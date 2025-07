O que é hardware de IA?

A memória desempenha um papel fundamental na infraestrutura da maioria dos computadores, incluindo máquinas com recursos de IA. Arquiteturas e dispositivos de armazenamento de memória garantem que os sistemas de IA tenham acesso rápido aos dados e instruções necessários para executar tarefas de IA. A capacidade e a velocidade da memória de um sistema impactam diretamente sua capacidade de desempenho. Memória insuficiente pode gerar gargalos que desaceleram ou comprometem todas as operações do sistema — não apenas as cargas de trabalho de IA.

No entanto, nem toda memória é igual e, embora todos os tipos de memória tenham seu papel, alguns são mais otimizados para aplicações de IA específicas ou gerais do que outros. Dentro dos sistemas de IA, diferentes tipos de memória costumam ser usados em conjunto para diferentes etapas do processo de IA, com requisitos específicos que variam conforme o projeto ou as demandas operacionais.

RAM: tipo principal de memória para computação geral e para IA, a memória de acesso aleatório (RAM) oferece armazenamento temporário e rápido para operações ativas. A RAM pode ler e gravar dados rapidamente, sendo adequada para processamento em tempo real. Sua capacidade limitada e alta volatilidade, no entanto, a tornam menos ideal para operações de IA em grande escala.

VRAM: a memória de vídeo (VRAM) é um tipo especializado de RAM usada especificamente em GPUs. A VRAM oferece o tipo de paralelismo aprimorado desejável para tarefas complexas de IA; no entanto, comparada à RAM comum, tende a ser mais cara e com capacidade ainda menor.

HBM: desenvolvida originalmente para uso em computação de alto desempenho, a memória de alta largura de banda (HBM) é projetada para transferência de dados ultrarrápida entre unidades de processamento — uma vantagem valiosa para aplicações de IA. Embora o desempenho da HBM tenha um custo elevado, esse tipo de memória de alta velocidade é uma escolha ideal para aplicações de IA.