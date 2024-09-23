O firmware é instalado em um dispositivo enquanto ele está sendo fabricado. Principalmente, facilita as comunicações entre o sistema operacional (SO) e o próprio dispositivo. A unidade de processamento central (CPU) do computador, o local onde a entrada de dados é transformada em saída de informações, recupera o firmware da memória do computador e o executa.

Localizado na memória não volátil do dispositivo, onde o conteúdo pode ser armazenado quando o dispositivo está desligado, o firmware pode ser gravado em vários tipos de memória diferentes, incluindo memória de acesso aleatório 9RAM), memória somente de leitura (ROM), recuperação programável apagável somente memória (EPROM) e memória flash. Conforme a complexidade das tarefas necessárias para o firmware aumentou, ele assumiu algumas das características do hardware de computador, como o uso de memória flash e um sistema básico de entrada/saída (BIOS).

O firmware normalmente armazena dados na memória “não volátil” ou “somente leitura” (ROM) do sistema, também conhecida como memória flash. Esse tipo de memória é usado em uma ampla variedade de dispositivos portáteis, como pen drives, smartphones, câmeras digitais, notebooks e muito mais, e é essencial para a funcionalidade do firmware. Recentemente, a memória flash ganhou alguns dos mesmos recursos normalmente associados aos computadores.

Por exemplo, quando um computador é inicializado, ele passa por uma sequência conhecida como sistema básico de entrada/saída (BIOS). O primeiro firmware a executar uma sequência de BIOS usou um chip ROM, mas agora os sistemas passaram a usar memória flash para BIOS, para que os dados possam ser reescritos sem que o chip tenha que ser removido da placa de sistema e reinserido após ser reprogramado.