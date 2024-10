A observabilidade em cada parte móvel do site possibilitou que a Altissia acompanhasse e informasse sobre seus SLAs, incluindo a manutenção de um tempo de atividade de 99,8%.

Manter esse nível de tempo de atividade tornou-se crítico uma vez que a equipe começou a monitorar o uso da ferramenta de idioma pelos alunos. Como muitos usuários estavam esperando até o prazo para enviar avaliações, o tráfego do servidor estava aumentando em momentos específicos. Se um servidor falhasse em um prazo, isso poderia interferir nos envios e significar a diferença entre as notas de aprovação ou reprovação. Esse insight só ficou disponível para a equipe devido ao recurso Application Perspectives do Instana.

E os recursos continuam evoluindo, de acordo com Schiano. "A Altissia trabalha com a Instana e continua a renovar porque a ferramenta evolui com nossas necessidades. Às vezes, até com antecedência. Pode haver um novo recurso, e no momento não precisamos dele, mas alguns meses depois percebemos que precisamos e ele já está lá".