Muitas organizações estão migrando para o desenvolvimento nativo da nuvem. Para essas organizações, a velocidade é mais importante do que nunca. O IBM Cloud App Configuration atende à necessidade de velocidade e granularidade da configuração, oferecendo um armazenamento de configuração central combinado com sinalizadores de recursos que ajudam a modificar as configurações do ambiente e os recursos do aplicativo em tempo real.