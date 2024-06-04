Os relatórios do Service Organization Control (SOC) são relatórios independentes de terceiros, emitidos por avaliadores certificados pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), que abordam os riscos associados a um serviço terceirizado.

Um relatório SOC 1 detalha os controles internos da organização sobre os dados de propriedade do cliente envolvidos nos relatórios financeiros do cliente. O uso de relatórios é restrito e destinado a organizações e auditores que auditam demonstrações financeiras. Os relatórios SOC 1 não se destinam ao público em geral.

As auditorias e os relatórios do SOC 1 baseiam-se na Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE 18) e nas International Standards for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE 3402).



Relatórios e outras documentações

Entre em contato com um representante IBM para solicitar os relatórios SOC 1 de nuvem pública da IBM - referentes à infraestrutura, VPC e PaaS.