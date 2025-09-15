Como bancos de dados NoSQL, tanto o Apache Cassandra quanto o MongoDB são compatíveis com sistemas distribuídos com armazenamento de dados em vários recursos de computação para mitigar o tempo de inatividade. Porém, assim como acontece com seus modelos de dados, a arquitetura subjacente a essa distribuição é fundamentalmente diferente.

O Apache Cassandra depende de uma arquitetura ponto a ponto. Todos os nós de um cluster do Cassandra são iguais, sem depender de um nó mestre. Quando os dados são colocados em um cluster, uma função de hash é aplicada à chave de partição da linha e a produção é usada para atribuir dados a nós específicos. Os dados também são copiados para outros nós.

O fator de replicação de um banco de dados Cassandra descreve o número de cópias dos dados armazenados no banco de dados. O mecanismo de armazenamento do Cassandra usa um fluxo passo a passo (ou caminho de gravação) que consiste em um log de confirmação, uma tabela na memória (memtable) e arquivos de tabela de string classificada (SSTable).

Ao contrário do Cassandra, o MongoDB utiliza um modelo primário/secundário para sua arquitetura distribuída. No MongoDB, um conjunto de réplicas (um grupo de instâncias) consiste em um nó primário que lida com todas as operações de escrita (adições ou modificações de dados) e nós secundários que refletem os dados no nó primário.

Grandes conjuntos de dados no MongoDB também podem ser distribuídos para várias máquinas por meio de um processo conhecido como fragmentação. As informações são divididas em clusters fragmentados, vários conjuntos de réplicas e um roteador que transmite consultas de aplicações para os conjuntos de réplicas, para melhorar a capacidade do sistema de lidar com solicitações de dados.

Os bancos de dados também empregam diferentes métodos de indexação. No Apache Cassandra, o índice primário é a chave de partição, embora a documentação do Cassandra cite a indexação anexa ao armazenamento (que apresenta índices para colunas não particionadas) como apropriada para a maioria dos casos de uso. 4 O Cassandra também tem índices secundários, que são índices locais armazenados em tabelas separadas dos valores que estão sendo indexados. O MongoDB suporta vários tipos de índices diferentes para casos de uso diferentes, incluindo índices geoespaciais, índices multikey e índices de texto.