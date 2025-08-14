IBM Cloud Private Path

Conecte-se com segurança a serviços gerenciados da IBM e a serviços de terceiros

Visão geral

A conectividade de rede privada é essencial para os clientes do IBM® Cloud que priorizam privacidade, segurança e conformidade.

Por meio dos serviços do Private Path for VPC, os provedores podem entregar seus serviços de nuvem e locais por meio do backbone da rede privada do IBM Cloud Private, garantindo interações seguras e privadas para os consumidores.

    Conectividade segura a serviços

    Conecte-se com segurança a serviços hospedados no IBM Cloud VPC, no local ou em outros locais externos acessíveis.
    Serviços gerenciados de host no IBM Cloud

    Implemente rapidamente serviços gerenciados no IBM Cloud e forneça acesso orientado por políticas a seus consumidores.
    Mantenha a conformidade regulatória

    Forneça soluções que atendam aos padrões e requisitos regulatórios.
    Experiência totalmente gerenciada

    O serviço Private Path oferece uma experiência totalmente gerenciada, ajudando os clientes a reduzir as despesas operacionais.

    Audiência

    Desenvolvedor de nuvem em computador

    Fornecedor

    "Quero fornecer conectividade privada para meus serviços implementados no IBM Cloud, no local ou em outras nuvens com controle de acesso detalhado e segurança."
    Jovem mulher trabalhando em sua mesa com notebook

    Consumidor

    "Quero acessar de forma privada um serviço da IBM ou do meu provedor, implementado na nuvem ou no local. Não quero que os provedores iniciem conexões de volta para meus recursos e quero que os dados trafeguem dentro da rede do IBM Cloud para reduzir os riscos de segurança.

    Funcionalidades

    Casos de uso

    Dê o próximo passo

    Experimente o IBM Cloud Private Path hoje mesmo.

