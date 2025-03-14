وهي تُقلل الوقت والجهد والتكلفة التي يبذلها المطورون لإدارة الشبكات الحاسوبية وتوفيرها، مما يُتيح تنفيذ ترقيات الخدمة وعمليات النشر بسرعة أكبر.رغم التطور الكبير الذي شهدته تقنيات الشبكات، إلا أن ممارسات إدارة الشبكات ظلت دون تغييرات جوهرية لعقود، حيث تعتمد بشكل كبير على العمليات اليدوية.



لكن تكوين وإدارة الشبكات يدويًا تُعد عملية مرهقة وعرضة للأخطاء، ولا تُناسب متطلبات أحمال التشغيل الديناميكية وغير المتوقعة المرتبطة بالشبكات الحديثة.

تعالج أتمتة الشبكات هذه التحديات من خلال تنفيذ مهام مثل تكوين الشبكة، والاختبار، وتوفير الموارد، وموازنة الأحمال، ونشر مهام سير العمل بشكل تلقائي. يساعد أتمتة المهام المتكررة المرتبطة بالشبكات المؤسسات على تقليل الاعتماد على العنصر البشري، وخفض التكاليف التشغيلية، وإتاحة المجال لفِرق تكنولوجيا المعلومات للتركيز على الابتكار بدلاً من أعمال الصيانة اليدوية.

كما تضمن العمليات المؤتمتة تطبيق تكوينات الشبكة والسياسات بشكل موحّد عبر النظام البنائي، مما يُقلل من الانقطاعات ومشكلات الأمان التي غالبًا ما تنجم عن الخطأ البشري. من خلال أتمتة الشبكات، تستطيع أقسام تكنولوجيا المعلومات تحسين الاتصال، والأداء، والموثوقية، والمرونة، واستخدام الموارد، وغير ذلك الكثير.