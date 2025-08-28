O que é engenharia de observabilidade?

Observabilidade é a capacidade de entender o estado ou condição interna de um sistema complexo com base apenas no conhecimento de suas saídas externas, especificamente sua telemetria.

Em um sistema observável, as equipes de TI podem monitorar e analisar o desempenho do sistema com mais facilidade. Por exemplo, podem ver com precisão como os dados fluem pelo stack de tecnologia de uma organização, incluindo aplicações, data centers locais e ambientes de nuvem, e onde podem estar os gargalos. Esse insight ajuda as equipes a identificar e corrigir problemas mais rapidamente e, em geral, a criar sistemas mais fortes e resilientes.

Em sua essência, observabilidade é transformar dados brutos em insights práticos. No entanto, diferentemente das abordagens tradicionais de monitoramento (que se concentram em métricas predefinidas e resolução reativa de problemas), a observabilidade adota uma abordagem proativa.

As ferramentas de observabilidade utilizam a coleta de dados de uma ampla gama de fontes de dados para fazer análises mais profundas e acelerar a resolução de problemas. Eles coletam telemetria e outros dados de vários componentes de rede (contêineres, pods e microsserviços, entre outros) para dar às equipes de desenvolvimento uma visão holística da integridade e do desempenho dos componentes, bem como dos sistemas maiores dos quais eles fazem parte.

A telemetria inclui os "três pilares" da observabilidade: registros, métricas e rastreamentos.

Logs são registros detalhados do que está acontecendo em uma rede e sistemas de software. Os registros apresentam informações granulares sobre o que ocorreu, quando ocorreu e onde ocorreu na rede.

As métricas são avaliações numéricas do desempenho do sistema e do uso de recursos. As métricas oferecem uma visão geral de alto nível da integridade do sistema, capturando tipos de dados específicos e principais indicadores de desempenho (KPIs), como latência, perda de pacotes, disponibilidade de largura de banda e uso da CPU do dispositivo.

Os rastreamentos são registros de ponta a ponta da jornada de cada solicitação do usuário pela rede. Os rastreamentos apresentam informações sobre o caminho e o comportamento dos pacotes de dados à medida que eles atravessam vários dispositivos e sistemas complexos, tornando-os essenciais para a compreensão de ambientes distribuídos.

Ao contrário das ferramentas de monitoramento, as plataformas de observabilidade usam a telemetria de forma proativa. As equipes de DevOps e engenheiros de confiabilidade local (SREs) usam ferramentas de observabilidade para correlacionar telemetria em tempo real e obter uma visão completa e contextualizada da integridade do sistema. Isso permite que as equipes conheçam melhor cada elemento do sistema e como os diversos elementos se relacionam entre si.

Apresentando uma visão abrangente de um ambiente de TI completo com dependências, as soluções de observabilidade podem mostrar às equipes "o que", "onde" e "por que" de qualquer evento do sistema e como o evento pode afetar o desempenho de todo o ambiente. Podem também descobrir automaticamente novas fontes de telemetria que possam surgir no sistema (uma nova interface de programação de aplicativos (API) chamada para uma aplicação de software, por exemplo).

Os recursos de telemetria e correlação de dados geralmente determinam como engenheiros de software e equipes de DevOps implementam instrumentação de aplicação, processos de depuração e resolução de problemas. Essas ferramentas capacitam as equipes de TI a detectar e lidar com problemas antes que eles aumentem, ajudando a garantir conectividade perfeita, downtime mínimo e experiências otimizadas do usuário.

No entanto, eles também enviam feedback que os desenvolvedores podem incorporar em práticas futuras de observabilidade, o que os torna parte integrante da engenharia de observabilidade também.