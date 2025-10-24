O que é automação da infraestrutura?

A automação da infraestrutura permite que as organizações provisionem, configurem e gerenciem automaticamente os recursos de TI (como servidores, contêineres e infraestrutura de nuvem) usando código e fluxos de trabalho automatizados em vez de processos manuais.
Os ambientes de TI modernos estão cada vez mais complexos, abrangendo vários data centers, provedores de nuvem e arquiteturas híbridas. As cargas de trabalho que antes eram executadas em alguns servidores agora envolvem milhares de contêineres e microsserviços distribuídos entre regiões.
Gerenciar essa infraestrutura manualmente (configurar servidores individualmente, rastrear dependências em planilhas e implementar atualizações um sistema por vez) pode resultar em semanas de trabalho, altas taxas de erro e janelas de implementação perdidas.
A automação da infraestrutura agiliza esse processo, substituindo a configuração manual por fluxos de trabalho orientados por código, repetíveis e automatizados. Em vez de esperar semanas pela implementação manual, as organizações podem provisionar ambientes inteiros em minutos. Essa abordagem melhora a confiabilidade, reduz erros de configuração e permite escalabilidade sob demanda.
Por exemplo, para implementar manualmente uma aplicação de microsserviços em regiões de nuvem para a Black Friday, uma empresa precisaria de semanas para provisionar servidores, configurar balanceadores de carga e estabelecer conexões de rede em cada região. Com as ferramentas de automação da infraestrutura de TI, a mesma implementação pode levar minutos.
A automação da infraestrutura também oferece suporte às práticas de DevOps, incluindo pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD), orquestração de contêineres e infraestrutura como código (IaC).
A automação da infraestrutura opera por meio de três funções principais: provisionamento da infraestrutura, gerenciamento de configuração e orquestração do fluxo de trabalho.
A verdadeira automação requer visibilidade centralizada, controles padronizados e proteções de gerenciamento em todas essas funções para ajudar a garantir operações consistentes e seguras em grande escala.
Embora as ferramentas de automação de infraestrutura possam executar essas funções, nenhuma ferramenta única lida com todas elas. Em vez disso, as organizações criam cadeias de ferramentas de automação de ponta a ponta, nas quais diferentes ferramentas lidam com diferentes estágios do ciclo de vida da infraestrutura.
Por exemplo, um pipeline típico de automação da infraestrutura pode usar:
Terraform para provisionar, centralizar, padronizar e gerenciar infraestrutura, como servidores.
Ansible para configurar a infraestrutura, como instalação de software e definição de políticas de segurança para servidores.
Kubernetes para orquestrar contêineres em execução nesses servidores.
Jenkins para automatizar e coordenar o fluxo de trabalho geral.
O provisionamento cria e implementa automaticamente novos componentes de infraestrutura de TI com base em modelos predefinidos. Quando uma aplicação precisa de novos servidores, as ferramentas de automação podem provisionar instantaneamente máquinas virtuais, configurar a rede, definir o armazenamento e estabelecer grupos de segurança. Essas tarefas podem levar horas quando feitas manualmente e introduzem o risco de erro humano.
Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento de software pode provisionar um ambiente de teste inteiro — normalmente de 10 a 20 servidores, balanceadores de carga, bancos de dados, servidores de aplicações e componentes de rede — com um único comando, replicando exatamente as configurações de produção.
Os processos de provisionamento automatizados geralmente são idempotentes, o que significa que podem ser executados com segurança várias vezes sem alterar o sistema além do estado desejado.
As ferramentas comuns de provisionamento incluem:
Terraform, a plataforma de infraestrutura como código da HashiCorp que funciona em ambientes híbridos e multinuvem, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure e ambientes locais.
AWS CloudFormation para provisionamento nativo da AWS.
Docker para criar contêineres de imagens, que podem ser implementadas por ferramentas de orquestração como o Kubernetes.
Pulumi, que permite que os desenvolvedores definam infraestrutura em linguagens de programação de uso geral, como Python, JavaScript ou Go.
O gerenciamento de configuração ajuda a garantir que os recursos mantenham as configurações consistentes durante todo o ciclo de vida.
As ferramentas de automação de infraestrutura podem aplicar atualizações, patches e alterações de configuração uniformemente em todos os sistemas, evitando o desvio de configuração que pode ocorrer quando os administradores fazem alterações manuais em servidores individuais. Essas configurações são normalmente definidas em YAML, JSON ou outros formatos declarativos.
Por exemplo, quando um patch crítico de segurança é lançado, as ferramentas de gerenciamento de configuração podem aplicá-lo automaticamente a milhares de servidores em horas, ajudando a garantir que nenhum sistema fique vulnerável. Essa consistência é especialmente importante em setores regulamentados, onde o desvio de configuração pode causar violações de conformidade.
As ferramentas comuns de configuração incluem:
Ansible, que usa playbooks YAML e módulos reutilizáveis para automação sem agentes.
Puppet, uma ferramenta de configuração declarativa de código aberto.
Chef, que usa automação baseada em receitas.
A orquestração coordena processos automatizados em escala, gerenciando dependências e fluxos de trabalho em ambientes multinuvem complexos. Ao implementar uma aplicação de microsserviços, a orquestração ajuda a garantir que os bancos de dados sejam provisionados antes dos servidores de aplicações, os balanceadores de carga sejam configurados após as instâncias estarem prontas e o monitoramento seja estabelecido após os serviços estarem em execução.
Por exemplo, as ferramentas de orquestração podem otimizar e gerenciar atualizações contínuas em tempo real em um cluster Kubernetes. As ferramentas podem ajudar a garantir zero downtime, substituindo gradualmente contêineres antigos por novas versões, mantendo a disponibilidade do serviço. A minimização do downtime é particularmente importante para organizações que executam serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde o downtime pode levar à perda de receita.
Embora a maioria das cargas de trabalho de contêineres ainda seja executada no Linux, as ferramentas comuns de orquestração incluem:
Nomad, um orquestrador de carga de trabalho da HashiCorp que gerencia contêineres, binários e máquinas virtuais em todos os ambientes.
O Kubernetes, a principal plataforma de orquestração de contêineres de código aberto que gerencia aplicações conteinerizadas em escala.
Google Kubernetes Engine (GKE), serviço gerenciado do Kubernetes do Google Cloud.
Red Hat Ansible Automation Platform, que estende o gerenciamento de configuração para a orquestração em toda a empresa.
IBM Concert, uma plataforma impulsionada por IA para orquestração e gerenciamento de aplicações.
Ao combinar ferramentas de provisionamento, configuração e orquestração, as organizações podem alcançar a automação completa do ciclo de vida das aplicações. Os sistemas são provisionados automaticamente quando necessário, mantidos no estado desejado e desativados com base nos padrões de uso, requisitos de negócios ou fim da necessidade.
Essa abordagem representa um modelo mais amplo de infrastructure lifecycle management, que estende a automação além da implementação para incluir o monitoramento contínuo, a otimização e o descomissionamento controlado. Ele ajuda a garantir que a infraestrutura permaneça segura, econômica e alinhada com as políticas organizacionais durante toda a sua vida útil.
A automação eficaz depende do controle e da visibilidade. Para escalar a automação com segurança, as organizações implementam proteções que definem quais recursos podem ser criados, como eles são configurados e sob quais condições eles podem mudar. Usando política como código, essas regras são codificadas diretamente em fluxos de trabalho de automação, permitindo que as verificações de conformidade e governança sejam executadas automaticamente antes que as alterações na infraestrutura sejam aplicadas.
Com essas proteções implementadas, o autoatendimento do desenvolvedor se torna possível. As equipes têm autonomia para implementar ambientes e recursos aprovados sob demanda, sem esperar por avaliações manuais, e ainda operando dentro de Boundary seguros e em conformidade. Esse equilíbrio entre velocidade e controle pode ajudar as organizações a escalar a automação, mantendo a governança e a confiança.
A automação da infraestrutura pode ajudar as organizações a inovar e fornecer aplicações com mais rapidez, fortalecer a segurança e a governança e otimizar as operações na nuvem. Juntos, esses benefícios podem ajudar a garantir que as empresas obtenham o máximo retorno sobre seus investimentos em TI.
Ao substituir o esforço manual por fluxos de trabalho consistentes e orientados por código, a automação da infraestrutura ajuda a melhorar a confiabilidade, reduzir os riscos e manter a conformidade em ambientes híbridos cada vez mais complexos.
Processos manuais podem introduzir erros humanos, especialmente na infraestrutura de TI com seus muitos processos complexos e interconectados, desde a configuração do servidor e configuração de rede até a configuração do balanceador de carga, controle de acesso e gerenciamento de backup. De acordo com a Gartner, 67% das atividades de rede empresariais continuam manuais.1
A automação pode reduzir erros, eliminando erros de digitação manual e aplicando configurações consistentes padronizadas por meio de modelos.
Por exemplo, um único erro de digitação em uma configuração manual de firewall pode expor uma rede inteira a ameaças à segurança. As ferramentas de infraestrutura automatizadas aplicam configurações pré-testadas e com controle de versão validadas em ambientes de desenvolvimento e preparação.
Os custos de infraestrutura representam um dos maiores itens do orçamento de TI para muitas organizações. A automação da infraestrutura ajuda a otimizar os custos, permitindo que os ambientes sejam dimensionados de forma rápida e eficiente conforme a demanda flutua, utilizando recursos integrados de dimensionamento da nuvem por meio de fluxos de trabalho de provisionamento automatizados.
Em vez de simplesmente confiar no dimensionamento automático, a automação eficaz introduz grades de proteção e visibilidade, ajudando a evitar que as equipes criem uma infraestrutura desnecessária ou excessivamente cara. Com o gerenciamento centralizado e a aplicação de políticas, as organizações podem identificar e remover recursos ociosos, dimensionar ambientes corretamente e manter os gastos alinhados com as necessidades reais.
Por exemplo, as ferramentas de automação podem monitorar o uso de servidores em nuvem e desprovisionar servidores quando a demanda está baixa e, em seguida, provisionar rapidamente novos servidores quando a demanda aumentar, como durante uma venda ou promoção especial.
As organizações agora gerenciam ecossistemas distribuídos, abrangendo ambientes locais, na nuvem e na nuvem híbrida.
A automação da infraestrutura ajuda a unificar o gerenciamento nesses ambientes diversos e muitas vezes de multinuvem, implementando e configurando recursos quase instantaneamente. As organizações podem manter a flexibilidade, estejam elas usando data centers, servidores de nuvem ou qualquer combinação.
Por exemplo, uma organização pode implementar a mesma stack de aplicações em servidores AWS, Azure e locais usando arquivos de configuração idênticos. Esse recurso ajuda a garantir a consistência para os desenvolvedores e as equipes de plataforma, mantendo a flexibilidade para mudar as cargas de trabalho com base nos requisitos de custo, desempenho ou conformidade.
Com a padronização dos fluxos de trabalho de automação e a criação de consistência entre nuvens, as organizações podem entregar mais rapidamente, sem comprometer a segurança ou o controle.
A automação também fortalece a postura de segurança, aplicando políticas e reduzindo o potencial de desvio de configuração ou erro humano. Controles de segurança, políticas de acesso e requisitos de conformidade podem ser codificados em fluxos de trabalho de automação, ajudando a garantir que sejam aplicados consistentemente em todos os sistemas. Essa abordagem minimiza a exposição a ameaças e ajuda a manter a conformidade com os padrões internos e as regulamentações externas.
A automação eficaz da infraestrutura oferece suporte ao autoatendimento do desenvolvedor, permitindo que as equipes implementem e gerenciem ambientes aprovados sem a necessidade de um profundo conhecimento em infraestrutura. Estabelecendo modelos pré-configurados e fluxos de trabalho governados, as equipes de plataforma atuam como produtores, definindo padrões seguros que os consumidores (como desenvolvedores de aplicações) podem usar com confiança. Esse modelo acelera a entrega e, ao mesmo tempo, mantém a consistência, a conformidade e o alinhamento com as melhores práticas organizacionais.
Sem automação, as configurações de infraestrutura ficam frequentemente espalhadas por scripts manuais, documentação do GitHub e configurações de servidores individuais, criando desafios e vulnerabilidades de manutenção.
As ferramentas de automação da infraestrutura criam um repositório central para todas as configurações de infraestrutura, estabelecendo uma fonte única da verdade. As equipes de TI podem reverter após falhas e reduzir o tempo médio de recuperação (MTTR).
Por exemplo, quando uma vulnerabilidade de segurança exige a aplicação de patches em centenas de servidores, as equipes podem atualizar um arquivo de configuração e propagar automaticamente a mudança por todos os ambientes, em vez de atualizar manualmente cada servidor.
A automação da infraestrutura é um componente da automação de TI, uma disciplina mais ampla que envolve a automação de todos os processos de tecnologia em uma organização.
A automação da infraestrutura concentra-se especificamente na camada de tecnologia fundamental. Ela gerencia automaticamente servidores, redes, armazenamento e sistemas operacionais, realizando tarefas como provisionar máquinas virtuais, aplicar patches, monitorar desempenho e manter consistência. Por exemplo, um script que ativa automaticamente novos servidores quando a demanda aumenta é um exemplo de automação de infraestrutura.
A automação de TI engloba todos os processos de tecnologia automatizados em toda a organização: automação de infraestrutura mais processos de negócios, fluxos de trabalho de dados e tarefas em nível de aplicação. Por exemplo, a automação de fluxos de trabalho de integração de funcionários, o processamento de faturas ou a sincronização de dados de clientes representa o escopo mais amplo da automação de TI.
Pense da seguinte forma: a automação da infraestrutura mantém a base tecnológica, enquanto a automação de TI estende a automação a todos os processos digitais dentro da organização. O gerenciamento automático de servidores seria um exemplo de automação da infraestrutura, enquanto automatizar processos de RH, e relatórios financeiros seriam exemplos de automação de TI.
A infraestrutura como código (IaC) gerencia a infraestrutura de TI por meio de código, enquanto a automação de infraestrutura é a prática mais ampla de automatizar o gerenciamento de infraestrutura de TI por meio de código, scripts ou outras ferramentas. A automação da infraestrutura coordena vários processos em ambientes inteiros, ao contrário de scripts de tarefa única.
A IaC usa código para provisionar a infraestrutura de TI. O código é normalmente armazenado em repositórios de código-fonte, como GitHub, GitLab ou Bitbucket.
A IaC funciona bem para casos de uso específicos, como o provisionamento de servidores e o gerenciamento de configurações. Fluxos de trabalho mais complexos geralmente exigem plataformas de CI/CD, como Jenkins, para coordenar o provisionamento de infraestrutura com ferramentas de IaC, como Terraform ou Ansible.
A automação da infraestrutura permite implementações de infraestrutura rápidas e confiáveis, um princípio fundamental do DevOps.
As funções automatizadas podem ser testadas e migradas entre ambientes com risco mínimo. As ferramentas e processos de automação da infraestrutura também facilitam a manutenção de trilhas de auditoria completas de alterações feitas em toda a rede, permitindo que as equipes escalem, façam rollback ou revertam as alterações conforme a necessidade.
Os testes automatizados de desempenho também podem ajudar as equipes de DevOps a melhorar a qualidade do código e detectar antecipadamente os problemas. À medida que as organizações adotam práticas de DevSecOps, a automação da infraestrutura pode ajudar a aplicar políticas de segurança, gerenciar controles de acesso, aplicar patches e ajudar a garantir que o código passe em verificações de segurança dentro do pipeline de CI/CD.
A inteligência artificial (IA) está transformando a automação de infraestruturas com sistemas de autocorreção, otimização inteligente de recursos e prevenção preditiva de falhas.
Entre os líderes de negócios entrevistados pela IDC, 45% planejam aumentar os esforços de automação da infraestrutura por causa da IA agêntica— ou seja, sistemas de inteligência artificial que podem realizar tarefas com alguma autonomia.2
Os sistemas de IA estão começando a auxiliar em tarefas que antes exigiam avaliação humana, como otimizar a alocação de recursos durante picos de tráfego ou identificar as causas raiz por meio da log analysis. Essa assistência é tão boa quanto os dados que o sistema de IA tem para ajudar na tomada de decisão. A IaC pode ajudar a facilitar a criação de uma camada de dados centralizada em todo o patrimônio híbrido de uma organização para ajudar a impulsionar esse mecanismo de IA.
Embora a supervisão humana permaneça essencial, a IA pode melhorar a automação da infraestrutura de três maneiras principais:
A análise preditiva de dados pode identificar possíveis falhas antes que elas ocorram, analisando padrões de métricas, logs e comportamento do sistema.
O auto-scaling inteligente vai além das regras baseadas em limites para considerar fatores como otimização de custos, requisitos de desempenho e padrões de uso histórico.
A análise automatizada da causa raiz pode rastrear problemas por meio de dependências complexas de microsserviços em minutos, em vez de horas.
À medida que a IA se torna mais integrada às operações de infraestrutura, ela pode ampliar o valor da IaC, tornando-a mais adaptável e consciente do contexto. Em vez de confiar em regras predefinidas, a IA pode interpretar sinais em tempo real de modelos e conjuntos de dados de infraestrutura conectada para orientar decisões de automação — ajustando limites de escala, otimizando posicionamento, corrigindo problemas ou aplicando políticas dinamicamente.
A convergência da IA e da infraestrutura codificada estabelece a base para sistemas inteligentes e autônomos que avaliam e melhoram continuamente a confiabilidade, a eficiência e o desempenho em ambientes híbridos.
1 Market Guide for Network Automation Platforms, Gartner, 7 de abril de 2025.
2 Preparing Enterprise AI-Ready Infrastructure for Agentic-Driven Disruption, IDC Research, abril de 2025
