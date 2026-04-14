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Operações de negócios

O que é conformidade operacional?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Publicado 14/04/2026

Conformidade operacional, definição

A conformidade operacional é uma abordagem proativa que integra requisitos regulatórios, segurança de dados e políticas nos fluxos de trabalho diários, na infraestrutura de TI e nos processos de negócios para garantir a adesão contínua.

Em vez de tratar a conformidade como uma avaliação que ocorre periodicamente, a conformidade operacional é um processo contínuo incorporado na forma como uma organização opera. Ela rege a tomada de decisão, os controles e os procedimentos que determinam se uma empresa está cumprindo suas obrigações de conformidade diariamente.

Parte essencial da estratégia de gestão de riscos empresariais, a conformidade operacional ajuda as organizações a evitar penalidades, proteger-se contra ameaças à segurança e manter a integridade e a responsabilidade empresarial que clientes, stakeholders e reguladores esperam.

Em setores altamente regulamentados (como serviços financeiros e de saúde), a conformidade é uma parte obrigatória das operações diárias. Por exemplo, as organizações desses setores devem aderir a regulamentações rigorosas, como a Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) ou a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA).

A conformidade operacional não se limita a setores sujeitos a forte fiscalização. Na verdade, a maioria dos setores deve atender aos requisitos de conformidade operacional como parte do dia a dia dos negócios. Os varejistas devem proteger os dados de pagamento dos clientes, os fabricantes precisam atender aos padrões de segurança e as empresas de tecnologia devem gerenciar a privacidade do usuário.

Com a expansão da inteligência artificial (IA) em todas as organizações, o papel da conformidade operacional está aumentando. As empresas precisam garantir que seus modelos de IA e sistemas estejam alinhados com as regulamentações e políticas de governança interna em constante evolução.

Em um relatório da Stratistics, a MRC projeta que o mercado global de governança de IA e conformidade chegará a 2,54 bilhões em 2026. Além disso, espera-se que passe para USD 8,23 bilhões até 2034, apresentando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,8% durante o período de previsão.1

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Por que a conformidade operacional é importante?

A conformidade operacional é parte essencial dos programas mais amplos de conformidade e gerenciamento de riscos de uma organização. Ela também desempenha um papel central na proteção de dados e na conformidade de dados, influenciando a forma como as organizações coletam, armazenam e lidam com informações em suas operações.

A conformidade operacional abrange praticamente todos os aspectos do funcionamento de uma empresa, desde regulamentações de segurança no ambiente de trabalho e sustentabilidade ambiental até tributação, privacidade de dados e padrões específicos dos setores. As organizações também devem atender a requisitos como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a California Consumer Privacy Act (CCPA), que regem como os dados de clientes são coletados e usados em diferentes regiões.

A não conformidade pode resultar em penalidades regulatórias, interrupções nos negócios, danos à reputação e violação de dados. De acordo com o relatório do custo das violações de dados de 2025 da IBM, o custo médio global de uma violação de dados é de USD 4,44 milhões.

Práticas sólidas de conformidade operacional também apoiam a resiliência operacional e a resiliência cibernética. As organizações com controles robustos de conformidade já incorporados às suas operações estão mais bem posicionadas para continuar operando em meio a interrupções, sejam elas decorrentes de mudanças regulatórias, ataques cibernéticos ou falhas no sistema.

A conformidade da IA também se tornou um imperativo para organizações de todos os setores. Isso não é nenhuma surpresa, visto que a IA está gerando mais dados, criando novos requisitos regulatórios e avançando mais rápido do que a maioria dos programas de conformidade foi projetada para lidar.

De acordo com a Artificial Intelligence Act of the European Union (Lei de IA da UE), as empresas que não cumprirem esses requisitos podem enfrentar multas de até EUR 35 milhões ou 7% do faturamento anual global.2 A International Organization for Standardization (ISO) e a International Electrotechnical Commission (IEC) também estão desenvolvendo diretrizes para ajudar as organizações a gerenciar a conformidade de IA e realizar o gerenciamento de riscos de IA de forma mais consistente.

Quanto maior o número de mercados em que uma organização opera, mais complexos se tornam esses requisitos. As regras de residência de dados, as leis trabalhistas locais, os marcos regulatórios regionais e as preocupações com a soberania operacional também são aspectos importantes da conformidade operacional.

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Conformidade operacional versus conformidade regulatória

A conformidade operacional e a conformidade regulatória estão intimamente relacionadas, mas não são a mesma coisa. Ambas são componentes-chave de uma estratégia mais ampla de governança, risco e conformidade (GRC).

Conformidade regulatória refere-se ao cumprimento das leis e regulamentações específicas estabelecidas por órgãos reguladores que se aplicam a uma organização, como a HIPAA ou a Lei de IA da UE. Por outro lado, a conformidade operacional é mais ampla, abrangendo como uma organização incorpora esses requisitos em suas operações diárias, políticas internas e processos de negócios.

Em outras palavras, a conformidade regulatória define quais são as regras. Conformidade operacional é como uma organização garante que essas regras sejam seguidas todos os dias.

Elementos-chave da conformidade operacional

Embora cada organização aborde a conformidade de uma maneira diferente, certos elementos são fundamentais para que ela funcione na prática:

  • Monitoramento contínuo
  • Gerenciamento de risco
  • Treinamento de funcionários
  • Governança e responsabilidade
Monitoramento contínuo

A conformidade operacional não é uma auditoria anual. A organização utiliza sistemas e ferramentas de monitoramento de conformidade para acompanhar a adesão em toda a infraestrutura de TI e processos de negócios de forma contínua. Isso ajuda a identificar possíveis problemas antes que resultem em penalidades ou interrupções.
Gerenciamento de risco

Uma função essencial da conformidade operacional é identificar onde uma organização está exposta e mitigar os riscos antes que se tornem problemas onerosos. Isso inclui avaliação contínua dos riscos operacionais ligados à segurança da informação, sistemas de TI, controles de acesso e mudanças regulatórias à medida que o negócio evolui.
Treinamento de funcionários

Os funcionários precisam ser informados sobre suas obrigações e compreender as consequências do descumprimento delas. O treinamento regular cria uma forte cultura de conformidade em toda a empresa e apoia operações de conformidade mais amplas.
Governança e responsabilidade

A clareza na atribuição de responsabilidades de conformidade em todos os níveis da organização mantém o programa funcionando de forma consistente. Sem funções e estruturas de responsabilidade definidas, as lacunas podem passar despercebidas e não serem resolvidas. As organizações também precisam acompanhar métricas-chave, como taxas de aprovação em auditoria, tempos de resposta a incidentes e taxas de conclusão de treinamento, para medir o desempenho do programa.

Benefícios da conformidade operacional

A importância de um programa de conformidade operacional não pode ser subestimada. Um programa robusto de conformidade operacional é parte fundamental da estratégia de negócios da empresa, ajudando a organização a reduzir riscos, aumentar a eficiência, construir confiança e apoiar a estabilidade e o crescimento geral dos negócios:

  • Fornece proteção legal e regulatória: o atendimento aos requisitos de conformidade reduz a exposição de uma organização a multas, penalidades regulatórias e ações legais. Em setores altamente regulamentados, essa proteção não é opcional. É fundamental para operar.
  • Contribui para a reputação e a confiança: organizações com um sólido histórico de conformidade constroem credibilidade junto a clientes, investidores e reguladores ao longo do tempo. Isso inclui o cumprimento dos requisitos de residência de dados que regem onde os dados do cliente são armazenados e processados, o que se tornou uma expectativa crescente para organizações que operam em várias regiões. Uma falha grave de conformidade pode levar anos para ser superada, e as consequências costumam ser públicas.
  • Melhora a eficiência operacional: os esforços de conformidade realizados corretamente tendem a melhorar o desempenho geral das operações comerciais. Quando os requisitos são incorporados aos fluxos de trabalho diários, os erros diminuem e os processos se tornam mais consistentes. As equipes podem otimizar seu tempo e focar em trabalhos de maior valor.
  • Reduz os riscos: identificar e lidar com as lacunas de conformidade de forma antecipada protege as organizações de uma remediação muito mais cara no futuro. Esse processo é especialmente importante em áreas de risco potencial, como a segurança de dados, onde a janela entre uma vulnerabilidade conhecida e um incidente grave pode ser estreita.
  • Melhora a governança de IA: o gerenciamento proativo da conformidade da IA pode ajudar as organizações a evitar os riscos legais, de reputação e financeiros associados ao uso da IA.

Criação de uma estratégia de conformidade operacional

Para criar um programa de conformidade operacional eficaz, as organizações precisam de um framework e uma estratégia de conformidade clara com metas e iniciativas definidas.

1. Avaliar os requisitos de risco e conformidade

Comece mapeando as regulamentações, normas do setor e políticas internas que sua organização deve atender.

Uma avaliação de risco de conformidade identifica onde está a maior exposição e orienta a alocação de recursos. Para muitas organizações, isso inclui frameworks como o NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF), que fornece diretrizes amplamente adotadas para gerenciar o risco de cibersegurança e conformidade.

2. Estabelecer governança e responsabilidade claras

Atribua responsabilidades claras pela conformidade operacional em toda a empresa.

Um sistema de gerenciamento de conformidade (CMS) fornece um framework para rastrear obrigações, gerenciar riscos e manter a responsabilidade em todos os níveis da organização. Esse sistema inclui as políticas, procedimentos, controles e outras ferramentas de software que as organizações precisam para gerenciar seu programa de conformidade de forma eficaz.

3. Padronizar os processos de conformidade

Traduza os requisitos de conformidade em procedimentos que todas as equipes possam seguir e cumprir todos os dias.

Isso estabelece o padrão para a conformidade e o comportamento de acordo com a lei. Além disso, os fluxos de trabalho padronizados reduzem inconsistências e facilitam a demonstração de adesão durante auditorias de conformidade.

4. Implementar ferramentas de monitoramento

Os tempos dos processos manuais e planilhas ficaram para trás. As empresas agora podem implementar ferramentas que fornecem visibilidade contínua do status de conformidade.

A automação simplifica o monitoramento e os relatórios de rotina. Essa função libera as equipes de conformidade para se concentrarem no gerenciamento de riscos e não na coleta manual de dados. Muitas organizações também incorporam ferramentas de análise de IA para identificar padrões nos dados de conformidade e detectar antecipadamente possíveis problemas.

Softwares de conformidade de fornecedores como IBM, SAP e Microsoft geralmente fazem parte de um programa de GRC mais amplo. Também inclui dashboards e ferramentas de geração de relatórios que dão às equipes de conformidade uma visão em tempo real de suas obrigações.

5. Treinar os funcionários regularmente

Crie programas de treinamento que reflitam os requisitos atuais e sejam atualizados à medida que as regulamentações mudam.

O treinamento eficaz cria uma forte cultura de conformidade que atinge funcionários em todas as funções, não apenas aqueles com responsabilidades formais de conformidade. Uma abordagem colaborativa para a conformidade também quebra os silos entre departamentos e leva a resultados mais fortes e consistentes em toda a empresa.

6. Revisar e adaptar

As regulamentações mudam e surgem novos riscos. Auditorias internas regulares, juntamente com avaliações das políticas de conformidade, programas de monitoramento e treinamento, apoiam a conformidade contínua e mantêm os programas atualizados e eficazes.

Esse processo contínuo também permite aprimoramento e inovação constantes.

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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      Notas de rodapé

      1 AI Governance And Compliance Market, Stratistics MRC, 2026

      2 Enforcements/fines in the European Union, DLA Piper, 11 de fevereiro de 2026