O que é automação da infraestrutura?

Os ambientes de TI modernos estão cada vez mais complexos, abrangendo vários data centers, provedores de nuvem e arquiteturas híbridas. As cargas de trabalho que antes eram executadas em alguns servidores agora envolvem milhares de contêineres e microsserviços distribuídos entre regiões.

Gerenciar essa infraestrutura manualmente (configurar servidores individualmente, rastrear dependências em planilhas e implementar atualizações um sistema por vez) pode resultar em semanas de trabalho, altas taxas de erro e janelas de implementação perdidas.

A automação da infraestrutura agiliza esse processo, substituindo a configuração manual por fluxos de trabalho orientados por código, repetíveis e automatizados. Em vez de esperar semanas pela implementação manual, as organizações podem provisionar ambientes inteiros em minutos. Essa abordagem melhora a confiabilidade, reduz erros de configuração e permite escalabilidade sob demanda.

Por exemplo, para implementar manualmente uma aplicação de microsserviços em regiões de nuvem para a Black Friday, uma empresa precisaria de semanas para provisionar servidores, configurar balanceadores de carga e estabelecer conexões de rede em cada região. Com as ferramentas de automação da infraestrutura de TI, a mesma implementação pode levar minutos.

A automação da infraestrutura também oferece suporte às práticas de DevOps, incluindo pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD), orquestração de contêineres e infraestrutura como código (IaC).