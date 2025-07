IBM® Concert Workflows para automação de infraestrutura

O gerenciamento da automação seguro e centralizado agrega governança de nível corporativo à sua estratégia de automação. Com o gerenciamento centralizado de fluxos de trabalho e o controle de acesso baseado em função até o nível do bloco de ação, as equipes podem automatizar com confiança.

Agende, versione e gerencie com facilidade os fluxos de trabalho através do suporte Git integrado. Os dashboards de governança apresentam métricas em tempo real, insights de ROI e trilhas de auditoria completas com registro de logs e tratamento de erros integrados.

Seguro. Visível. Controlado. Automação criada para escalar.