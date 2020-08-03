O setor de recursos humanos (RH) do Japão está passando por uma transformação. O emprego vitalício não é mais garantido. A promoção por senioridade começou a entrar em colapso. E o mercado de trabalho está ficando cada vez mais sem fronteiras. Por isso, as empresas japonesas estão explorando novos estilos de trabalho mais próximos dos globais.
Em particular, muitos empregadores agora permitem que os funcionários trabalhem em empregos pontuais, o que traz um influxo de freelancers e contratados para o mercado. Enquanto essas pessoas buscam novos empregos, os profissionais de RH geralmente trabalham de forma isolada, usando métodos manuais tediosos para selecionar históricos de trabalho, habilidades, conquistas e referências.
Na Persol Career Co., sabíamos que tinha que haver uma maneira melhor de verificar se as credenciais eram atuais, precisas e não alteradas apenas para conseguir um emprego. Uma maneira melhor de armazenar informações pessoais em sistemas de TI, mas mantê-las protegidas contra hackers e alterações fraudulentas. Uma maneira melhor para os trabalhadores atualizarem seus currículos e compartilhá-los de forma segura entre recrutadores preferenciais e empregadores.
Trabalhamos com a hipótese de que uma rede blockchain poderia fornecer o framework para resolver esses problemas. Mas precisávamos de ajuda para testar nossas suposições e desenvolver uma solução.
Recorremos à IBM Garage, que organizou um workshop Enterprise Design Thinking com a equipe de especialistas da IBM conhecedores do IBM Blockchain Platform, do Hyperledger Fabric de código aberto da Linux Foundation e de casos de uso globais bem-sucedidos. Nossa equipe incluiu pessoal de TI e empresários representando a comunidade de usuários de RH.
Usando o design thinking, a equipe da Garage não demorou muito para desenvolver um produto mínimo viável (MVP) com um enorme potencial. Ainda em forma de protótipo, a solução cria uma rede blockchain autorizada ideal para armazenar, verificar e compartilhar o histórico de trabalho dos funcionários entre um consórcio de empregadores, empresas de RH e organizações de trabalhadores. Oferece benefícios significativos aos stakeholders no mercado de trabalho e até mesmo para o tecido social japonês.
Durante o workshop da Garage, foi ótimo poder perguntar aos especialistas do Hyperledger se nossas suposições estavam certas e vê-las confirmadas. A equipe da IBM também nos deu muitas ideias novas e demonstrou como a blockchain pode simplificar os processos de RH. Um facilitador importante é o livro-razão distribuído da blockchain, um ambiente resistente a adulterações e rico em segurança para o compartilhamento de informações de histórico de trabalho tão crítico para candidatos e empregadores.
Depois que as informações pessoais são armazenadas na blockchain, os candidatos a emprego podem disponibilizá-las compartilhando uma chave digital, e a equipe de RH pode pesquisar na rede em busca de candidatos qualificados. Isso facilitará a triagem de candidatos e a colocação em posições que correspondam às suas qualificações e interesses. E os trabalhadores poderão escolher seus caminhos profissionais de forma mais autônoma.
No geral, acreditamos que, ao aplicar a blockchain ao mercado de RH, podemos ajudar as pessoas a maximizar seus pontos fortes e alcançar seu potencial.
Para ajudar nossa rede a crescer até a massa crítica, nós da Persol estamos convidando organizações de RH e funcionários para se juntarem ao consórcio. A blockchain de RH é uma plataforma compartilhável. Incentivamos os novos participantes a aproveitarem a parte compartilhável para introduzir novos estilos de trabalho e ajudar a criar uma maneira melhor de gerenciar o RH.
De tempos em tempos, convidamos líderes de pensamento setoriais, especialistas acadêmicos e parceiros a compartilhar suas opiniões e insights sobre as tendências atuais em blockchain para o blog Blockchain Pulse. Embora as opiniões contidas nesses posts do blog sejam próprias e não reflitam necessariamente as opiniões da IBM, este blog se esforça para receber todos os pontos de vista da conversa.