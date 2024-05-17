Os relatórios de Controle da Organização de Serviços (SOC), também chamados de relatórios de Controles do Sistema e da Organização, são relatórios independentes de terceiros emitidos por avaliadores certificados pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) para tratar do risco associado a um serviço terceirizado. O AICPA estabeleceu os Critérios de Serviços de Confiança (TSC) para segurança, disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade e privacidade, em relação aos quais as organizações de serviços podem ser avaliadas.

Um relatório SOC 3 avalia os controles internos que uma organização implementou para proteger os dados de propriedade do cliente e fornece detalhes sobre a natureza desses controles internos. Tem o mesmo foco do relatório SOC 2, mas não inclui informações confidenciais nem revela detalhes sobre controles internos. Os relatórios SOC 3 destinam-se a usuários que não precisam da especificidade do relatório SOC 2 e podem ser distribuídos publicamente.

Relatórios e outras documentações