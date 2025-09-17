AWS Cloud Adoption Framework e perspectivas

O AWS CAF agrupa recursos em seis perspectivas:

Negócios Pessoas Controle Plataforma Segurança operações

Cada perspectiva inclui um conjunto de recursos que os stakeholders relevantes possuem ou gerenciam durante a jornada de transformação da nuvem.

O AWS Cloud Adoption Framework foi desenvolvido em resposta à crescente demanda por transformação digital e à necessidade de aproveitar o potencial da computação em nuvem. Embora o AWS CAF seja adaptado para as jornadas de migração da AWS, suas práticas são frequentemente integradas a tecnologias de parceiros de sistemas de nuvem e adaptadas para outras plataformas de nuvem.

Com a crescente pressão sobre as empresas para modernizar as operações, a migração para a nuvem tornou-se essencial para aumentar a agilidade, a escalabilidade e viabilizar tecnologias de ponta, como automação de processos, análise em tempo real e inteligência artificial (IA).

Em um estudo de 2025 do Synergy Research Group, os gastos empresariais em serviços de nuvem aumentaram para US$ 99 bilhões em todo o mundo, um aumento de mais de US$ 20 bilhões em relação ao segundo trimestre de 2024. O estudo atribui esse crescimento à explosão da IA generativa (IA gen) e à demanda generalizada por infraestrutura de nuvem para suportar cargas de trabalho orientadas por IA.1