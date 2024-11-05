Os relatórios de Controle da Organização de Serviços (SOC) são relatórios independentes, emitidos por terceiros, por avaliadores certificados pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), que abordam o risco associado a um serviço terceirizado. O AICPA estabeleceu os Critérios de Serviços de Confiança (TSC) para segurança, disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade e privacidade, em relação aos quais as organizações de serviços podem ser avaliadas.

Um relatório SOC 2 avalia os controles internos que uma organização implementou para proteger os dados de propriedade do cliente e fornece detalhes sobre a natureza desses controles internos.

Relatórios e outras documentações

Entre em contato com um representante da IBM para solicitar os relatórios SOC 2 da nuvem pública IBM® (infraestrutura, VPC e PaaS).