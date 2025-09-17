AWS Cloud Adoption Framework e perspectivas

O AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) fornece um roteiro abrangente e estruturado para ajudar as organizações a transformar digitalmente e acelerar a adoção da nuvem. Ele consiste em melhores práticas, orientações e ferramentas que alinham a tecnologia com pessoas, processos e objetivos de negócios.
O AWS CAF agrupa recursos em seis perspectivas:
Cada perspectiva inclui um conjunto de recursos que os stakeholders relevantes possuem ou gerenciam durante a jornada de transformação da nuvem.
O AWS Cloud Adoption Framework foi desenvolvido em resposta à crescente demanda por transformação digital e à necessidade de aproveitar o potencial da computação em nuvem. Embora o AWS CAF seja adaptado para as jornadas de migração da AWS, suas práticas são frequentemente integradas a tecnologias de parceiros de sistemas de nuvem e adaptadas para outras plataformas de nuvem.
Com a crescente pressão sobre as empresas para modernizar as operações, a migração para a nuvem tornou-se essencial para aumentar a agilidade, a escalabilidade e viabilizar tecnologias de ponta, como automação de processos, análise em tempo real e inteligência artificial (IA).
Em um estudo de 2025 do Synergy Research Group, os gastos empresariais em serviços de nuvem aumentaram para US$ 99 bilhões em todo o mundo, um aumento de mais de US$ 20 bilhões em relação ao segundo trimestre de 2024. O estudo atribui esse crescimento à explosão da IA generativa (IA gen) e à demanda generalizada por infraestrutura de nuvem para suportar cargas de trabalho orientadas por IA.1
O Amazon Web Services (AWS) CAF ajuda uma ampla gama de stakeholders (por exemplo, CEOs, CFOs, CIOs, CTOs, equipes de DevOps, arquitetos de soluções em nuvem) a alcançar os resultados desejados de tecnologia e negócios. Ele oferece muitos benefícios valiosos, incluindo:
O CAF apresenta orientação personalizada para ajudar as organizações a migrar cargas de trabalho para a nuvem de maneira segura, econômica e em conformidade. Em vez de adotar uma abordagem de tamanho único, ela usa um procedimento estruturado que acelera a transformação por meio de recursos e fases estratégicas.
O framework começa mapeando 47 recursos discretos em seis perspectivas principais. Esses recursos representam a capacidade de uma empresa de implementar recursos (por exemplo, pessoas, tecnologia, outros ativos) por meio de processos que entregam resultados específicos.
Em seguida, o framework identifica quatro domínios de transformação críticos, essenciais para a execução de uma estratégia de nuvem bem-sucedida, antes de orientar as organizações em quatro fases de transformação iterativas da nuvem que se baseiam umas nas outras.
As perspectivas do AWS CAF estão centradas em recursos fundamentais e fornecem uma orientação prescritiva usada por milhares de empresas para melhorar a prontidão para a nuvem e acelerar a transformação na nuvem.
As seis perspectivas do AWS CAF são abordadas em um white paper separado:
Os investimentos em nuvem devem estar alinhados com a estratégia. A perspectiva de negócios se concentra em garantir que esses investimentos acelerem tanto a transformação digital quanto as metas de negócios. Também se concentra na obtenção de valor e otimização financeira.
Os recursos fundamentais incluem:
As mudanças tecnológicas são tão eficazes quanto as pessoas que as implementam. A perspectiva de pessoas foi criada para estimular a mudança organizacional e preencher a lacuna entre os objetivos de tecnologia e de negócios. Ela acelera a jornada para a nuvem para ajudar as organizações a se concentrar em uma cultura baseada no crescimento e aprendizado contínuos.
Os recursos fundamentais incluem:
As iniciativas de nuvem exigem supervisão coordenada. A perspectiva de governança estabelece frameworks para gerenciar as operações de nuvem, ao mesmo tempo em que otimiza o valor e controla os riscos.
Os recursos fundamentais incluem:
A infraestrutura de nuvem consiste em componentes de hardware e software que se combinam para oferecer a escalabilidade, a flexibilidade e a acessibilidade exigidas pelas empresas modernas. A perspectiva de plataforma ajuda a criar uma plataforma de nuvem híbrida de nível corporativo, escalável e híbrida. Ela se concentra na modernização de cargas de trabalho existentes e na implementação de novas soluções nativas da nuvem, como serviços da AWS (por exemplo, Lambda) ou tecnologias de terceiros.
Os recursos fundamentais incluem:
Garantir que os dados estejam protegidos em todas as fases de uma estratégia de migração para a nuvem é um facilitador crítico para uma segurança robusta. A perspectiva de segurança concentra-se em obter confidencialidade, integridade e disponibilidade em relação a dados e cargas de trabalho em nuvem.
Os recursos fundamentais incluem:
Os ambientes de nuvem exigem monitoramento e manutenção contínuos para alcançar o desempenho ideal. A perspectiva de operações estabelece processos e práticas para um gerenciamento de nuvem eficaz, garantindo que elas entreguem valor e atendam aos requisitos de negócios de forma consistente.
Os recursos fundamentais incluem:
O AWS Cloud Adoption Framework identifica quatro grandes domínios de transformação que devem mudar para a transformação para a nuvem bem-sucedida.
As organizações migram e modernizam a infraestrutura anterior e as plataformas de dados no local para usar os recursos da nuvem.
As equipes digitalizam, automatizam e otimizam as operações de negócios, para obter maior eficiência e agilidade.
As empresas reinventam seus modelos operacionais e de negócios e reestruturam as equipes para compatibilidade com a transformação para a nuvem.
As empresas desenvolvem e iniciam produtos e serviços inovadores habilitados por tecnologias de nuvem.
Com base nos recursos e domínios de transformação fundamentais, o AWS CAF descreve quatro fases incrementais para a transformação para a nuvem:
As organizações identificam como a tecnologia de nuvem pode acelerar os resultados dos negócios. Essa fase envolve workshops facilitados que ajudam as equipes a avaliar as oportunidades de transformação e estabelecer a base para iniciativas de transformação digital.
As equipes avaliam os recursos organizacionais existentes em relação aos requisitos de transformação para a nuvem. Por meio de avaliações estruturadas, as organizações identificam lacunas de recursos e desenvolvem planos de ação para lidar com deficiências nos recursos fundamentais.
As organizações implementam iniciativas piloto em ambientes de produção enquanto criam soluções que demonstram valor de negócios mensurável. Essa fase se concentra na validação de estratégias de nuvem por meio de implementações controladas e no mundo real.
As iniciativas piloto comprovadas se expandem para o escopo pretendido à medida que as organizações percebem os benefícios de negócios previstos da transformação para a nuvem. Essa fase marca a obtenção da adoção da nuvem em grande escala e a realização dos objetivos estratégicos.
O AWS Well-Architected Framework fornece aos arquitetos de nuvem as melhores práticas e orientações práticas para criar uma infraestrutura segura, de alto desempenho e econômica para aplicações e cargas de trabalho. Ele consiste em orientação especializada, laboratórios práticos e a ferramenta AWS Well-Architected Tool, um recurso gratuito dentro do AWS Management Console que permite avaliações de cargas de trabalho, identifica áreas de alto risco e monitora possíveis melhorias.
O framework gira em torno de seis pilares fundamentais:
A aceleração da integração da IA em toda a infraestrutura empresarial continua crescendo. Um estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV) com 2.900 executivos globais descobriu que os fluxos de trabalho habilitados para IA (muitos impulsionados pela IA agêntica) devem crescer de 3% em 2024 para 25% em 2026.
Reconhecer o impacto transformador da IA e do aprendizado de máquina (ML) se estende às estratégias de adoção da nuvem. A AWS publicou dois guias para ajudar as organizações a navegar pela transformação orientada por IA:
Ambos ajudam as organizações aplicam os princípios do CAF aos casos de uso de IA, garantindo que os investimentos em IA se alinhem com metas mais amplas de transformação digital e entreguem valor de negócios mensurável.
