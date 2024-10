Exemplos, aplicações e casos de uso da nuvem híbrida

As cargas de trabalho, a infraestrutura e os processos são exclusivos de cada empresa. Para isso, uma estratégia de nuvem híbrida (ou multinuvem híbrida) permite que as organizações personalizem soluções para atender às suas demandas técnicas e necessidades de negócios específicas.

Conheça seis casos de uso atraentes que demonstram como a adoção da nuvem híbrida oferece benefícios significativos para os negócios.

1. Transformação digital

Em relação à transformação digital, uma configuração de nuvem híbrida oferece várias maneiras de modernizar a infraestrutura de TI específica para cada carga de trabalho. Vejamos alguns cenários.

Um recente salto nas demandas de computação em nuvem ocorreu durante a pandemia da COVID-19. As empresas precisavam modernizar sua infraestrutura de TI e criar operações de negócios mais resilientes para lidar com interrupções na cadeia de suprimentos, acomodar o trabalho remoto e otimizar os serviços de e-commerce. Por isso, recorreram à nuvem híbrida para atender a essas necessidades repentinas.

Em relação ao trabalho remoto, uma solução de nuvem híbrida permite que as organizações migrem dados confidenciais para seus servidores privados locais e, ao mesmo tempo, tornem as principais aplicações e serviços na nuvem pública acessíveis a qualquer funcionário em qualquer local. Isso cria a flexibilidade, a segurança e a disponibilidade necessárias para que os funcionários tenham um acesso seguro aos recursos corporativos e compartilhem ferramentas como plataformas de gerenciamento de trabalho para colaborar dentro e fora da organização.

As instituições financeiras fazem parte de um setor altamente regulamentado que ainda depende, até certo ponto, de sistemas legados (por exemplo, plataformas baseadas em mainframe) para lidar com uma grande quantidade de dados confidenciais. Uma solução de nuvem híbrida oferece uma forma alternativa flexível para os bancos isolarem esses dados, hospedando as aplicações em nuvens públicas compatíveis com o setor e armazenando informações confidenciais localmente na sua nuvem privada. A nuvem híbrida também permite que as metodologias de DevOps para bancos criem rapidamente soluções personalizadas em aplicações de software que simplificam as operações bancárias e proporcionam melhores experiências aos clientes (por exemplo, aplicativos bancários móveis rápidos e seguros).

2. Recuperação de desastres (DR)

A recuperação de desastres (DR) envolve tecnologias de TI e melhores práticas projetadas para evitar ou minimizar a perda de dados e a interrupção dos negócios resultantes de eventos catastróficos. Os possíveis desastres incluem falhas de equipamento, desastres naturais, quedas de energia, ataques cibernéticos, emergências civis ou ataques militares. A estratégia de DR é amplamente considerada obrigatória para muitas cargas de trabalho na maioria das organizações.

Uma estratégia de nuvem híbrida frequentemente inclui um plano de recuperação de desastres baseado em nuvem. Esse plano envolve a hospedagem de sistemas e dados em uma nuvem privada e o backup dessa infraestrutura em uma nuvem pública. Em caso de desastre, a organização poderá migrar as cargas de trabalho para a nuvem pública de forma rápida e tranquila, com o mínimo de interrupção, e continuar executando as aplicações de negócios.

Muitos dos provedores de nuvem de hoje oferecem serviços de gerenciamento de nuvem, como a Recuperação de Desastres como Serviço (DRaaS). Esse serviço permite que as organizações façam backup de seus dados e infraestrutura de TI e os hospede na infraestrutura de um provedor de nuvem terceirizado. No evento de uma catástrofe, o provedor de nuvem pode implementar e orquestrar o plano de DR da empresa para garantir a continuidade dos negócios.

3. Desenvolvimento e testes (dev/test)

Um ambiente de nuvem híbrida oferece vantagens claras para o desenvolvimento e teste de aplicações, pois não há necessidade de comprar e configurar nenhum hardware físico no local. As equipes de DevOps frequentemente usam plataformas de nuvem pública e outros serviços, como armazenamento em nuvem, para hospedar projetos de desenvolvimento. Em comparação com o lançamento de um ambiente de teste em uma nuvem privada, uma abordagem de desenvolvimento/teste em uma nuvem pública oferece economia de custos, flexibilidade e menor tempo de lançamento no mercado. Depois que uma equipe desenvolve uma aplicação na nuvem pública, eles podem migrá-la para um ambiente de nuvem privada com base nas necessidades dos negócios ou em fatores de segurança.

A criação e o teste em uma configuração de nuvem pública também podem ajudar a promover a estratégia geral de modernização de aplicações de uma organização, auxiliando no desenvolvimento e no teste da arquitetura de microsserviços projetada para aplicações legadas monolíticas.

4. Cloud bursting

Muitas empresas lidam com cargas de trabalho dinâmicas propensas a rápidos picos na demanda de recursos (por exemplo, um site de comércio eletrônico durante as vendas de fim de ano). É aqui que entra a "cloud bursting", uma técnica de implementação de nuvem híbrida. A cloud burst é uma configuração entre uma nuvem privada e uma nuvem pública que usa o balanceamento de carga para redirecionar o excesso de tráfego. Quando uma nuvem privada atinge 100% da capacidade, as cargas de trabalho externas que, de outra forma, sobrecarregariam os servidores privados de uma organização, são transferidas para serviços de nuvem externos de terceiros.

Além de evitar a interrupção das aplicações de negócios durante picos repentinos de carga de trabalho, a "cloud bursting" pode liberar recursos locais para outras aplicações e reduzir os gastos de capital vinculados aos custos de infraestrutura local.

5. Edge computing

Edge computing é um framework de computação distribuído que coloca as cargas de trabalho do computador o mais próximas possível das fontes de dados (por exemplo, dispositivos IOT). A edge computing tem muitas aplicações comerciais, que vão desde a manutenção preditiva em um chão de fábrica até o monitoramento de pacientes no hospital.

A edge computing tornou-se uma parte crítica da arquitetura de nuvem híbrida, especialmente à medida que os endpoints, aplicações e dados se tornam mais distribuídos. A edge computing, e edge computing móvel em redes 5G, mantém a capacidade de computação mais próxima dos endpoints, resultando em baixa latência e alta disponibilidade de largura de banda.

Uma estratégia moderna de nuvem híbrida combinada com a edge computing cria uma solução perfeita de ponta a ponta que permite a flexibilidade de executar aplicações em data centers públicos ou privados e no edge, levando recursos de computação para os usuários finais, dispositivos de IoT etc. Nos casos que requerem transferência de dados de baixa latência, como análise de dados em veículos autônomos ou para obter insights de clientes de varejo em tempo real, a nuvem híbrida permite selecionar serviços de infraestrutura e aplicações no edge.

6. Nuvem híbrida e IA

A inteligência artificial (IA) continua transformando o funcionamento das empresas, simplificando processos, aumentando a eficiência e reduzindo oa custos. Ao aproveitar a IA, as empresas podem automatizar tarefas repetitivas para liberar sua força de trabalho, reduzir erros e melhorar a tomada de decisões. Um ambiente de nuvem híbrida forma uma base crítica para os recursos de AI, incluindo a AI generativa, que se tornou uma das principais prioridades das empresas em todo o mundo.

Os grandes modelos de linguagem (LLMs) associados à IA generativa demandam um enorme poder computacional para processar grandes volumes de dados em um ambiente que viabilize a segurança e a rápida escalabilidade. Uma arquitetura de nuvem híbrida permite que as empresas escalem os recursos de computação sob demanda e aloquem recursos durante os períodos de pico de uso.

Privacidade de dados segurança de dados e ameaças cibernéticas são as principais preocupações da IA generativa e dos LLMs. Um ambiente de nuvem híbrida oferece às empresas a flexibilidade de armazenar e processar dados confidenciais localmente em uma configuração de nuvem privada, protegendo as informações contra ameaças externas e garantindo o cumprimento dos padrões regulatórios.