ما المقصود بالشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي؟

وهي عنصر مهم في الشبكات الحاسوبية الحديثة، حيث يُتيح لموارد الحوسبة المترابطة التواصل بسلاسة، وأتمتة مهام إدارة الشبكة الروتينية، وتسهيل تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال الأمثل. يمكن أن تساعد الاستراتيجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي فرق التطوير في التغلب على قيود ممارسات الشبكات التقليدية، والتي غالبًا ما تكون غير كافية لحجم وتعقيد وتطور بيئات تكنولوجيا المعلومات الحالية.

تعتمد الشبكات التقليدية على العمليات اليدوية والتكوينات الثابتة والصيانة المجدولة، وهي ليست مشكلة بالنسبة للشبكات الصغيرة ذات التفاعلات البسيطة للأجهزة. لكن الشبكات الحديثة ليست بسيطة أو صغيرة. فهي تمتد عبر بيئات عالمية متنوعة وديناميكية وبنى تحتية سحابية هجينة مع الآلاف من الأجهزة المترابطة والتبعيات. يمتد متوسط البيئة السحابية المتعددة إلى 12 خدمة ومنصة مختلفة.

يمكن أن يساعد تعزيز البنية التحتية للشبكة الحالية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المؤسسات على تبسيط ممارسات إدارة الشبكة وتحسين ذكاء الشبكة وتوسيع قدرات الأتمتة. وتُتيح حلول الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي ما يلي:

الإدارة الذكية لحركة المرور

الأتمتة الذاتية للشبكات

اكتشاف الحالات الشاذة والتهديدات في الوقت الفعلي

تحليل السبب الأساسي (RCA) التفصيلي

تحسين الشبكة المستمر القائم على البيانات

التحليلات التنبؤية والتعلم التكيفي

في بعض الحالات، يمكن للشبكات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنشاء آليات ومهام سير عمل ذاتية الشفاء.

تُعَد الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من نشر نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ولبناء شبكات مؤسسية ذات استقلالية عالية تعتمد على البيانات. وهي تنقل النموذج من الشبكات الثابتة التي يديرها الإنسان إلى البنى التحتية الديناميكية ذاتية القيادة لتكنولوجيا المعلومات القادرة على دعم المتطلبات الهائلة للتقنيات الحديثة (5G وإنترنت الأشياء (IoT) وحوسبة الحافة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية الأصلية).

والنتيجة هي شبكات مؤسسية أذكى وأسرع وأكثر مرونة تساعد على تقديم تجارب سلسة للمستخدمين النهائيين.