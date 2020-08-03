Depois que as informações pessoais são armazenadas na blockchain, os candidatos a emprego podem disponibilizá-las compartilhando uma chave digital, e a equipe de RH pode pesquisar na rede em busca de candidatos qualificados. Isso facilitará a triagem de candidatos e a colocação em posições que correspondam às suas qualificações e interesses. E os trabalhadores poderão escolher seus caminhos profissionais de forma mais autônoma.

No geral, acreditamos que, ao aplicar a blockchain ao mercado de RH, podemos ajudar as pessoas a maximizar seus pontos fortes e alcançar seu potencial.

Para ajudar nossa rede a crescer até a massa crítica, nós da Persol estamos convidando organizações de RH e funcionários para se juntarem ao consórcio. A blockchain de RH é uma plataforma compartilhável. Incentivamos os novos participantes a aproveitarem a parte compartilhável para introduzir novos estilos de trabalho e ajudar a criar uma maneira melhor de gerenciar o RH.

