes, os fabricantes precisam atender aos padrões de segurança e as empresas de tecnologia devem gerenciar a privacidade do usuário.
Com a expansão da inteligência artificial (IA) em todas as organizações, o papel da conformidade operacional está aumentando. As empresas precisam garantir que seus modelos de IA e sistemas estejam alinhados com as regulamentações e políticas de governança interna em constante evolução.
Em um relatório da Stratistics, a MRC projeta que o mercado global de governança de IA e conformidade chegará a 2,54 bilhões em 2026. Além disso, espera-se que passe para USD 8,23 bilhões até 2034, apresentando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,8% durante o período de previsão.1
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
A conformidade operacional é parte essencial dos programas mais amplos de conformidade e gerenciamento de riscos de uma organização. Ela também desempenha um papel central na proteção de dados e na conformidade de dados, influenciando a forma como as organizações coletam, armazenam e lidam com informações em suas operações.
A conformidade operacional abrange praticamente todos os aspectos do funcionamento de uma empresa, desde regulamentações de segurança no ambiente de trabalho e sustentabilidade ambiental até tributação, privacidade de dados e padrões específicos dos setores. As organizações também devem atender a requisitos como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a California Consumer Privacy Act (CCPA), que regem como os dados de clientes são coletados e usados em diferentes regiões.
A não conformidade pode resultar em penalidades regulatórias, interrupções nos negócios, danos à reputação e violação de dados. De acordo com o relatório do custo das violações de dados de 2025 da IBM, o custo médio global de uma violação de dados é de USD 4,44 milhões.
Práticas sólidas de conformidade operacional também apoiam a resiliência operacional e a resiliência cibernética. As organizações com controles robustos de conformidade já incorporados às suas operações estão mais bem posicionadas para continuar operando em meio a interrupções, sejam elas decorrentes de mudanças regulatórias, ataques cibernéticos ou falhas no sistema.
A conformidade da IA também se tornou um imperativo para organizações de todos os setores. Isso não é nenhuma surpresa, visto que a IA está gerando mais dados, criando novos requisitos regulatórios e avançando mais rápido do que a maioria dos programas de conformidade foi projetada para lidar.
De acordo com a Artificial Intelligence Act of the European Union (Lei de IA da UE), as empresas que não cumprirem esses requisitos podem enfrentar multas de até EUR 35 milhões ou 7% do faturamento anual global.2 A International Organization for Standardization (ISO) e a International Electrotechnical Commission (IEC) também estão desenvolvendo diretrizes para ajudar as organizações a gerenciar a conformidade de IA e realizar o gerenciamento de riscos de IA de forma mais consistente.
Quanto maior o número de mercados em que uma organização opera, mais complexos se tornam esses requisitos. As regras de residência de dados, as leis trabalhistas locais, os marcos regulatórios regionais e as preocupações com a soberania operacional também são aspectos importantes da conformidade operacional.
A conformidade operacional e a conformidade regulatória estão intimamente relacionadas, mas não são a mesma coisa. Ambas são componentes-chave de uma estratégia mais ampla de governança, risco e conformidade (GRC).
Conformidade regulatória refere-se ao cumprimento das leis e regulamentações específicas estabelecidas por órgãos reguladores que se aplicam a uma organização, como a HIPAA ou a Lei de IA da UE. Por outro lado, a conformidade operacional é mais ampla, abrangendo como uma organização incorpora esses requisitos em suas operações diárias, políticas internas e processos de negócios.
Em outras palavras, a conformidade regulatória define quais são as regras. Conformidade operacional é como uma organização garante que essas regras sejam seguidas todos os dias.
Embora cada organização aborde a conformidade de uma maneira diferente, certos elementos são fundamentais para que ela funcione na prática:
A conformidade operacional não é uma auditoria anual. A organização utiliza sistemas e ferramentas de monitoramento de conformidade para acompanhar a adesão em toda a infraestrutura de TI e processos de negócios de forma contínua. Isso ajuda a identificar possíveis problemas antes que resultem em penalidades ou interrupções.
Uma função essencial da conformidade operacional é identificar onde uma organização está exposta e mitigar os riscos antes que se tornem problemas onerosos. Isso inclui avaliação contínua dos riscos operacionais ligados à segurança da informação, sistemas de TI, controles de acesso e mudanças regulatórias à medida que o negócio evolui.
Os funcionários precisam ser informados sobre suas obrigações e compreender as consequências do descumprimento delas. O treinamento regular cria uma forte cultura de conformidade em toda a empresa e apoia operações de conformidade mais amplas.
A clareza na atribuição de responsabilidades de conformidade em todos os níveis da organização mantém o programa funcionando de forma consistente. Sem funções e estruturas de responsabilidade definidas, as lacunas podem passar despercebidas e não serem resolvidas. As organizações também precisam acompanhar métricas-chave, como taxas de aprovação em auditoria, tempos de resposta a incidentes e taxas de conclusão de treinamento, para medir o desempenho do programa.
A importância de um programa de conformidade operacional não pode ser subestimada. Um programa robusto de conformidade operacional é parte fundamental da estratégia de negócios da empresa, ajudando a organização a reduzir riscos, aumentar a eficiência, construir confiança e apoiar a estabilidade e o crescimento geral dos negócios:
Para criar um programa de conformidade operacional eficaz, as organizações precisam de um framework e uma estratégia de conformidade clara com metas e iniciativas definidas.
Comece mapeando as regulamentações, normas do setor e políticas internas que sua organização deve atender.
Uma avaliação de risco de conformidade identifica onde está a maior exposição e orienta a alocação de recursos. Para muitas organizações, isso inclui frameworks como o NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF), que fornece diretrizes amplamente adotadas para gerenciar o risco de cibersegurança e conformidade.
Atribua responsabilidades claras pela conformidade operacional em toda a empresa.
Um sistema de gerenciamento de conformidade (CMS) fornece um framework para rastrear obrigações, gerenciar riscos e manter a responsabilidade em todos os níveis da organização. Esse sistema inclui as políticas, procedimentos, controles e outras ferramentas de software que as organizações precisam para gerenciar seu programa de conformidade de forma eficaz.
Traduza os requisitos de conformidade em procedimentos que todas as equipes possam seguir e cumprir todos os dias.
Isso estabelece o padrão para a conformidade e o comportamento de acordo com a lei. Além disso, os fluxos de trabalho padronizados reduzem inconsistências e facilitam a demonstração de adesão durante auditorias de conformidade.
Os tempos dos processos manuais e planilhas ficaram para trás. As empresas agora podem implementar ferramentas que fornecem visibilidade contínua do status de conformidade.
A automação simplifica o monitoramento e os relatórios de rotina. Essa função libera as equipes de conformidade para se concentrarem no gerenciamento de riscos e não na coleta manual de dados. Muitas organizações também incorporam ferramentas de análise de IA para identificar padrões nos dados de conformidade e detectar antecipadamente possíveis problemas.
Softwares de conformidade de fornecedores como IBM, SAP e Microsoft geralmente fazem parte de um programa de GRC mais amplo. Também inclui dashboards e ferramentas de geração de relatórios que dão às equipes de conformidade uma visão em tempo real de suas obrigações.
Crie programas de treinamento que reflitam os requisitos atuais e sejam atualizados à medida que as regulamentações mudam.
O treinamento eficaz cria uma forte cultura de conformidade que atinge funcionários em todas as funções, não apenas aqueles com responsabilidades formais de conformidade. Uma abordagem colaborativa para a conformidade também quebra os silos entre departamentos e leva a resultados mais fortes e consistentes em toda a empresa.
As regulamentações mudam e surgem novos riscos. Auditorias internas regulares, juntamente com avaliações das políticas de conformidade, programas de monitoramento e treinamento, apoiam a conformidade contínua e mantêm os programas atualizados e eficazes.
Esse processo contínuo também permite aprimoramento e inovação constantes.
Descubra nossas cinco previsões sobre o que definirá as empresas mais bem-sucedidas em 2030 e as etapas que os líderes podem seguir para obter uma vantagem em priorizar a IA.
Ouça para entender se os agentes virtuais podem substituir os seres humanos enquanto vão ganhando agilidade e precisão com a IA generativa.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Saiba por que, para atender à demanda dos clientes, os varejistas devem saber qual inventário está disponível.
Simplifique a governança de dados, o gerenciamento de riscos e a conformidade regulatória com o IBM OpenPages — uma plataforma GRC altamente escalável, impulsionada por IA e unificada.
Transforme seu programa de segurança com soluções do maior provedor de segurança corporativa.
Fluxos de trabalho escaláveis e inteligentes viabilizam avaliações de risco, conformidade regulatória e prevenção de fraudes, ajudando os clientes a atingir prioridades e impulsionar o crescimento.
1 AI Governance And Compliance Market, Stratistics MRC, 2026
2 Enforcements/fines in the European Union, DLA Piper, 11 de fevereiro de 2026