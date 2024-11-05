Os relatórios de Controle da Organização de Serviços (SOC) são relatórios independentes, emitidos por terceiros, por avaliadores certificados pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), que abordam o risco associado a um serviço terceirizado. O AICPA estabeleceu os Critérios de Serviços de Confiança (TSC) para segurança, disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade e privacidade, em relação aos quais as organizações de serviços podem ser avaliadas.
Um relatório SOC 2 avalia os controles internos que uma organização implementou para proteger os dados de propriedade do cliente e fornece detalhes sobre a natureza desses controles internos.
Relatórios e outras documentações
Entre em contato com um representante da IBM para solicitar os relatórios SOC 2 da nuvem pública IBM® (infraestrutura, VPC e PaaS).
Um relatório SOC 2 pode ser fornecido para IBM Services que implementaram controles de acordo com seus Princípios de Serviço de Confiança selecionados. O relatório SOC 2 demonstra que a IBM projetou controles para os Princípios de Serviço de Confiança selecionados corretamente e que os controles operaram efetivamente durante o período do relatório.
Os serviços listados abaixo têm relatório SOC 2 Tipo 2 disponível, representando um período de tempo durante o qual os controles foram avaliados. Como esses relatórios representam um período de avaliação no passado, uma carta-ponte pode acompanhar um relatório SOC 2 Tipo 2, no qual a IBM atesta o desempenho contínuo do controle de serviço desde o término do último período de relatório.
As Descrições de Serviço IBM (SDs) indicam se uma determinada oferta mantém o status de conformidade SOC 2 Tipo 2. Os serviços abaixo emitem relatórios SOC 2 Tipo 2 pelo menos uma vez por ano.
Consulte a descrição do sistema de infraestrutura IBM Cloud (PDF, 1,1 MB)
