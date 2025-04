A business intelligence generativa, também chamada de "BI generativa" ou "BI gen", é a prática de aplicar IA generativa aos processos de business intelligence. As ferramentas de BI generativa podem automatizar e otimizar as principais tarefas de análise de dados, como a identificação de padrões e a criação de visualizações.

Business intelligence ou BI, refere-se a um conjunto de processos para analisar dados de negócios para informar decisões de negócios. As ferramentas e fluxos de trabalho tradicionais de BI são altamente manuais, exigindo tempo significativo e conhecimento técnico para transformar dados brutos em insights praticáveis. As partes interessadas que não possuem experiência em ciência de dados geralmente não conseguem fazer uso completo das técnicas de BI.

A BI generativa permite que mais pessoas participem da análise de dados de negócios. Normalmente impulsionadas por grandes modelos de linguagem (LLMs), as ferramentas de BI generativa funcionam de forma muito parecida com outras ferramentas comuns de IA generativa, como ChatGPT ou Microsoft Copilot. Os usuários inserem instruções em linguagem natural e a ferramenta responde de acordo.

Ao contrário do BI tradicional, os usuários não precisam aprender linguagens de programação especiais, realizar cálculos manuais ou criar gráficos do zero. Podem pedir à ferramenta de BI generativa, em linguagem simples, para conduzir análises avançadas e criar relatórios para elas.

Dessa forma, a BI generativa permite análises de autoatendimento para usuários em toda a organização, independentemente do conjunto de habilidades. A análise de autoatendimento, por sua vez, ajuda as organizações a tomarem decisões mais baseadas em dados.

BI generativa é uma categoria de Tecnologia relativamente nova. De acordo com uma pesquisa, apenas 3% das organizações relatam que colocaram a BI generativa em “uso operacional total”. No entanto, mais da metade das organizações relata que estão em vários estágios de Explore da IA generativa.1 Espera-se que as taxas de adoção cresçam à medida que as ferramentas de BI generativa se tornarem mais refinadas e prontamente disponíveis.